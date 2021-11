Tivian adquire GuideSpark para revolucionar a experiência do funcionário com a primeira plataforma inteligente de gestão de experiência para RH

NOVA YORK, 4 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Tivian, líder em gestão de experiência de funcionários, anunciou hoje a aquisição estratégica da GuideSpark, líder em comunicação de mudanças. Os recursos combinados permitem que as empresas sintetizem o feedback de sua força de trabalho e impulsionem mudanças por meio de uma comunicação que reduz o ruído e alcança os funcionários certos, no momento certo, com as informações certas.

O setor de gestão de experiência tem se concentrado intensamente em alcançar e otimizar as interações com os clientes. Mas esta abordagem única focada no cliente despreza o ativo mais crítico que as empresas têm: seus funcionários. Com a aquisição da GuideSpark, a Tivian será a primeira a oferecer gerenciamento inteligente de experiência dos funcionários usando a tecnologia que oferece mensagens personalizadas e engaja os funcionários.

"Os vencedores de amanhã serão as empresas que levarem comunicações personalizadas para seus funcionários, com foco em melhorar sua experiência" ,disse Frank Møllerop, CEO da Tivian. "A comunicação efetiva dos funcionários é um pré-requisito para a eficácia corporativa de qualquer empresa, e é por isso que criamos uma solução completa que leva os princípios da tecnologia de marketing do cliente ao RH. A guerra por talentos acabou, o talento venceu, e as empresas que não priorizaram seus funcionários agora estão procurando maneiras de engajá-los. As empresas precisam colocar seus funcionários no topo de suas prioridades para atrair e reter talentos."

"A rápida aceleração da transformação digital e a mudança para o trabalho remoto nos últimos anos criaram uma quantidade impressionante de comunicações e ruídos de funcionários", disse Keith Kitani, CEO da GuideSpark. "Os funcionários estão tendo dificuldade em se manter atualizados e engajados, e é por isso que é vital fornecer mensagens eficazes, relevantes e oportunas que promovam o comportamento adequado. Ao combinar comunicação com a plataforma de experiência da Tivian, forneceremos a primeira solução de funcionários de 360 graus, o que permitirá que as organizações de RH gerem resultados de negócios reais."

Com a plataforma da Tivian, as empresas podem entender e responder às necessidades, preferências e preocupações específicas dos grupos de funcionários do mundo real por meio de uma comunicação personalizada que impulsiona a mudança necessária para criar uma experiência de classe mundial para os funcionários.

A Tivian está sediada em Nova York, com unidades em Houston, Redwood City, Portland, Londres, Berlim, Oslo e Colônia.

Sobre a Tivian

A Tivian é a idealizadora da primeira plataforma de RH de ponta a ponta, centrada no funcionário, que permite que as empresas tragam comunicações e experiências personalizadas para seus funcionários. Por meio de análises avançadas e tecnologia de IA de ponta, a Tivian ajuda grandes organizações a aproveitar dados de experiência para obter insights de negócios com mais profundidade e implementar comunicações personalizadas para engajar seus funcionários. A plataforma de gestão de experiência inteligente da Tivian aumenta a eficácia corporativa e permite um mundo de negócios mais inteligente, impulsionado por insights. Com base em 20 anos de experiência na gestão de feedback empresarial, a Tivian oferece a mais de 400 clientes em 35 países a capacidade de agir e alcançar os seus objetivos. Para maiores informações, acesse www.tivian.com ou siga-nos no Twitter, Facebook ou LinkedIn.

Contato: [email protected]

FONTE Tivian

