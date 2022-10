Together Outdoors anuncia a los beneficiarios de subvenciones para fomentar una recreación al aire libre más accesible y agradable

Entregan $54,000 en subvenciones a iniciativas de recreación al aire libre de vanguardia en todo el país

WASHINGTON, 13 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Together Outdoors (TO), una coalición de más de 100 organizaciones de recreación al aire libre comprometidas con el avance de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) al aire libre, anunció hoy a los nueve beneficiarios de su ronda piloto de subvenciones. En esta primera etapa de subvenciones, OT recibió 84 propuestas, en las que se solicitaba un total de $775,000, de una amplia gama de iniciativas centradas en la inclusión que buscan generar un ecosistema al aire libre más accesible y agradable. El proceso de entrega de subvenciones tuvo la ventaja adicional de destacar la enorme necesidad de promover espacios al aire libre más accesibles y agradables. El financiamiento del programa de subvenciones es posible gracias a las contribuciones de organizaciones asociadas como THOR Industries, Airstream y Winnebago Industries Foundation. Airstream aportó generosamente otros $25,000, con lo cual duplicó con creces el monto asignado al financiamiento de subvenciones y lo llevó a $54,000 durante esta etapa.

"No podríamos estar más satisfechos de ofrecer este apoyo a Together Outdoors. La participación de Airstream y THOR Industries se remonta a la concepción misma de TO, y además del considerable capital semilla que proporcionó THOR para establecer el programa, este financiamiento adicional de Airstream permitirá a TO entregar más subvenciones para impulsar la concientización y la inclusión de formas que beneficien a todos. Esperamos que nuestro apoyo impulse a otros a hacer lo mismo en nuestro esfuerzo por promover espacios al aire libre más diversos", expresó Bob Wheeler, presidente y director ejecutivo de Airstream.

Entre los beneficiarios de esta ronda, que trabajan de formas únicas para fomentar la participación al aire libre, se incluyen:

Arizona : Atabey Outdoors es una organización sin fines de lucro dirigida por personas afroamericanas, indígenas y de color (BIPOC) en Phoenix, Arizona , que ofrece aventuras organizadas al aire libre a jóvenes BIPOC de la zona. La subvención de Together Outdoors ayudará específicamente a desarrollar capacidades, además del inicio de un programa de mentores jóvenes para actividades al aire libre, conformado por tres grupos de jóvenes BIPOC de 13 a 17 años que recibirán capacitación para convertirse en futuros mentores y líderes de los miembros del programa cuando inicien sus excursiones al aire libre.

es una organización sin fines de lucro dirigida por personas afroamericanas, indígenas y de color (BIPOC) en , que ofrece aventuras organizadas al aire libre a jóvenes BIPOC de la zona. La subvención de Together Outdoors ayudará específicamente a desarrollar capacidades, además del inicio de un programa de mentores jóvenes para actividades al aire libre, conformado por tres grupos de jóvenes BIPOC de 13 a 17 años que recibirán capacitación para convertirse en futuros mentores y líderes de los miembros del programa cuando inicien sus excursiones al aire libre. Georgia : El Center for Recreation Education Arts Technology and Enterprise (CREATE, Inc .) es una organización sin fines de lucro que ofrece programas a poblaciones desatendidas de la región central de Georgia . Su nuevo programa CREATE Outdoor Adventures incluye el desarrollo de una biblioteca de equipos, un campamento de demostración y varios talleres de habilidades y liderazgo al aire libre.

.) es una organización sin fines de lucro que ofrece programas a poblaciones desatendidas de la región central de . Su nuevo programa incluye el desarrollo de una biblioteca de equipos, un campamento de demostración y varios talleres de habilidades y liderazgo al aire libre. Kentucky : Pathfinders of Perry County es un grupo de acción ciudadana sin fines de lucro que promueve el bienestar comunitario, el compromiso, la recreación al aire libre y la educación en el condado de Perry , en Kentucky. La subvención de Together Outdoors apoyará el desarrollo y la implementación de un programa piloto de educación vivencial/ambiental en asociación con dos escuelas de la comunidad, diseñado para llevar a 20 a 25 jóvenes de entornos subrepresentados o empobrecidos que carecen de acceso a oportunidades de recreación a excursiones a senderos locales, parques estatales y áreas naturales.

es un grupo de acción ciudadana sin fines de lucro que promueve el bienestar comunitario, el compromiso, la recreación al aire libre y la educación en el condado de , en Kentucky. La subvención de Together Outdoors apoyará el desarrollo y la implementación de un programa piloto de educación vivencial/ambiental en asociación con dos escuelas de la comunidad, diseñado para llevar a 20 a 25 jóvenes de entornos subrepresentados o empobrecidos que carecen de acceso a oportunidades de recreación a excursiones a senderos locales, parques estatales y áreas naturales. Nueva Jersey : Bergen County LGBTQ+ Alliance es una organización sin fines de lucro que tiene como misión abogar por la igualdad y los recursos para la comunidad LGBTQ+ en el condado de Bergen, en Nueva Jersey . El financiamiento de Together Outdoors apoyará la creación de un campamento de día de recreación al aire libre que comenzará en el verano de 2023 y estará dirigido a adolescentes locales que se identifiquen como LGBTQ+.

es una organización sin fines de lucro que tiene como misión abogar por la igualdad y los recursos para la comunidad LGBTQ+ en el condado de Bergen, en . El financiamiento de Together Outdoors apoyará la creación de un campamento de día de recreación al aire libre que comenzará en el verano de 2023 y estará dirigido a adolescentes locales que se identifiquen como LGBTQ+. Nuevo México: Fly Fish NM es una organización sin fines de lucro con sede en Albuquerque, Nuevo México, que se creó para ofrecer oportunidades de pesca con mosca a los jóvenes que, de lo contrario, no podrían participar en experiencias de pesca al aire libre debido a su situación económica o acceso limitado a actividades al aire libre. El financiamiento de Together Outdoors servirá para comprar kits de cañas de pescar para otros 40 a 50 participantes futuros y solventar otros costos del programa.

