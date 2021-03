Timex® dévoile une nouvelle campagne de promotion intitulée WE DON'T STOP™, à un moment où la persévérance est plus que jamais nécessaire

L'entreprise au slogan « Takes a licking and keeps on ticking » modernise sa vision

MIDDLEBURY, Connecticut, 24 mars 2021 /PRNewswire/ -- Timex®, un chef de file mondial du secteur de l'horlogerie, dévoile sa nouvelle campagne de marque WE DON'T STOP™. Le slogan connu dans le monde entier « It takes a licking and keeps on ticking » revêtit une nouvelle image plus moderne qui exprime mieux les perspectives et la mentalité entrepreneuriale du XXIe siècle. Timex profite du lancement de la campagne pour dévoiler sa nouvelle création mettant en vedette des artisans du changement du monde entier qui font preuve de résilience et qui inspirent les autres par leurs actions. L'entreprise appuie également la campagne #TOGETHERBAND au moyen d'actions concrètes et d'un don pour faire avancer la cause de la mission « We Don't Stop » qui offre une plateforme aux héros du quotidien.

Vous trouverez le communiqué de presse multimédia ici : https://www.multivu.com/players/fr/8868751-timex-we-dont-stop-togetherbrand-campaign/

La nouvelle campagne WE DON'T STOP™ transmet un message d'espoir et de résilience, à une époque où de nombreuses personnes dans le monde continuent de persévérer dans l'adversité. La vidéo de la campagne sur les héros, tournée avant la pandémie de COVID-19, symbolise maintenant un avenir où les gens peuvent être réunis de nouveau, pour réaliser une mission commune et célébrer les réalisations de chacun. C'est cette philosophie qui sert d'inspiration à la vidéo, à laquelle est superposée une interprétation spéciale du tube de Queen's, « Don't Stop Me Now ». Il s'agit d'une synthèse parfaite de ce que représente la campagne et de la façon dont la marque se prépare à faire face à l'avenir, quel qu'il soit.

« WE DON'T STOP est une étape naturelle dans la progression de la marque », a expliqué Tobias Reiss-Schmidt, PDG de Timex Group. « La campagne témoigne de la résilience qui nous entoure : des histoires de courage, de persévérance, d'ingéniosité et de cœur, des histoires qui nous aident à continuer d'avancer. WE DON'T STOP met en vedette nos héros du quotidien et souligne les valeurs que nous avons défendues au cours des 167 dernières années, sans jamais trébucher dans notre irrésistible marche en avant. »

Depuis plus d'un siècle, Timex fait preuve d'innovation et de clairvoyance en proposant de nouvelles idées audacieuses pour les époques qui ne cessent de changer. Timex a orné les poignets des présidents, a voyagé dans l'espace et a continué d'innover et de collaborer avec certains des stylistes et des marques les plus en vogue du monde de la mode. La plateforme WE DON'T STOP™ symbolise la poursuite d'une mentalité révolutionnaire qui met en l'avant les héros du quotidien incarnant la mentalité « We Don't Stop » dans tout ce qu'ils entreprennent. Cette campagne est bien plus qu'une philosophie pour Timex : c'est un tremplin pour toutes les histoires qui ont inspiré l'entreprise à continuer de progresser.

C'est dans cet esprit que Timex a uni ses efforts à #TOGETHERBAND pour faire connaître cette campagne mondiale visant à créer un avenir plus équitable, plus pacifique et plus durable pour tous. Il s'agit d'un pas de plus de l'entreprise vers un avenir meilleur, un objectif qui vaut la peine d'être poursuivi alors que nous continuons de nous adapter, de croître et d'apprendre.

Pour en savoir plus sur la campagne, consultez le site www.timex.com/wedontstop, et pour accéder aux ressources, cliquez ici.

* L'ensemble des réalisations pour la campagne ont été produites en 2019, avant le début de la pandémie de COVID-19.

Pour en savoir plus, consultez le site http://timexgroup.com.

