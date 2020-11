Togetherall garante um investimento de US$ 10 milhões da FPE Capital

O investimento segue a expansão acelerada da Togetherall no mercado norte-americano, com foco no crescimento do mercado dos Estados Unidos, bem como no crescimento contínuo no Reino Unido e no Canadá nos setores de ensino superior, corporativo e de saúde. A FPE será a maior investidora ao lado do investidor de impacto social, Impact Ventures UK (IVUK), concluindo o oitavo investimento do FPE Fund II.

A Togetherall fornece uma comunidade on-line administrada clinicamente e baseada na população para apoiar as pessoas com sua saúde mental por meio de suporte anônimo ponto a ponto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fundada em 2007, ajudou mais de um quarto de milhão de membros até o momento e quase 90.000 pessoas nos últimos 12 meses.

O investimento da FPE Capital na plataforma on-line de saúde mental amplia a ambição da Togetherall de proporcionar um maior impacto positivo para todos os que utilizam o serviço e ajudará a aumentar a velocidade de desenvolvimento de produtos e o número de recursos para os membros.

Considerando que aqueles que buscam tratamento de saúde mental enfrentam barreiras crescentes para obter o apoio de que precisam, com a demanda muitas vezes superando a oferta de serviços (Centro de Saúde Mental), a Togetherall ajuda a romper as barreiras de acesso tradicional ou individual, bem como o estigma que muitas vezes surge quando se busca apoio em saúde mental.

Uma solução de base populacional com o objetivo de fornecer suporte de saúde mental para todos, a plataforma on-line administrada clinicamente permite que pessoas com problemas de saúde mental leves a moderados falem anonimamente com seus pares sobre seus sentimentos e experiências. A Togetherall também oferece uma variedade de cursos e recursos para permitir aos usuários autogerenciar sua saúde mental, todos administrados por profissionais treinados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que garantem um ambiente seguro.

Ao comentar sobre o investimento, Henry Jones, CEO da Togetherall, disse: "Este é um marco realmente significativo para a nossa empresa."

"O objetivo do Togetherall é construir um negócio global oferecendo ao maior número possível de pessoas uma comunidade on-line segura, onde possam oferecer e receber suporte em momentos de ansiedade e isolamento. A parceria com a FPE, uma investidora em tecnologia experiente, é um grande impulso para os nossos planos ambiciosos para o crescimento do nosso impacto."

À medida que novas restrições de bloqueio são estabelecidas em todo o Reino Unido, mais e mais pessoas experimentarão níveis elevados de isolamento, ansiedade e depressão, sem ter acesso a suporte de saúde mental. A Togetherall está bem posicionada para responder a essa demanda crescente.

Kevin Bone, parceiro da Impact Ventures UK, reflete sobre a jornada com a Togetherall até o momento, "A IVUK tem apoiado a Togetherall desde 2014, pois ela passou de uma grande ideia a um negócio próspero, ajudando centenas de milhares de pessoas no Reino Unido e na América do Norte. Saudamos calorosamente a FPE e estamos ansiosos para trabalhar com eles, e com a excepcional equipe Togetherall, para levar seus serviços a muitos milhões de pessoas necessitadas".

A Togetherall se junta a outros investimentos focados em produtos de tecnologia no portfólio da FPE, incluindo: Questionmark, Masstech, Kallik e MaxContact. O investimento de capital para o crescimento da FPE é basicamente para financiamento primário, a fim de apoiar o negócio acelerando o seu rápido crescimento na América do Norte.

"A FPE está muito satisfeita por ter concluído este investimento de crescimento estimulante na Togetherall", disse Henry Sallitt, cofundador e sócio-gerente da FPE, "esta é uma organização que combina um modelo de negócios SaaS de sucesso com propósito real e impacto social. Estamos ansiosos para trabalhar com Henry e a equipe para apoiar suas ambições de crescimento".

Sobre a Togetherall:

Fundada em 2007 como Big White Wall, a Togetherall é um serviço líder de saúde mental on-line que oferece a milhões de pessoas em todo o Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos acesso à comunidade e suporte profissional 24 horas por dia, 365 dias por ano. O serviço é registrado na Comissão de Qualidade de Atendimento (CQC) e está clinicamente comprovado para ajudar aqueles que estão lutando contra o estresse, isolamento, ansiedade, depressão e outros problemas comuns de saúde mental. A Togetherall tem apoiado grandes populações com sua saúde mental desde o lançamento em parceria com clientes nos setores de educação, saúde, corporativo e de caridade.

Sobre a FPE Capital:

A FPE é uma investidora de private equity especializada em crescimento com foco nos setores de software e serviços. Ela investe em empresas de software e serviços do mercado intermediário inferior do Reino Unido e da Irlanda, com modelos de negócios vantajosos que oferecem potencial de crescimento significativo em grandes mercados que estão passando por mudanças estruturais. É autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. www.fpecapital.com

FONTE Togetherall

