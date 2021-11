Tivian acquiert GuideSpark pour révolutionner l'expérience des employés avec la première plateforme de gestion intelligente de l'expérience pour les RH

Cette acquisition stratégique transforme la façon dont les entreprises communiquent et engagent leur personnel grâce à des solutions RH de bout en bout qui améliorent les entreprises

NEW YORK, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Tivian, le leader de la gestion de l'expérience des employés, a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique de GuideSpark, le leader de la communication sur le changement. Ces capacités combinées permettent aux entreprises de tirer parti du retour d'information de leur personnel et de favoriser le changement grâce à une communication qui permet de réduire le bruit et d'atteindre les bons employés au bon moment avec les bonnes informations.

La catégorie de la gestion de l'expérience s'est fortement concentrée sur l'atteinte et l'optimisation des interactions avec les clients. Mais cette approche singulière axée sur le client néglige l'atout le plus critique des entreprises : leurs employés. Avec l'acquisition de GuideSpark, Tivian sera le premier à offrir une gestion intelligente de l'expérience des employés à l'aide d'une technologie qui offre des messages personnalisés et mobilise les employés.

« Les gagnants de demain seront les entreprises qui apporteront des communications personnalisées à leur personnel en mettant l'accent sur l'amélioration de leur expérience », a déclaré Frank Møllerop, PDG de Tivian. « Une communication efficace avec les employés est une condition préalable à l'efficacité de toute entreprise. C'est pourquoi nous avons créé une solution de bout en bout qui applique aux RH les principes technologiques du marketing client. La guerre des talents est terminée - les talents ont gagné - et les entreprises qui ont négligé de donner la priorité à leurs employés se démènent maintenant pour trouver des moyens de les motiver. Les organisations doivent placer leur main-d'œuvre en tête de leurs priorités pour attirer et retenir les talents. »

« L'accélération rapide de la transformation numérique et le passage au travail à distance au cours des dernières années ont créé une quantité écrasante de communications et de bruit pour les employés », a déclaré Keith Kitani, PDG de GuideSpark. « Les employés ont du mal à suivre le rythme et à rester motivés, c'est pourquoi il est essentiel de diffuser des messages efficaces, pertinents et opportuns qui suscitent le bon type de comportement. En combinant la communication avec la plateforme d'expérience de Tivian, nous fournirons la première solution à 360 degrés pour les employés qui permet aux organisations de RH d'obtenir de vrais résultats opérationnels. »

Avec la plateforme de Tivian, les entreprises peuvent comprendre et répondre aux besoins, préférences et préoccupations spécifiques des groupes d'employés du monde réel grâce à une communication personnalisée qui stimule le changement nécessaire pour créer une expérience de classe mondiale pour les employés.

Le siège social de Tivian se trouve à New York, à Houston, Redwood City, Portland, Londres, Berlin, Oslo et Cologne.

À propos de Tivian

Tivian est le créateur de la première plateforme de RH de bout en bout centrée sur les employés qui permet aux entreprises d'offrir des communications et des expériences personnalisées à leurs employés. Grâce à des analyses avancées et à une technologie avant-gardiste d'IA, Tivian aide les grandes organisations à exploiter les données d'expérience pour obtenir des informations commerciales plus approfondies et déployer des communications personnalisées pour susciter l'engagement de leurs employés. La plateforme intelligente de gestion de l'expérience de Tivian augmente l'efficacité de l'entreprise et permet un monde des affaires plus intelligent, renforcé par la perspicacité. Forte de 20 ans d'expérience dans la gestion de la rétroaction d'entreprise, Tivian offre à plus de 400 clients dans 35 pays la possibilité d'agir et d'atteindre leurs objectifs. Pour en savoir plus, consultez le site www.tivian.com ou suivez l'entreprise sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.

