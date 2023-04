TiNDLE acelera su lanzamiento en Reino Unido con destacados minoristas

- TiNDLE, el popular pollo de origen vegetal de Next Gen Foods, acelera su lanzamiento en Reino Unido con destacados minoristas y lanza un nuevo reto de marketing basado en la inteligencia artificial

TiNDLE acelera su lanzamiento al por menor, ahora disponible en más de 350 tiendas Morrisons y en línea, así como a través de la plataforma directa al consumidor, Mighty Plants

Después de recibir grandes elogios durante una oferta exclusiva de tiempo limitado el pasado Veganuary y tras una reciente expansión en el supermercado más grande de Alemania, T TiNDLE alcanza un hito importante que aumenta el acceso de su popular pollo a base de plantas a los consumidores del Reino Unido, al tiempo que recluta al chatbot de IA, ChatGPT, en un desafío para ayudar a promover sus nuevas ofertas

Un nuevo estudio muestra que los británicos son aún más optimistas sobre el futuro de la categoría de productos vegetales, mientras la empresa emergente de tecnología alimentaria diversifica y amplía su cartera de productos con la reciente adquisición de Mwah!, centrada en alimentos inspirados en los lácteos

LONDRES, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Next Gen Foods – la compañía detrás de TiNDLE y Mwah! – anuncia hoy el lanzamiento acelerado de TiNDLE en nuevos minoristas, Morrisons y Mighty Plants , tras una exitosa prueba de sus nuevos productos de alimentación el pasado invierno en Reino Unido y su lanzamiento en el mayor grupo de supermercados de Alemania. Esto supone una respuesta a la creciente demanda de pollo de origen vegetal por parte de los consumidores en el mercado de Reino Unido, respaldada por un estudio encargado por TiNDLE y realizado por Censuswide, según el cual un rotundo 68% de las personas de Reino Unido creen que las comidas de origen vegetal serán más aceptadas en los próximos cinco años, con la mayor confianza por parte de los consumidores de Cardiff (77%), Bristol (75%) y Leeds y Londres (71%).

A partir de esta semana, los compradores de Reino Unido podrán encontrar las hamburguesas y los nuggets TiNDLE en más de 350 tiendas Morrisons de todo el país y a través de su tienda en línea y sus servicios de entrega a domicilio. A principios de este año, TiNDLE participó en una oferta por tiempo limitado durante el "Veganuary" en las tiendas Morrisons, generando una amplia demanda y afinidad por parte de los consumidores hacia sus nuevos productos de pollo de origen vegetal. La marca también ha cosechado recientemente un gran éxito en Alemania , donde se lanzó en febrero con 2.200 tiendas EDEKA y desde entonces se ha expandido a casi 4.000 establecimientos.

"Cuando lanzamos TiNDLE hace sólo dos años, nuestro objetivo final era llevar el disfrute al centro de los platos de la gente, pero de una manera que no requiriera el uso de animales y tuviera una huella menos gravosa sobre nuestro medio ambiente", dijo Andre Menezes, cofundador y consejero delegado de TiNDLE. "Después de escuchar a los consumidores de Reino Unido sobre cómo disfrutan cocinando con TiNDLE, no podemos esperar para traer nuestros nuevos productos de alimentación y hacerlos más accesibles para que la gente los incorpore a sus rutinas y recetas diarias".

El estándar de sabor TiNDLE

Desde sus humildes comienzos en un puñado de restaurantes de Singapur hace apenas dos años, TiNDLE se ha instalado en más de 1.500 restaurantes y 6.000 puntos de venta de comestibles de todo el mundo, desde acogedores comedores independientes hasta establecimientos gastronómicos con estrellas Michelin, y ahora también en tiendas de comestibles. Solo un año después de que TiNDLE debutara en varios de los mejores restaurantes, como BrewDog, Seoul Bird y Clean Kitchen, entre otros, los británicos ya pueden disfrutar de TiNDLE para cocinar en casa de forma deliciosa y cómoda.

El enfoque único y la notable experiencia culinaria de TiNDLE proceden del desarrollo de sus productos con chefs, para chefs, con el fin de dominar el mismo sabor, textura y experiencia del pollo de origen animal. Trabajando con expertos culinarios desde el primer día, TiNDLE lleva ahora esa experiencia reconocible y elevada de los restaurantes directamente a los hogares, permitiéndoles recrear las mismas deliciosas recetas de pollo y cocinas favoritas en su propia comodidad.

Las nuevas ofertas de TiNDLE se han desarrollado en colaboración con el equipo de I+D de primera categoría de la empresa y expertos chefs de todo el mundo, todo ello para llevar a los hogares esa misma experiencia distinguida de los restaurantes. Todos los productos incorporan Lipi™, la emulsión de ingredientes vegetales patentada por la empresa, que refleja el aroma, la facilidad de cocción y las sabrosas cualidades de la grasa de pollo. Además, están elaborados con ingredientes libres de GMO y aportan una buena fuente de proteínas y fibra, con 17 g de proteínas y 8 g de fibra solo en cada 100 g de TiNDLE.

La gama de productos disponible en Morrisons incluye:

Hamburguesas TiNDLE (4 £) - Jugosas y tiernas hamburguesas de pollo empanadas que pueden transformarse en una comida impresionante en menos de cinco minutos, perfectas para sus combinaciones de sándwiches favoritas o como base para pollo a la parmesana, katsu... ¡o incluso pollo de coronación!

