TINECO gana el CES 2022 Innovation Award en la categoría de hogar inteligente

La nueva adición a la línea FLOOR ONE de Tineco se basa en el rendimiento líder en el mercado del FLOOR ONE S3, galardonado con el CES 2020 Innovation Awards y ganador del premio RedDot Design Award 2020 y del premio Good Housekeeping Cleaning Award 2021. Los nuevos modelos FLOOR ONE S5 (S5, S5 PRO y S5 COMBO) cuentan con rodillos de cepillo actualizados que se deslizan estrechamente contra los zócalos y limpian los rincones de difícil acceso, y vienen equipados con tanques de agua más grandes para un mayor tiempo de limpieza y una pantalla totalmente nueva.