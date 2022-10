Together Outdoors 宣佈獲得資助以促進更容易獲得和賓至如歸的戶外活動

54,000 美元的撥款授予全國前線戶外休閒活動

華盛頓2022年10月14日 /美通社/ -- Together Outdoors (TO) 是一個由 100 多家戶外休閒組織組成的聯盟,致力促進戶外活動的多元、公平與共融。該聯盟今天宣佈其試點資金的 9 名獲得者。84 份建議書共申請 775,000 美元。這些建議書來自一系列以共融為重點的計劃,旨在建立一個更面向大眾和更包容的戶外生態系統。撥款過程還有一個額外好處,就是強調打造更面向大眾和更包容的戶外空間的殷切需求。資助計劃的資金來自合作夥伴組織的捐款,包括 THOR Industries、Airstream 和 Winnebago Industries Foundation。Airstream 慷慨增加額外的 25,000 美元,在此週期中將撥款資金增加了一倍以上,達到 54,000 美元。

Airstream 總裁兼行政總裁 Bob Wheeler 表示:「我們非常高興為 Together Outdoors 提供這種支援。Airstream 和 THOR Industries 的參與可以追溯到 TO 的概念,除了 THOR 為建立該計劃提供的大量種子資金外,來自 Airstream 的這筆額外資金將使 TO 能夠獲得更多撥款,以有利於所有人的方式提高認識和共融。 我們希望這種支援將激勵其他人仿傚我們在促進更多元化戶外空間過程中付出的努力。」

這輪的受助者都以獨特的方式鼓勵參與戶外活動,包括:

亞利桑那: Atabey Outdoors 是亞利桑那州鳳凰城的一個由黑人、土著和有色人種領導的非牟利組織,為該地區的黑人、土著和有色人種青年提供有組織的戶外探險活動。除了啟動初級戶外導師計劃外,Together Outdoors 撥款將專門幫助建立能力。該計劃由三組 13-17 歲的黑人、土著和有色人種青年組成。他們將接受培訓,成為計劃成員開始戶外旅行時的未來導師和領導者。

Center for Recreation Education Arts Technology and Enterprise (CREATE, Inc.) 是一家非牟利組織,為中喬治亞州地區服務不足的人群提供計劃。他們的新計劃 CREATE Outdoor Adventures 包括開發裝備庫、示範營地和各種戶外技能/領導力工作坊。

Pathfinders of Perry County 是一個非牟利公民行動團體,旨在促進肯塔基州佩里縣的社區福祉、參與度、戶外休閒和教育。 Together Outdoors 的撥款將支援與社區兩所學校合作開發和實施體驗式/環境教育試點計劃,旨在吸引 20-25 名來自缺乏娛樂機會的弱勢和/或貧困背景的青年前往當地小徑、州立公園和自然區域。

Bergen County LGBTQ+ Alliance 是一家非牟利組織,其使命是為新澤西州卑爾根縣的 LGBTQ+ 社群倡導平等和資源。Together Outdoors 的資金將支援在 2023 年夏季為當地 LGBTQ+ 識別青少年舉辦一個以戶外娛樂為重點的日間夏令營。

Fly Fish NM 是一家位於新墨西哥州阿爾伯克基的非牟利組織,旨在為因經濟困難或戶外活動受限而無法參加戶外釣魚體驗的青少年提供飛釣機會。來自 Together Outdoors 的資金將支援購買飛桿套件,用於額外的 40-50 名未來參與者和其他計劃費用。

Hoods to Woods Foundation 致力為紐約市三州地區服務欠缺社區的青少年提供全年免費的室內和室外單板滑雪項目,以解決冬季運動缺乏多元化的問題。

N8V Trails & Tales 是由 Ionah M. Elaine Scullyp (Cree Métis, Michel First Nation) 開發的一項初創企業計劃,他是雪城大學教育文化基金會的博士生,專注於土著土地教育和戶外康樂。Together Outdoors 的撥款將支援建立能力、建設資源和裝備庫的開發。

ParaCliffHangers 是一個非牟利組織,透過自動適應攀岩為各種殘疾人士提供支援。Together Outdoors 的資金將支援在北卡羅來納州中部建立一個名為「NC Triangle PCH」的新地方分會,旨在建立和促進當地的室內自動適應攀岩計劃,包括一項專門的獎學金基金,支援入場費和其他攀岩館相關費用,以確保符合經濟和體能的計劃編排。

維珍尼亞:Humble Hustle Company 旗下的 Humble Hikes 計劃是一項位於維珍尼亞州羅阿諾克的倡議,旨在讓黑人青年接觸戶外活動。Together Outdoors 的撥款將專門支援建立能力,並為每次旅程的 20-25 名青年提供戶外休閒旅行(遠足、山地單車、攀岩、露營、釣魚等),以及與羅阿諾克市學校合作舉辦課後活動。

Together Outdoors 期待與我們的聯盟及其他組織一起培養、擴展和分享從這撥款過程中獲得關於慈善事業公平和共融的經驗教訓。我們已經承諾明年推出第二輪撥款。TO 希望您關注此計劃和我們的受助人的進展,因為我們會提供有關他們工作進度的最新資訊。有關更多 TO 如何努力為每個人打造賓至如歸戶外活動的資訊,請訂閱我們的 True North 通訊或瀏覽 Togetheroutdoors.com。

查看新聞稿:TogetherOutdoors.com。

Together Outdoors 是在 Outdoor Recreation Roundtable (ORR) 主持下管理的一項倡議,旨在營造一個所有人都可以享受戶外娛樂體驗的環境。我們透過戶外社區所有行業的參與、合作和教育來開展這項工作。

ORR 是全國領先的戶外休閒行業協會聯盟,代表 6,890 億美元的戶外休閒經濟。 ORR 專注於戶外休閒的發展,為戶外休閒業務的可持續發展營造更好的環境,推動大眾更廣泛了解戶外休閒經濟的價值。我們的會員包括國家戶外貿易協會成員、商業實體、非牟利組織和大學,為超過 110,000 家企業提供服務,代表美國的划船、釣魚、房車旅遊、單車、遠足、露營、狩獵、越野遊覽、潛水、騎馬和滑雪社群等。

