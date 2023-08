TiNDLE Foods s'étend à de nouvelles catégories dans le cadre d'une croissance rapide et fusionne son portefeuille de marques alimentaires novatrices sous une seule marque mondiale

L'entreprise de technologie alimentaire élargira son portefeuille pour inclure des produits carnés et laitiers supplémentaires tels que des saucisses, des laits et des crèmes glacées pour les consommateurs du monde entier

La consolidation de la marque permettra à TiNDLE Foods de se développer dans de nouvelles catégories et offres de produits, en utilisant son expertise existante en matière d'innovation alimentaire à base de plantes, de recherche et développement et d'accès aux canaux de distribution

Le changement de marque audacieux de TiNDLE Foods a été mené par sa nouvelle équipe de création interne

SINGAPOUR, 2 août 2023 /PRNewswire/ -- TiNDLE Foods , leader de la technologie alimentaire, anciennement Next Gen Foods, a annoncé aujourd'hui son expansion dans de nouvelles catégories, renforçant ainsi son engagement à fournir des aliments savoureux et de haute qualité afin de bâtir un système alimentaire plus durable. L'entreprise a également dévoilé une nouvelle identité de marque qui reflète sa dernière évolution pour exploiter un plus grand nombre de catégories et prévoit de lancer de nouveaux produits carnés et laitiers sous l'égide de TiNDLE Foods.

La plateforme TiNDLE Foods élargie servira au développement, à la production et à la vente de la gamme existante de produits TiNDLE Chicken, en plus de tout nouveaux aliments à base de plantes qui incluent désormais des produits laitiers et d'autres substituts de viande, y compris des saucisses. Dirigée par John Seegers, directeur de la technologie, l'équipe, forte de ses dizaines d'années d'expérience dans le domaine des protéines végétales et du développement de produits, contribuera à créer une gamme de produits plus diversifiée et plus variée en dehors du poulet, ce qui permettra aux consommateurs de consommer des produits TiNDLE à chaque repas de la journée, du petit-déjeuner au dessert.

Plus tard dans l'année, l'entreprise prévoit de lancer sa première gamme de saucisses à base de plantes, notamment des saucisses Bratwurst, des saucisses italiennes et des saucisses Savory Breakfast. Par ailleurs, l'acquisition récente de la startup laitière Mwah! permettra à l'entreprise de gagner en efficacité, notamment en augmentant ses capacités de recherche et développement et en développant son expertise en matière de produits laitiers, sous la direction des cofondateurs Damian Piedrahita et Claudia Comini. TiNDLE Foods lancera une gamme de nouveaux laits végétaux et continuera à développer sa collection de glaces italiennes crémeuses et gourmandes, après le lancement limité de sa glace italienne à la vanille de Madagascar dans certains restaurants londoniens au printemps dernier.

« Le nouveau TiNDLE Foods marque une étape importante dans notre démarche visant à proposer des expériences alimentaires délicieuses qui contribueront à accélérer la transition vers un système alimentaire plus durable, a déclaré Andre Menezes, PDG et cofondateur de TiNDLE Foods. À mesure que nous nous étendons à de nouvelles catégories de produits et que nous augmentons notre capacité à fabriquer les produits carnés et laitiers les plus savoureux, parmi les aliments les plus appréciés de notre société, nous sommes désormais en mesure de nous rapprocher de plus en plus de la recherche de solutions viables et délicieuses pour aider à sauver notre planète. »

La nouvelle identité de la marque présente une esthétique audacieuse et moderne, conçue pour s'appliquer à l'ensemble du portefeuille de produits et d'expériences de la marque de l'entreprise. Derrière la refonte stratégique de la marque se trouve la nouvelle agence créative interne, dirigée par le vice-président de la marque et de la création, Borna Bayat, et composée de créateurs et de stratèges de marque prometteurs et expérimentés qui supervisent la stratégie créative et de contenu complète de la marque sur tous les canaux. L'identité de TiNDLE Foods devrait commencer à se déployer dans le courant de l'année sur certains emballages.

« La refonte de notre marque est plus qu'un nouveau look, a confié Borna Bayat, vice-président de la marque et de la création chez TiNDLE Foods. C'est une manifestation visuelle de notre engagement à créer un avenir durable et délicieux. Il s'agit d'utiliser le design comme un outil pour communiquer notre mission, engager nos consommateurs et, en fin de compte, contribuer à un système alimentaire sur lequel les générations futures pourront compter. »

Alors que la consommation et la popularité de la viande augmentent dans le monde entier, on estime que l'agriculture animale contribue à près de 15 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre . TiNDLE Foods a été fondée en 2020 par Andre Menezes et Timo Recker, deux experts des industries de la viande et des aliments d'origine végétale, avec pour mission de réduire notre dépendance à l'égard de l'agriculture animale et de rendre la sauvegarde de la planète facile, agréable et délicieuse. Le nom de la marque TiNDLE est une référence moderne au physicien irlandais du XIXe siècle John Tyndall, qui a prouvé le lien entre le CO2 atmosphérique et l'effet de serre.

À ce jour, TiNDLE Foods a levé 130 millions de dollars de fonds , dans le but de commercialiser son produit phare, le TiNDLE Chicken. En moins de deux ans, le poulet végétal est passé d'une poignée de restaurants à Singapour à des milliers de restaurants et d'épiceries dans le monde entier, y compris des établissements étoilés au Michelin, des chaînes de restauration rapide et des restaurants indépendants très prisés. Au début de l'année, le TiNDLE Chicken a fait ses premiers pas dans les magasins d'alimentation en Allemagne et au Royaume-Uni , en rejoignant de grands détaillants tels que le groupe EDEKA et Morrisons.

À propos de TiNDLE Foods

Fondée en 2020, TiNDLE Foods est une startup de technologie alimentaire qui conçoit et commercialise des marques d'aliments d'origine végétale délicieux, innovants et durables. TiNDLE Foods est soutenu par une équipe ayant une expérience avérée dans la technologie alimentaire basée sur les plantes, le développement de marques mondiales et la distribution à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tindle.com .

