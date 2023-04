TiNDLE, LE POULET VÉGÉTAL POPULAIRE DE NEXT GEN FOODS, ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT DANS LES MAGASINS AU ROYAUME-UNI AVEC D'IMPORTANTS DÉTAILLANTS - ET LANCE UN NOUVEAU DÉFI DE MARKETING AXÉ SUR L'IA

TiNDLE intensifie son développement sur le marché de la distribution : la marque est désormais disponible dans plus de 350 magasins Morrisons et en ligne, ainsi que sur la plateforme de vente directe aux consommateurs, Mighty Plants

Après avoir remporté un grand succès lors d'une offre exclusive à durée limitée au cours du dernier Veganuary et suite à une récente expansion dans le plus grand supermarché d'Allemagne, TiNDLE franchit une étape importante qui permet aux consommateurs britanniques d'accéder plus facilement à son fameux poulet végétal, tout en faisant appel au chatbot piloté par IA, ChatGPT, dans le cadre d'un défi visant à promouvoir ses nouvelles offres

Une nouvelle étude montre que les Britanniques sont encore plus optimistes quant à l'avenir de la catégorie des produits végétaux, alors que la startup de technologie alimentaire diversifie et élargit son portefeuille de produits avec l'acquisition récente de Mwah!, spécialisée dans les aliments inspirés des produits laitiers

LONDRES, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Next Gen Foods – la société derrière TiNDLE et Mwah! – a annoncé aujourd'hui le déploiement rapide de TiNDLE chez de nouveaux détaillants, Morrisons et Mighty Plants , après un test concluant de ses tout nouveaux produits alimentaires l'hiver dernier au Royaume-Uni et un lancement auprès du plus grand groupe de supermarchés d'Allemagne. Cette initiative répond à la demande croissante des consommateurs pour le poulet végétal sur le marché britannique, confirmée par une étude commandée par TiNDLE et réalisée par Censuswide. Selon cette étude, 68 % des Britanniques pensent que les repas végétaliens seront plus largement acceptés au cours des cinq prochaines années, les consommateurs les plus confiants étant ceux de Cardiff (77 %), Bristol (75 %), Leeds et Londres (71 %).

À compter de cette semaine, les consommateurs britanniques pourront trouver les TiNDLE Burgers et les TiNDLE Nuggets dans plus de 350 magasins Morrisons à travers le pays ainsi qu'en ligne par l'intermédiaire de leur site Web et de leurs services de livraison à domicile. Au début de l'année, TiNDLE a proposé une offre limitée dans le temps pendant Veganuary dans les magasins Morrisons, ce qui a suscité une forte demande de la part des consommateurs et une grande affinité pour ses nouveaux produits à base de poulet végétal. La marque a aussi récemment connu un succès commercial en Allemagne , où elle a été lancée dans 2 200 magasins EDEKA en février et s'est depuis étendue à près de 4 000 points de vente aujourd'hui.

« Lorsque nous avons lancé TiNDLE il y a à peine deux ans, notre but ultime était de mettre le plaisir au centre des assiettes des gens, mais d'une manière qui n'exigeait pas d'exploitation animale et dont l'empreinte sur l'environnement était moindre », a déclaré Andre Menezes, cofondateur et PDG de TiNDLE. « Après avoir entendu les consommateurs britanniques nous dire à quel point ils aiment cuisiner avec TiNDLE, nous sommes impatients de proposer nos nouveaux produits alimentaires et de les rendre plus accessibles pour que les gens puissent les incorporer dans leurs routines et recettes quotidiennes. »

La norme de goût TiNDLE

Après des débuts modestes dans une poignée de restaurants à Singapour il y a à peine deux ans, TiNDLE a maintenant trouvé sa place dans plus de 1 500 restaurants et 6 000 établissements d'alimentation dans le monde entier, allant des petits restaurants indépendants aux restaurants étoilés au Michelin, en passant par les magasins d'alimentation. Un an seulement après le lancement de TiNDLE dans plusieurs grands restaurants, dont BrewDog, Seoul Bird, Clean Kitchen et bien d'autres, les consommateurs britanniques peuvent désormais profiter de TiNDLE pour cuisiner chez eux en toute simplicité et avec plaisir.

L'approche unique de TiNDLE et son expertise culinaire notable proviennent du développement de ses produits avec des chefs, pour des chefs, afin de maîtriser le même goût, la même texture et la même expérience qu'avec le poulet d'origine animale. Travaillant avec des experts culinaires depuis le premier jour, TiNDLE transporte dorénavant cette expérience gastronomique reconnaissable et exceptionnelle directement chez les particuliers, leur permettant de recréer les mêmes délicieuses recettes de poulet et leurs cuisines préférées à leur propre convenance.

Les nouvelles offres de TiNDLE ont été développées en partenariat avec l'équipe de R&D de classe mondiale de l'entreprise et des chefs experts du monde entier, dans le but d'apporter la même expérience de restauration distinguée dans les foyers. Chaque produit contient du Lipi™ – une émulsion d'ingrédients d'origine végétale brevetée par l'entreprise – qui reproduit l'arôme, la facilité de cuisson et les qualités savoureuses de la graisse de poulet. Les produits sont également fabriqués à partir d'ingrédients sans OGM et constituent une bonne source de protéines et de fibres, avec 17 g de protéines et 8 g de fibres pour 100 g de TiNDLE.

La gamme de produits disponible chez Morrisons comprend :

TiNDLE Burgers (4 £) - Des galettes de poulet panées, juteuses et tendres, qui peuvent être préparées en moins de cinq minutes, parfaites pour vos sandwichs préférés ou comme base pour le poulet parmesan, le katsu... ou même le poulet Coronation !

