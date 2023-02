TiNDLE FEIERT SEINEN LAUNCH IM EINZELHANDEL - MIT EINER SCHNELLEN EXPANSION IN NEUE KANÄLE, EINSCHLIESSLICH 6.000 LEBENSMITTELGESCHÄFTE UND ONLINE VON CHEFKÖCHEN ZUSAMMENGESTELLTE KOCHBOXEN

Das neue Sortiment an Einzelhandelsprodukten von TiNDLE umfasst sechs Varianten, die in Zusammenarbeit mit dem erstklassigen F&E-Team des Unternehmens und erfahrenen Köchen in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten entwickelt wurden, um ein gehobenes Restauranterlebnis in die heimischen Küchen zu bringen. Genauso, wie man sie bereits in Restaurants bestellen kann, zeichnen sich die für den Lebensmittelhandel zubereiteten TiNDLE-Produkte durch einen unverwechselbaren und köstlichen Geschmack aus. Diesen verdanken sie zu einem großen Teil der Beimischung von Lipi™ – der firmeneigenen Emulsion des Unternehmens bestehend aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, die dazu beitragen, das Aroma, die Kochfähigkeit und die schmackhaften Eigenschaften von Hühnerfett widerzuspiegeln. Das neue Sortiment umfasst:

TiNDLE Nuggets: Praktische und mundgerechte Nuggets, die allein oder als vielseitige und wandlungsfähige Basis für Gerichte aus unterschiedlichen Küchen, einschließlich Pasta, Tacos oder Curries, erhältlich sind

TiNDLE Frikadellen: Saftige Frikadellen, die in weniger als fünf Minuten in eine beeindruckende Mahlzeit verwandelt werden können, perfekt für Ihre bevorzugten Sandwichkreationen oder als Basis für Chicken Parmesan oder Katsu

TiNDLE Popcorn: Mini-Popcorn-Häppchen mit einer krossen Panade und einer Note von schwarzem Pfeffer, die alleine, mit Dip-Saucen oder als Topping für Bowls oder Salate serviert werden können

TiNDLE Schnitzel: Das legendäre Deutsche Schnitzel, mit TiNDLE abgewandelt, umhüllt mit einer reichhaltigen Schicht aus Teig und knusprigen Bröseln

TiNDLE Tenders: Einfach und schnell in der Zubereitung, schmecken die saftigen und knusprigen Tenders alleine hervorragend oder können als perfekte Ergänzung zum Füllen von Wraps oder Tacos verwendet werden

TiNDLE Wings: Mit dem gleichen Geschmackserlebnis wie bei beliebten Hähnchenflügeln kann diese auf Pflanzen basierende Version allein als knuspriger Leckerbissen verzehrt oder mit einer Dip-Sauce nach Wahl zu einem herzhaften Gericht kombiniert werden

„Seit wir TiNDLE zum ersten Mal eingeführt haben, fragen die Kunden, wann Sie damit zu Hause kochen können, und unsere Expansion in Lebensmittelgeschäfte unterstützt uns beim Erreichen unserer Ziele, ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem zu schaffen", erklärt Andre Menezes, CEO und Mitbegründer von Next Gen Foods. „Wir sind bisher sehr beeindruckt von der Fantasie der Köche, die mit TiNDLE gekocht haben, und können es kaum erwarten, die Kreationen zu bestaunen, die ab jetzt in den heimischen Küchen entstehen."

Als größter Einzelhändler in Deutschland – mit insgesamt mehr als 11.000 Filialen – wird die EDEKA-Gruppe als erstes Unternehmen TiNDLE den Kunden hier im Land präsentieren. Die 1907 gegründete EDEKA-Gruppe ist bekannt für ihre Auswahl an hochwertigen Produkten, einer Mischung von traditionellen regionalen und internationalen Produzenten – ebenso wie für ihr Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit. Die Gruppe besitzt und betreibt auch Netto Marken-Discount, der dafür bekannt ist, Qualität zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.

Ab dieser Woche finden die Kunden TiNDLE in EDEKA-Standorten im Südwesten Deutschlands, unter anderem in Städten wie Frankfurt, Karlsruhe und Stuttgart. Ab dem 8. Februar wird TiNDLE in den Regalen der EDEKA-Läden in den großen Metropolen wie Berlin, Brandenburg und Hannover zu finden sein. Alle Läden bieten vier Alternativen von TiNDLE in den Kühlregalen an – Schnitzel, Nuggets, Tenders und Popcorn – für 3,49 € (UVP).

Ab heute werden alle 4.200 Netto-Standorte landesweit eine Woche lang bis zum 5. Februar an einer zeitlich begrenzten Werbeaktion für die neuesten TiNDLE-Produkte teilnehmen. TiNDLE Schnitzel, Nuggets und Wings sind nur diese Woche in den Netto-Kühlregalen jeweils für 4,99 € erhältlich (UVP, die Preise können je nach Filiale variieren).

In Deutschland sinkt der Fleischkonsum immer schneller, da jüngere Generationen nach Lebensmitteln ohne tierische Produkte suchen. Heute konsumieren die Deutschen durchschnittlich 55 Kilo Fleisch pro Jahr, ein signifikanter Rückgang um 12,3 % von noch 63 Kilo im Jahr 2011. Da der Fleischkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, haben die Verkäufe von Lebensmitteln auf Pflanzenbasis explosionsartig zugenommen.

