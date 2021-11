TINECO als Gewinner des CES 2022 Innovation Award in der Kategorie Smart Home ausgezeichnet

Die Erweiterung der Tineco FLOOR ONE-Produktreihe baut auf den marktführenden Eigenschaften der FLOOR ONE S3 auf, die bereits 2020 mit dem CES Innovation Award sowie dem RedDot Design Award 2020 und dem Good Housekeeping Cleaning Award 2021ausgezeichnet wurde. Die neuen FLOOR ONE S5-Modelle (S5, S5 PRO und S5 COMBO) verfügen über verbesserte Bürstenwalzen, die noch enger an den Boden-Fußleisten entlang gleiten und schwer zugängliche Ecken reinigen können. Zudemsind sie mit größeren Wassertanks für eine längere Reinigungszeit und einem völlig neuen Display ausgestattet.