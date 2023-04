TiNDLE, DAS BELIEBTE HÜHNERFLEISCH AUF PFLANZENBASIS VON NEXT GEN FOODS, BESCHLEUNIGT SEINE MARKTEINFÜHRUNG IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH MIT PROMINENTEN EINZELHÄNDLERN - UND GIBT DEN STARTSCHUSS FÜR EINE NEUE KI-GESTEUERTE MARKETING-HERAUSFORDERUNG

TiNDLE beschleunigt seine Markteinführung im Einzelhandel und ist jetzt in mehr als 350 Morrisons-Filialen und online sowie über die Direktvertriebsplattform Mighty Plants erhältlich.

Nachdem TiNDLE im vergangenen Veganuary mit einem exklusiven, zeitlich begrenzten Angebot viel Lob erntete und kürzlich in Deutschlands größtem Supermarkt expandierte, erreicht das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein, der den Zugang zu seinem beliebten pflanzlichen Hähnchenfleisch für britische Verbraucher verbessert, während es den KI-Chatbot ChatGPT für eine Herausforderung engagiert, um seine neuen Angebote zu bewerben

Neue Untersuchungen zeigen, dass die Menschen im Vereinigten Königreich sogar noch optimistischer sind, was die Zukunft der pflanzlichen Kategorie angeht, da das Food-Tech-Startup sein Produktportfolio mit der kürzlichen Übernahme von Mwah! diversifiziert und erweitert hat.

LONDON, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Next Gen Foods - das Unternehmen hinter TiNDLE und Mwah! - gibt heute die beschleunigte Einführung von TiNDLE bei den neuen Einzelhändlern Morrisons und Mighty Plants bekannt, nachdem die brandneuen Lebensmittelprodukte im vergangenen Winter in Großbritannien erfolgreich getestet und bei Deutschlands größter Supermarktgruppe eingeführt wurden. Dies ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Hähnchenfleisch auf pflanzlicher Basis auf dem britischen Markt. Eine von TiNDLE in Auftrag gegebene und von Censuswide durchgeführte Studie ergab, dass 68% der Menschen im Vereinigten Königreich glauben, dass pflanzliche Mahlzeiten in den nächsten fünf Jahren eine größere Akzeptanz finden werden - am zuversichtlichsten sind die Verbraucher in Cardiff (77%), Bristol (75%) sowie Leeds und London (71%).

Full range of new TiNDLE retail products, now available nationwide in the UK at Morrisons and on Mighty Plants TiNDLE tapped AI tool ChatGPT to generate unique spins on classic chicken recipes with their 'ridiculously good' chicken made from plants TiNDLE leveraged ChatGPT to design original marketing campaigns for its UK retail debut TiNDLE Logo

Ab dieser Woche können britische Kunden TiNDLE Burgers und TiNDLE Nuggets in über 350 Morrisons-Filialen im ganzen Land sowie online über den Online-Shop und den Heimlieferdienst kaufen. Anfang dieses Jahres nahm TiNDLE an einem zeitlich begrenzten Angebot während der Veganuary-Periode in den Morrisons-Filialen teil, das bei den Verbrauchern eine große Nachfrage nach den neuen pflanzlichen Hähnchenprodukten auslöste. Auch in Deutschland war die Marke kürzlich erfolgreich: Im Februar startete sie mit 2.200 EDEKA-Märkten und ist inzwischen auf fast 4.000 Standorte angewachsen.

„Als wir TiNDLE vor nur zwei Jahren ins Leben riefen, war es unser oberstes Ziel, Genuss auf die Teller der Menschen zu bringen - aber auf eine Art und Weise, die den Konsum von Tieren nicht erfordert und unsere Umwelt weniger belastet", sagte Andre Menezes, Mitbegründer und CEO von TiNDLE. „Nachdem wir von britischen Verbrauchern gehört haben, wie gerne sie mit TiNDLE kochen, können wir es kaum erwarten, unsere neuesten Lebensmittelprodukte auf den Markt zu bringen und sie den Menschen zugänglicher zu machen, damit sie sie in ihre täglichen Routinen und Rezepte einbauen können."