es una organización sin fines de lucro con sede en Albuquerque, Nuevo México, que se creó para ofrecer oportunidades de pesca con mosca a los jóvenes que, de lo contrario, no podrían participar en experiencias de pesca al aire libre debido a su situación económica o acceso limitado a actividades al aire libre. El financiamiento de Together Outdoors servirá para comprar kits de cañas de pescar para otros 40 a 50 participantes futuros y solventar otros costos del programa. Nueva York : Hood to Woods Foundation trabaja para ofrecer programas gratuitos de snowboard bajo techo y al aire libre durante todo el año a jóvenes de comunidades desatendidas en el área triestatal de la ciudad de Nueva York a fin de abordar la falta de diversidad en los deportes de invierno.

trabaja para ofrecer programas gratuitos de snowboard bajo techo y al aire libre durante todo el año a jóvenes de comunidades desatendidas en el área triestatal de la ciudad de a fin de abordar la falta de diversidad en los deportes de invierno. Nueva York : N8V Trails & Tales es una iniciativa que está desarrollando Ionah M. Elaine Scully (Métis de la etnia Cree, Michel First Nation ), estudiante de doctorado que investiga los fundamentos culturales de la educación de la Universidad Syracuse con enfoque en la pedagogía y la recreación al aire libre en tierras indígenas. La subvención de Together Outdoors apoyará el desarrollo de capacidades, la creación de recursos y la conformación de una biblioteca de equipos.

es una iniciativa que está desarrollando (Métis de la etnia Cree, ), estudiante de doctorado que investiga los fundamentos culturales de la educación de la Universidad Syracuse con enfoque en la pedagogía y la recreación al aire libre en tierras indígenas. La subvención de Together Outdoors apoyará el desarrollo de capacidades, la creación de recursos y la conformación de una biblioteca de equipos. Carolina del Norte : ParaCliffHangers es una organización sin fines de lucro que empodera a las personas con todo tipo de discapacidades a través de escalada en roca adaptada. El financiamiento de Together Outdoors apoyará la creación de un nuevo capítulo en el centro de Carolina del Norte denominado "NC Triangle PCH", que creará y fomentará un programa local de escalada adaptada en interiores, que incluirá un fondo de becas exclusivo para el pago del costo de inscripción y otros gastos relacionados con el gimnasio de escalada a fin de garantizar programas que sean accesibles desde el punto de vista financiero y físico.

es una organización sin fines de lucro que empodera a las personas con todo tipo de discapacidades a través de escalada en roca adaptada. El financiamiento de Together Outdoors apoyará la creación de un nuevo capítulo en el centro de denominado "NC Triangle PCH", que creará y fomentará un programa local de escalada adaptada en interiores, que incluirá un fondo de becas exclusivo para el pago del costo de inscripción y otros gastos relacionados con el gimnasio de escalada a fin de garantizar programas que sean accesibles desde el punto de vista financiero y físico. Virginia : Humble Hikes, un programa de Humble Hustle Company, es una iniciativa con sede en Roanoke, Virginia , que tiene como objetivo exponer a los jóvenes afroamericanos a actividades al aire libre. La subvención de Together Outdoors apoyará específicamente el desarrollo de capacidades y ofrecerá excursiones recreativas al aire libre (senderismo, ciclismo de montaña, escalada en roca, campamentos, pesca, entre otros) para 20 a 25 jóvenes por excursión, además de colaborar con el distrito escolar Roanoke City Schools en programas extracurriculares.

Together Outdoors desea promover, ampliar y compartir las lecciones aprendidas sobre la equidad y la inclusión en la filantropía a partir de este proceso de entrega de subvenciones con nuestra coalición y fuera de ella. Ya tenemos compromisos para la segunda ronda de estas subvenciones que se implementará el próximo año. TO espera continuar con este programa y el progreso de nuestros beneficiarios y ofreceremos actualizaciones sobre sus esfuerzos en el futuro. Para obtener más información sobre cómo hacer que las actividades al aire libre sean más agradables para todos, suscríbase a nuestro boletín True North o visite togetheroutdoors.com.

Lea el comunicado en TogetherOutdoors.com.

Together Outdoors es una iniciativa administrada con el auspicio de ORR que promueve un entorno en el que todas las personas puedan tener acceso a experiencias de recreación al aire libre agradables. Realizamos este trabajo a través del compromiso, la asociación y la educación en todos los segmentos de la comunidad de recreación al aire libre.

Outdoor Recreation Roundtable es la coalición líder de asociaciones comerciales de recreación al aire libre en el país, que representa una economía de la recreación al aire libre de $689.000 millones. ORR se enfoca en el desarrollo de la recreación al aire libre mediante la creación de un mejor entorno para el crecimiento sostenible de los negocios recreativos al aire libre y la promoción de una mejor comprensión del valor de la economía de la recreación al aire libre. Entre nuestros miembros se incluyen asociaciones comerciales nacionales de recreación al aire libre, entidades de negocios, organizaciones sin fines de lucro y universidades, que prestan servicio a más de 110,000 empresas y representan a las comunidades de navegación, pesca, usuarios de vehículos recreativos, ciclismo, senderismo, camping, caza, usuarios de vehículos todoterreno, buceo, equitación y esquí, entre muchas otras.

FUENTE Together Outdoors; Outdoor Recreation Roundtable

