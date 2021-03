- Timex® presenta su nueva campaña de marca: WE DON'T STOP™, en un momento en el que la perseverancia es lo más necesitado

La compañía 'se da un lametón y sigue con el movimiento de las manecillas' y evoluciona para reflejar unas nuevas previsiones

MIDDLEBURY, Conn., 24 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Timex®, líder global en relojería, ha mostrado su nueva campaña de marca - WE DON'T STOP™. El eslogan, conocido a nivel mundial, "se da un lametón y sigue con el movimiento de las manecillas", se está actualizando en la actualidad, y expresa mejor la perspectiva y la mentalidad de la empresa dentro del siglo XXI. Con la puesta en marcha de la campaña, Timex muestra su novedosa creatividad con destacados creadores de cambios a nivel global que muestran su capacidad de recuperación, inspirando a otras personas por medio de sus acciones, aparte de apoyar la campaña #TOGETHERBAND, a través de la acción y de una donación de caridad para promocionar la misión "We Don't Stop" y que sirve como plataforma para los héroes del día a día.

Conozca el comunicado multimedia interactivo a través de: https://www.multivu.com/players/Spanish/8868751-timex-we-dont-stop-togetherbrand-campaign/

Gracias a esta nueva campaña, WE DON'T STOP™ transmite un mensaje de esperanza y resiliencia, ya que hay numerosas personas en todo el mundo que siguen perseverando frente a las complejas circunstancias. El vídeo del héroe de la campaña, que se grabó antes de la aparición de la COVID, ya es un símbolo de futuro en el que las personas se pueden reunir para conseguir un objetivo común, celebrando la consecución de los logros alcanzados por los demás. Este espíritu sirve a modo de inspiración para el vídeo, que se solapa junto a una interpretación especial de la canción "Don't Stop Me Now" de Queen, siendo este un resumen perfecto de lo que trata la campaña y también de cómo la marca se prepara de cara a lo que venga después.

"WE DON'T STOP supone una progresión natural para la marca", comentó Tobias Reiss-Schmidt, director general y consejero delegado de Timex Group. "La campaña habla acerca de la capacidad de recuperación de la que todos estamos rodeados – son historias de valentía, perseverancia, ingenio y corazón - son historias que nos refuerzan para seguir avanzando. WE DON'T STOP ("NO PARAMOS") defiende a nuestros héroes del día a día sobre todo aquello que hemos defendido durante los últimos 167 años, todo ello sin perder un paso al tiempo que seguimos avanzando".

Desde hace más de un siglo, Timex ha sido un innovador y visionario de futuro formado por nuevas ideas valientes para el avance de los tiempos en constante cambio. Timex ha vestido las muñecas de los presidentes, viajado al espacio y ha seguido innovando y colaborando junto a muchos de los mejores diseñadores y marcas de moda. La plataforma WE DON'T STOP™ es un símbolo de la continuación de una mentalidad que supera y derriba las fronteras, defendiendo a los héroes del día a día que encarnan "We Don't Stop" en todo aquello que llevan a cabo. Esta campaña ha llegado para ser más algo más que un espíritu en Timex; proporciona una plataforma para todas las historias que inspiran a la marca para que sigan avanzando.

Teniendo en cuenta esta previsión, Timex se ha unido a #TOGETHERBAND con el fin de generar conciencia acerca de esta campaña mundial dedicada a crear un futuro más equitativo, pacífico y sostenible para todo el mundo. Este es un paso más para que la compañía llegue a conseguir un futuro mejor, algo por lo que vale la pena esforzarse mientras seguimos adaptándonos, creciendo y aprendiendo juntos.

Para información acerca de la campaña, visite www.timex.com/wedontstop y consulte aquí para conocer los activos.

* Toda la producción para la campaña se ha completado en el año 2019, antes del inicio de la pandemia de la COVID-19.

Si desea más información, visite http://timexgroup.com.