Der TiNDLE-Geschmacksstandard

Von seinem bescheidenen Anfang in einer Handvoll Restaurants in Singapur vor nur zwei Jahren hat TiNDLE inzwischen ein Zuhause in über 1.500 Restaurants und 6.000 Lebensmittelgeschäften weltweit gefunden, von gemütlichen, unabhängigen Restaurants bis hin zu Restaurants mit Michelin-Sternen - und jetzt auch in Lebensmittelgeschäften. Nur ein Jahr nach dem Debüt von TiNDLE in mehreren Top-Restaurants, darunter BrewDog, Seoul Bird und Clean Kitchen, können nun auch die Menschen in Großbritannien TiNDLE für die köstliche und bequeme Zubereitung zu Hause nutzen.

TiNDLEs einzigartiger Ansatz und sein bemerkenswertes kulinarisches Know-how beruhen auf der Entwicklung seiner Produkte mit Köchen für Köche, um den gleichen Geschmack, die gleiche Textur und das gleiche Erlebnis wie bei Hühnchen auf tierischer Basis zu erreichen. TiNDLE hat von Anfang an mit kulinarischen Experten zusammengearbeitet und bringt nun dieses wiedererkennbare und gehobene Restaurant-Erlebnis direkt zu den Menschen nach Hause, damit sie die gleichen köstlichen Hähnchenrezepte und Lieblingsgerichte ganz bequem nachkochen können.

Die neuesten Angebote von TiNDLE wurden in Zusammenarbeit mit dem erstklassigen Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens und Expertenköchen auf der ganzen Welt entwickelt, um das gleiche hervorragende Restauranterlebnis nach Hause zu bringen. Jedes Produkt enthält die firmeneigene Emulsion aus pflanzlichen Inhaltsstoffen Lipi™, die das Aroma, die Kochfähigkeit und die schmackhaften Eigenschaften von Hühnerfett widerspiegelt. Sie werden außerdem aus gentechnikfreien Zutaten hergestellt und sind eine gute Protein- und Ballaststoffquelle mit 17g Protein und 8g Ballaststoffen allein in 100g TiNDLE.

Die bei Morrisons erhältliche Produktpalette umfasst folgende Produkte:

TiNDLE Burgers (£4) - Saftige und zarte panierte Hähnchenburger, die sich in weniger als fünf Minuten in eine beeindruckende Mahlzeit verwandeln lassen, perfekt für Ihre Lieblings-Sandwich-Kombinationen oder als Grundlage für Hähnchen-Parmesan, Katsu... oder sogar Krönungshähnchen!

- Saftige und zarte panierte Hähnchenburger, die sich in weniger als fünf Minuten in eine beeindruckende Mahlzeit verwandeln lassen, perfekt für Ihre Lieblings-Sandwich-Kombinationen oder als Grundlage für Hähnchen-Parmesan, Katsu... oder sogar Krönungshähnchen! TiNDLE Nuggets (£3,50) - Praktische und mundgerechte Nuggets, die allein köstlich sind oder als vielseitige und anpassungsfähige Grundlage für Gerichte aller Küchen dienen können, darunter Currys, Fajitas oder Pasta.

Neben Morrisons können Briten TiNDLE-Produkte auch landesweit über die Direktverkaufsplattform Mighty Plants bestellen. Der Online-Lieferservice für pflanzliche Lebensmittel wird die gesamte Palette der fünf neuen TiNDLE-Produkte anbieten: TiNDLE Burger, TiNDLE Nuggets, TiNDLE Popcorn, TiNDLE Tenders und TiNDLE Wings noch in diesem Monat.

Während die Verfügbarkeit von TiNDLE im gesamten Vereinigten Königreich zunimmt und die Marke ihr Angebot diversifiziert, ergab die jüngste Umfrage, dass fast die Hälfte (43%) der Menschen im Vereinigten Königreich jeden Tag zu Hause kochen - und fast ebenso viele (42%) kochen mindestens einen Tag pro Woche pflanzliche Gerichte. Außerdem möchte mehr als ein Drittel (38%) der Menschen im Vereinigten Königreich mehr pflanzliche Lebensmittel in ihren wöchentlichen Speiseplan einbauen.

