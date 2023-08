TiNDLE Foods breidt uit naar nieuwe categorieën tijdens snelle groei en voegt portefeuille van disruptieve voedingsmerken samen onder één wereldwijd merk

Het foodtechbedrijf zal zijn portfolio uitbreiden met extra vlees- en zuivelproducten zoals worst, melk en roomijs voor consumenten wereldwijd

Deze merkenconsolidatie zal TiNDLE Foods kansen bieden om te groeien in nieuwe categorieën en productaanbiedingen, door gebruik te maken van de bestaande expertise in innovatie van plantaardige voeding, R&D en toegang tot distributiekanalen

De gedurfde rebranding van TiNDLE Foods werd in goede geleid door het nieuw opgerichte interne creatieve team

SINGAPORE, 2 aug. 2023 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigt de leider op het gebied van voedseltechnologie TiNDLE Foods , voorheen Next Gen Foods, een uitbreiding aan naar nieuwe categorieën. Daarmee versterkt hij zijn verbintenis tot het leveren van voedingsmiddelen met een lekkere smaak en een hoogwaardige kwaliteit om een duurzamer voedselsysteem op te bouwen. Het bedrijf onthult ook een nieuwe merkidentiteit die de nieuwste evolutie weerspiegelt om een breder net van categorieën aan te boren. Daarnaast heeft het plannen om extra vlees- en zuivelproducten uit te brengen onder de paraplu van TiNDLE Foods.

Het uitgebreide TiNDLE Foods-platform zal dienen voor de ontwikkeling, productie en verkoop van de bestaande TiNDLE Chicken producten bovenop gloednieuwe, plantaardige voedingsmiddelen die nu zuivel en andere vleesvervangers, waaronder worstjes, bevatten. Onder leiding van Chief Technology Officer John Seegers zal de decennialange ervaring van het team op het gebied van plantaardige eiwitten en productontwikkeling bijdragen aan het creëren van een diverser en gevarieerder productassortiment buiten kip. Zodoende zullen consumenten TiNDLE-producten kunnen kopen voor elke maaltijd van de dag, van ontbijt tot dessert.

Later dit jaar wil het bedrijf zijn eerste assortiment plantaardige worsten op de markt brengen, waaronder braadworst, Italiaanse worst en hartige ontbijtworst. Daarnaast zal het bedrijf de efficiëntie zien toenemen door de recente overname van de start-up Mwah! , waaronder uitgebreide R&D-mogelijkheden en expertise in de ontwikkeling van zuivelproducten, onder leiding van medeoprichters Damian Piedrahita en Claudia Comini. TiNDLE Foods zal een reeks nieuwe melken op plantenbasis uitrollen. Na de beperkte lancering van zijn typische Madagascan Vanille Gelato in selecte Londense eetgelegenheden afgelopen lente zal het ook zijn assortiment romige en decadente gelato's verder ontwikkelen.

"Het nieuwe TiNDLE Foods markeert een belangrijke mijlpaal in ons streven om absurd goede voedselervaringen te bieden die de overgang naar een duurzamer voedselsysteem helpen versnellen," aldus Andre Menezes, CEO en medeoprichter van TiNDLE Foods. "Nu we groeien naar nieuwe productcategorieën en onze capaciteit vergroten om de best smakende vlees- en zuivelproducten te maken - enkele van de meest geliefde voedingsmiddelen in onze samenleving - komen we steeds dichter bij het vinden van levensvatbare en heerlijke oplossingen om onze planeet te helpen redden."

De nieuwe merkidentiteit presenteert een gedurfde en moderne esthetiek, ontworpen om te resoneren met het hele assortiment producten en merkervaringen van het bedrijf. Achter het strategische nieuwe merkontwerp staat het nieuw opgerichte interne creatieve bureau onder leiding van Vice President of Brand and Creative, Borna Bayat. Het bestaat uit zowel opkomende als ervaren creatievelingen en merkstrategen die toezien op de volledige creatieve en contentstrategie van het merk voor alle kanalen. Naar verwachting zal de TiNDLE Foods-identiteit later dit jaar op geselecteerde verpakkingen verschijnen.

"Onze merkherlancering is meer dan een nieuwe look", deelt Borna Bayat, VP Brand en Creative bij TiNDLE Foods mee. "Het is een visuele manifestatie van ons streven naar een duurzame en gesmaakte toekomst. Wij willen design gebruiken als middel om onze missie over te brengen, onze consumenten erbij te betrekken en uiteindelijk bij te dragen aan een voedselsysteem waar toekomstige generaties op kunnen vertrouwen."

Terwijl de consumptie en populariteit van vlees wereldwijd toeneemt, wordt geschat dat de dierlijke landbouw bijna 15% bijdraagt aan de totale uitstoot van broeikasgassen . TiNDLE Foods werd in 2020 opgericht door Andre Menezes en Timo Recker, twee veteranen uit zowel de vlees- als de plantaardige voedingssector. Zij stellen zich tot doel onze afhankelijkheid van dierlijke landbouw te verminderen en de planeet te redden op een gemakkelijke, leuke en lekkere manier. De merknaam TiNDLE is een moderne verwijzing naar de 19e-eeuwse Ierse natuurkundige John Tyndall, die het verband aantoonde tussen atmosferische CO2 en het broeikaseffect.

Tot nu toe heeft TiNDLE Foods 130 miljoen dollar aan financiering opgehaald . Het belangrijkste doel is om zijn topproduct, TiNDLE Chicken, op de markt te brengen. In minder dan twee jaar tijd is de plantaardige kip gegroeid van slechts een handvol restaurants in Singapore naar meer dan duizenden restaurants en supermarkten over de hele wereld, waaronder vestigingen met Michelinsterren, fast casual ketens en drukbezochte onafhankelijke eetgelegenheden. Eerder dit jaar maakte TiNDLE Chicken zijn debuut in supermarkten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk . Het werd gelanceerd bij grote retailers zoals de EDEKA Group en Morrisons.

Over TiNDLE Foods

TiNDLE Foods, opgericht in 2020, is een foodtech startup die lekkere, innovatieve en duurzame plantaardige voedingsmerken ontwikkelt en op de markt brengt. TiNDLE Foods wordt ondersteund door een team met bewezen ervaring op het gebied van plantaardige voedingstechnologie, wereldwijde merkontwikkeling en opschaling van distributie. Meer informatie vindt u op www.tindle.com .