- Jugosas y tiernas hamburguesas de pollo empanadas que pueden transformarse en una comida impresionante en menos de cinco minutos, perfectas para sus combinaciones de sándwiches favoritas o como base para pollo a la parmesana, katsu... ¡o incluso pollo de coronación! Nuggets TiNDLE (3,50 £) - Prácticos nuggets del tamaño de un bocado que resultan deliciosos por sí solos o pueden convertirse en una base versátil y adaptable para platos de todas las cocinas, incluidos el curry, las fajitas o la pasta.

Además de Morrisons, los británicos también pueden encargar productos TiNDLE en todo el país a través de la plataforma de venta directa al consumidor Mighty Plants . El servicio en línea de entrega de alimentos a base de plantas ofrecerá la gama completa de los cinco nuevos productos TiNDLE: TiNDLE Burgers, TiNDLE Nuggets, TiNDLE Popcorn, TiNDLE Tenders y TiNDLE Wings a finales de este mes.

A medida que crece la disponibilidad de TiNDLE en todo Reino Unido y la marca diversifica su oferta, la reciente encuesta reveló que casi la mitad (43%) de los británicos cocinan todos los días en casa, y casi la misma proporción (42%) prepara comidas de origen vegetal al menos un día a la semana. Además, más de un tercio (38%) de las personas de Reino Unido desean incorporar más alimentos vegetales a sus menús semanales.

La inteligencia artificial y el helado: Planes de nueva generación para la nueva generación de alimentos

Más allá de la carne de origen vegetal, Next Gen Foods innova y diversifica continuamente su gama de productos y su enfoque de marca. A medida que TiNDLE aumenta su disponibilidad en todo el Reino Unido, la marca recurrió al chatbot de inteligencia artificial ChatGPT para obtener sugerencias sobre cómo promocionar sus últimas ofertas entre los consumidores. La empresa diseñó un reto en las redes sociales previo a su lanzamiento en Morrisons para tomar las ideas de ChatGPT y ejecutarlas en cuestión de ocho horas, llamado #ChatGPTMadeMeDoIt, con los siguientes resultados que incluyeron alternativas creativas a las colaboraciones de famosos y versiones únicas de recetas populares de pollo para las fiestas .

El mes pasado, Next Gen Foods se comprometió a seguir innovando en el sector alimentario con su primera adquisición, la de la empresa emergente Mwah! - una empresa londinense especializada en productos increíblemente cremosos e indulgentes elaborados con plantas. Comenzando con un helado de vainilla de Madagascar, Mwah! se ha asociado con varios restaurantes londinenses, entre ellos Floozie Cookies y WAVE (We Are Vegan Everything) , para llevar su delicioso y cremoso helado de origen vegetal a los restaurantes de Reino Unido. Este mes, Mwah! presenta "el especial Mwahbecue", un brioche especiado con canela cubierto con su helado de vainilla de Madagascar y sirope dorado, creado por el equipo de The Gnarbecue en el galardonado bar The Lexington . The Gnarbecue ofrece un menú de alimentos vegetales, en forma de platos de comida rápida americana veganizada, y ahora da la bienvenida a Mwah! a su oferta de postres.

Para más información, visite tindle.com y eatmwah.com .

Acerca de Next Gen Foods

Fundada en 2020, Next Gen Foods es una empresa emergente de tecnología alimentaria que desarrolla y comercializa marcas de alimentos vegetales deliciosos, innovadores y sostenibles, como TiNDLE, pollo elaborado a partir de plantas, y Mwah, productos cremosos e indulgentes inspirados en los lácteos. Next Gen Foods está respaldada por un equipo con experiencia demostrada en tecnología de alimentos de origen vegetal, desarrollo de marcas globales y ampliación de la distribución. Para más información, visite nextgenfoods.sg.

Acerca de TiNDLE

TiNDLE es el principal pollo de origen vegetal, que ofrece el aroma, el sabor y la textura propios del pollo y está elaborado con ingredientes vegetales no modificados genéticamente. TiNDLE es el primer producto de Next Gen Foods, una empresa de tecnología alimentaria fundada en Singapur que desarrolla y comercializa alimentos innovadores y sostenibles para que salvar el planeta sea fácil, agradable y delicioso. Para más información, visite www.tindle.com o siga @tindlefoods en Instagram y @tindle.foods en TikTok.

Acerca de Mwah!

Fundada en 2020, Mwah! es una empresa emergente de alimentación que crea experiencias cremosas e indulgentes inspiradas en los productos lácteos, utilizando ingredientes de origen vegetal. La empresa emergente, con sede en Londres, fue fundada por Damian Piedrahita y Claudia Comini, que se conocieron trabajando en el sector de la alimentación y las bebidas en Italia y se sintieron frustrados por la falta de opciones cremosas y deliciosas a base de plantas en lo que respecta a los productos lácteos. Mwah! fue adquirida en 2023 por la empresa de tecnología alimentaria Next Gen Foods, fundada en Singapur. El primer producto de Mwah! es un cremoso y delicioso helado de vainilla de Madagascar, elaborado a partir de plantas, que refleja la indulgente experiencia del helado clásico. Para más información, visite eatmwah.com o siga en Instagram ( @eat.mwah ).