- Des galettes de poulet panées, juteuses et tendres, qui peuvent être préparées en moins de cinq minutes, parfaites pour vos sandwichs préférés ou comme base pour le poulet parmesan, le katsu... ou même le poulet Coronation ! TiNDLE Nuggets (3,50 £) - Des nuggets en format bouchée pratique qui se dégustent seuls ou qui peuvent servir de base polyvalente et adaptable à des plats de toutes les cuisines, y compris les currys, les fajitas ou les pâtes.

En plus de Morrisons, les citoyens britanniques peuvent également commander les produits TiNDLE dans tout le pays par l'intermédiaire de la plateforme de vente directe aux consommateurs, Mighty Plants . Le service de livraison en ligne de produits alimentaires végétaux proposera la gamme complète des cinq nouveaux produits TiNDLE : TiNDLE Burgers, TiNDLE Nuggets, TiNDLE Popcorn, TiNDLE Tenders et TiNDLE Wings plus tard ce mois-ci.

Alors que la disponibilité de TiNDLE augmente au Royaume-Uni et que la marque diversifie ses offres, la récente enquête a révélé que près de la moitié (43 %) des Britanniques cuisinent tous les jours à la maison, et presque autant (42 %) préparent des repas à base de produits végétaux au moins un jour par semaine. En outre, plus d'un tiers (38 %) des Britanniques souhaitent intégrer davantage d'aliments d'origine végétale dans leurs menus hebdomadaires.

Quand l'IA rencontre la glace : Les projets de Next Gen pour la prochaine génération d'aliments

Au-delà de la viande d'origine végétale, Next Gen Foods ne cesse d'innover et de diversifier son portefeuille de produits et son approche de marque. À mesure que TiNDLE se répand au Royaume-Uni, la marque a fait appel au chatbot piloté par IA ChatGPT pour obtenir des suggestions sur la manière de promouvoir ses dernières offres auprès des consommateurs. L'entreprise a conçu un défi sur les réseaux sociaux avant son lancement chez Morrisons pour prendre les idées de ChatGPT et les mettre en œuvre sous huit heures, intitulé #ChatGPTMadeMeDoIt, ce qui a donné lieu à des alternatives créatives et des collaborations avec des célébrités , ainsi qu'à des interprétations uniques de recettes de poulet populaires pour les fêtes de fin d'année .

Le mois dernier, Next Gen Foods a souligné son engagement envers l'innovation alimentaire avec sa première acquisition – de la startup Mwah! – une entreprise londonienne spécialisée dans les produits incroyablement crémeux et gourmands fabriqués à partir de plantes. En commençant par la Madagascar Vanilla Gelato (glace à la vanille de Madagascar), Mwah! s'est associée à plusieurs restaurants londoniens, dont Floozie Cookies et WAVE (We Are Vegan Everything) , pour proposer aux restaurants britanniques leur glace décadente et crémeuse à base de plantes. Ce mois-ci, Mwah! a présenté la « Mwahbecue Special », une brioche épicée à la cannelle garnie de sa glace à la vanille de Madagascar et d'un sirop de sucre, créée par l'équipe de The Gnarbecue , un bar primé, The Lexington . Le Gnarbecue propose un menu végétal, sous la forme de plats de fast-food américains végétalisés, et accueille désormais Mwah! dans son offre de desserts.

Pour plus d'informations, consultez les sites tindle.com et eatmwah.com .

À propos de Next Gen Foods

Fondée en 2020, Next Gen Foods est une start-up de technologie alimentaire qui développe et commercialise des produits alimentaires végétaux délicieux, innovants et durables, dont TiNDLE (du poulet élaboré à partir de végétaux) et Mwah! (des produits crémeux et gourmands inspirés des produits laitiers). Next Gen Foods est soutenu par une équipe ayant une expérience avérée dans la technologie alimentaire basée sur les plantes, le développement de marques mondiales et la distribution à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site nextgenfoods.sg.

À propos de TiNDLE

TiNDLE est le premier poulet végétal qui présente l'arôme, le goût et la texture caractéristiques du poulet et qui est fabriqué à partir d'ingrédients sans OGM. TiNDLE est le premier produit de Next Gen Foods, une entreprise de technologie alimentaire fondée à Singapour qui développe et commercialise des aliments innovants et durables pour rendre la protection de la planète facile, agréable et délicieuse. Pour plus d'informations, consultez le site www.tindle.com ou suivez @tindlefoods sur Instagram et @tindle.foods sur TikTok.

À propos de Mwah!

Fondée en 2020, Mwah! est une startup alimentaire qui crée des produits crémeux et gourmands inspirés des laitages, en utilisant des ingrédients d'origine végétale. La startup basée à Londres a été fondée par Damian Piedrahita et Claudia Comini, qui se sont rencontrés en travaillant dans l'industrie de l'alimentation et des boissons en Italie, et qui étaient frustrés par le manque d'options végétales onctueuses et délicieuses en matière de produits laitiers. Mwah! a été rachetée en 2023 par Next Gen Foods, une entreprise de technologie alimentaire fondée à Singapour. Le premier produit de Mwah! est une glace à la vanille de Madagascar, onctueuse et décadente, fabriquée à partir d'ingrédients végétaux, qui reproduit le plaisir d'une glace classique. Pour plus d'informations, consultez le site eatmwah.com ou suivez ( @eat.mwah ) sur Instagram.