Wo KI auf Eiscreme trifft: Next Gen plant für die nächste Generation von Lebensmitteln

Über pflanzliches Fleisch hinaus arbeitet Next Gen Foods kontinuierlich an der Innovation und Diversifizierung seiner Produktpalette und seines Markenansatzes. Da TiNDLE seine Verfügbarkeit in ganz Großbritannien ausbaut, nutzte die Marke den KI-Chatbot ChatGPT, um Vorschläge zu erhalten, wie sie ihre neuesten Angebote bei den Verbrauchern bewerben kann. Im Vorfeld der Markteinführung bei Morrisons entwickelte das Unternehmen eine Social-Media-Challenge mit dem Titel #ChatGPTMadeMeDoIt, bei der die Ideen von ChatGPT in acht Stunden umgesetzt werden sollten. Die Ergebnisse umfassten kreative Alternativen zur Zusammenarbeit mit Prominenten und einzigartige Varianten beliebter Hähnchenrezepte für die Feiertage.

Letzten Monat markierte Next Gen Foods sein Engagement für kontinuierliche Lebensmittelinnovationen mit seiner ersten Übernahme - dem Startup Mwah! - ein in London ansässigen Unternehmen, das sich auf unglaublich cremige und genussvolle Produkte aus Pflanzen spezialisiert hat. Mwah! begann mit einem Madagaskar-Vanille-Gelato und hat sich mit mehreren Londoner Restaurants zusammengetan, darunter Floozie Cookies und WAVE (We Are Vegan Everything), um ihr dekadentes und cremiges veganes Gelato in britische Restaurants zu bringen. Diesen Monat stellt Mwah! das „Mwahbecue Special" vor - ein mit Zimt gewürztes Brioche mit Madagaskar-Vanille-Gelato und einem goldenen Sirup - das vom Team von The Gnarbecue in der preisgekrönten Bar The Lexington kreiert wurde. The Gnarbecue bietet eine Speisekarte mit pflanzlichen Lebensmitteln in Form von veganisierten Americana-Fast-Food-Gerichten und heißt nun auch Mwah! in seinem Dessertangebot willkommen.

Weitere Informationen finden Sie auf tindle.com und eatmwah.com.

Informationen zu Next Gen Foods

Next Gen Foods wurde 2020 gegründet und ist ein Food-Tech-Startup, das köstliche, innovative und nachhaltige pflanzliche Lebensmittelmarken entwickelt und vertreibt - darunter TiNDLE, Hühnchen aus Pflanzen, und Mwah!, cremige und genussvolle Produkte, die von Milchprodukten inspiriert sind. Hinter Next Gen Foods steht ein Team mit nachgewiesener Erfahrung in der pflanzlichen Lebensmitteltechnologie, der globalen Markenentwicklung und der Ausweitung des Vertriebs. Weitere Informationen finden Sie unter nextgenfoods.sg.

Informationen zu TiNDLE

TiNDLE ist das führende Hühnerfleisch auf pflanzlicher Basis - mit dem unverwechselbaren Aroma, Geschmack und der Textur von Hühnerfleisch und aus nicht gentechnisch veränderten pflanzlichen Zutaten hergestellt. TiNDLE ist das erste Produkt von Next Gen Foods, einem in Singapur gegründeten Food-Tech-Unternehmen, das innovative und nachhaltige Lebensmittel entwickelt und vermarktet, um die Rettung des Planeten einfach, angenehm und lecker zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tindle.com oder folgen Sie @tindlefoods auf Instagram und @tindle.foods auf TikTok.

Informationen zu Mwah! Mwah! wurde 2020 gegründet und ist ein Food-Startup, das cremige und genussvolle, von Milchprodukten inspirierte Erlebnisse aus pflanzlichen Zutaten kreiert. Das in London ansässige Unternehmen wurde von Damian Piedrahita und Claudia Comini gegründet, die sich bei ihrer Arbeit in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Italien kennengelernt hatten und frustriert waren, weil es an leckeren, cremigen, pflanzlichen Optionen für Milchprodukte mangelte. Mwah! wurde 2023 von dem in Singapur gegründeten Food-Tech-Unternehmen Next Gen Foods übernommen. Das erste Produkt von Mwah!ist ein cremiges und dekadentes Gelato mit Vanille aus Madagaskar, das auf pflanzlicher Basis hergestellt wird und das Genusserlebnis von klassischem Gelato widerspiegelt. Für weitere Informationen besuchen Sie eatmwah.com oder folgen Sie auf Instagram ( @EAT.mwah ).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057152/TiNDLE_UK_Retail_Range.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057154/TiNDLE_Recipes_by_ChatGPT.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057155/TiNDLE_ChatGPT_Marketing_Challenge.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1746867/TiNDLE.jpg

SOURCE Next Gen Foods, Inc