Außerhalb Deutschlands testete TiNDLE vor kurzem sein Sortiment für den Einzelhandel mit dem britischen Lebensmittelhändler Morrisons – im Rahmen einer saisonalen Werbeaktion für eine ausgedehnte Veganuary-Challenge – und sammelte Feedback und Erkenntnisse der Konsumenten bezüglich seiner neuen Produktreihe. In den Vereinigten Staaten können Konsumenten jetzt das neue Sortiment der Einzelhandelsprodukt von TiNDLE – für eine begrenzte Zeit, bevor es im Laufe des Jahres in die amerikanischen Lebensmittelgeschäfte kommt – exklusiv über Goldbelly, den Direct-to-Consumer-Markt für Gourmetlebensmittel und -geschenke, testen. Mit den Originalrezepten von Chefkoch Chad Rosenthal nach Originalrezepten aus seinem Motel Fried Chicken-Konzept sind die Kochboxen die perfekte Möglichkeit für erfahrene und neue Feinschmecker, mit TiNDLE zu Hause zu kochen oder als Geschenk für Essensliebhaber in ihrem Umfeld zu verwenden. Das vom Motel Fried Chicken inspirierte erste TiNDLE-Angebot im Laden umfasst:

TiNDLE Buffalo Chicken Tenders Wrap Kit : Für alle Liebhaber von würzigem Essen gibt es die Buffalo Chicken Tenders Wrap von TiNDLE, eingetaucht in eine pikante Buffalo-Sauce und serviert mit einem würzigen, veganen Blauschimmelkäse-Krautsalat. Diese Wraps können einfach den persönlichen Bedürfnissen für einen Extra-Kick Schärfe oder für ein weniger stark gewürztes, einfach zuzubereitendes Mittag- oder Abendessen für die gesamte Familie angepasst werden

: Für alle Liebhaber von würzigem gibt es die Buffalo Chicken Tenders Wrap von TiNDLE, eingetaucht in eine pikante Buffalo-Sauce und serviert mit einem würzigen, veganen Blauschimmelkäse-Krautsalat. Diese Wraps können einfach den persönlichen Bedürfnissen für einen Extra-Kick Schärfe oder für ein weniger stark gewürztes, einfach zuzubereitendes Mittag- oder Abendessen für die gesamte Familie angepasst werden TiNDLE Chicken Sandwich Kit : Eine pflanzenbasierte Interpretation des legendären Motel Fried Chicken-Sandwich. TiNDLE Frikadellen sind hier die Stars – umhüllt von einer reichhaltigen Schicht Teig und unwiderstehlichen Semmelbröseln – serviert mit weichen Brötchen und einem Potpourri aus Toppings, darunter ein Memphis-Senf-Krautsalat, vegane Zitrusmayonnaise, Dillgurken und einer pikanten Würzmischung

: Eine pflanzenbasierte Interpretation des legendären Motel Fried Chicken-Sandwich. TiNDLE Frikadellen sind hier die Stars – umhüllt von einer reichhaltigen Schicht Teig und unwiderstehlichen Semmelbröseln – serviert mit weichen Brötchen und einem Potpourri aus Toppings, darunter ein Memphis-Senf-Krautsalat, vegane Zitrusmayonnaise, Dillgurken und einer pikanten Würzmischung TiNDLE Sweet Honey BBQ Chicken Wings Kit: Übergossen mit einer süßen Honig-BBQ-Sauce, hergestellt aus MeliBios pflanzlichem Honig, der ohne Bienen produziert wird, sind die TiNDLE Wings der ultimative Publikumshit – sie bieten die perfekte Balance aus süßen und würzigen Aromen, sind umhüllt von einer knusprigen und goldbraunen Panade und zart und saftig im Inneren. Die Wings sind mit zwei einander ergänzenden Beilagen erhältlich. Zum einen ein hausgemachter Ranch-Dip und zum anderen ein Memphis Senf-Krautsalat für ein zusätzliches Geschmackserlebnis

TiNDLE ist das erste Produkt von Next Gen Foods, einem in Singapur gegründeten Food-Tech-Unternehmen, das innovative und nachhaltige Lebensmittel entwickelt und vermarktet. Next Gen Foods wurde 2020 von dem in Brasilien geborenen Geflügelexporteur und erfahrenen Lebensmittelunternehmer Andre Menezes und dem gebürtigen Deutschen Timo Recker gegründet, dessen Familienunternehmen seit drei Generationen Schnitzel und andere Fleischprodukte herstellt. Nach dem ersten Treffen fassten sie den Entschluss, Produkte zu entwickeln, die die Abhängigkeit der Menschheit von der Tierhaltung verringern.

Für weitere Informationen über die neue Produktlinie für den Einzelhandel oder um das nächstgelegene Restaurant oder Lebensmittelgeschäft zu finden, das TiNDLE im Sortiment führt, besuchen Sie tindle.com.

Informationen zu TiNDLE

TiNDLE ist das führende pflanzliche Hähnchen – es bietet das ausgeprägte Aroma, den Geschmack und die Textur von Hähnchen und wird aus genfreien Inhaltsstoffen hergestellt. TiNDLE ist das erste Produkt von Next Gen Foods, einem in Singapur gegründeten Food-Tech-Unternehmen, das innovative und nachhaltige Lebensmittel entwickelt und vermarktet, um die Rettung des Planeten einfach, genussvoll und schmackhaft zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tindle.com oder folgen Sie @tindlefoods auf Instagram und @tindle.foods auf TikTok.

Informationen zu Next Gen Foods

Next Gen Foods wurde 2020 gegründet und ist ein Food-Tech-Start-up, das innovative und nachhaltige pflanzenbasierte Lebensmittel entwickelt und vermarktet – einschließlich seines Vorzeigeprodukts TiNDLE. Das Team von Next Gen Foods verfügt über ausgewiesene Erfahrung im Bereich der pflanzlichen Lebensmitteltechnologie, der globalen Markenentwicklung und des globalen Vertriebsaufbaus. Weitere Informationen finden Sie auf nextgenfoods.sg.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1746867/TiNDLE.jpg

SOURCE Next Gen Foods, Inc