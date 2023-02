Tive présente les stratégies d'amélioration de la traçabilité et de la conformité des produits périssables au salon Fruit Logistica 2023 à Berlin

BOSTON, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Tive, leader mondial de la technologie de visibilité de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, est fière d'annoncer sa participation à Fruit Logistica, le plus grand salon du secteur des fruits frais. L'événement se déroule à Berlin, en Allemagne, du 8 au 10 février.

Chaque année, plus de 73 000 visiteurs professionnels et vendeurs- issus de plus de 130 pays - participent à Fruit Logistica. À l'occasion de ce 30e anniversaire, Tive présentera ses solutions primées de suivi numérique et expliquera comment elles rationalisent les opérations, réduisent les coûts et augmentent la rentabilité.

Tout au long de Fruit Logistica, les membres de l'équipe de Tive seront à votre disposition au stand C23 dans le hall 26 pour débattre des défis spécifiques de visibilité auxquels sont confrontées les entreprises des secteurs des denrées périssables et des produits à température contrôlée. Les visiteurs du stand apprendront comment les trackers économiques de Tive surveillent en temps réel la localisation et l'état de cette précieuse marchandise, ce qui permet de prendre des mesures immédiates pour minimiser le gaspillage et la détérioration, réduire les dommages aux produits et améliorer la satisfaction des clients.

Le vendredi 10 février, Brice Marion, directeur des ventes de Tive, présentera un exposé sur la façon de « Suivre la visibilité ». Cette session est prévue à 10 h 20 dans le Logistics Hub - Hall 26. Marion abordera les problèmes rencontrés de l'étable à la table, et expliquera comment réduire la probabilité de rejet de chargements coûteux, de retards, de rappels et de pertes de ventes, tout en mettant en place une surveillance et en documentant les données pour justifier les réclamations d'assurance.

« Fruit Logistica est l'un des événements les plus importants du secteur des fruits, et nous sommes honorés d'y jouer un rôle de premier plan », déclare Krenar Komoni, PDG et fondateur de Tive. « Au moment où les technologies de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout deviennent un enjeu de taille pour les expéditeurs de fruits, Tive est enthousiaste à l'idée de présenter ses solutions à de nouveaux clients et marchés - dans tous les secteurs et dans le monde entier. »

Tive s'engage à aider les entreprises à optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement et à accroître leur compétitivité. La participation de l'entreprise à Fruit Logistica renforce l'engagement de Tive à être à l'avant-garde des industries des denrées périssables et de la chaîne du froid— en proposant des solutions innovantes à ses clients.

À propos de Tive

Tive est un leader mondial de la technologie de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. Grâce à Tive, les expéditeurs, les détaillants et les fournisseurs de services logistiques (FSL) ont la possibilité d'éliminer les retards, d'éviter les dommages et d'atténuer les problèmes de livraison. La solution de Tive fournit des données générées par ses produits de pointe, pour permettre aux clients d'optimiser activement leurs expéditions, d'améliorer l'expérience client et d'obtenir des données exploitables en temps réel. Pour plus d'informations, consultez le site : www.tive.com.

Contact presse :

Charlie Pesti

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/710828/Tive_Logo.jpg

SOURCE Tive, Inc.