Togetherall sichert sich Investition über 10 Millionen Dollar von FPE Capital

Die Investition folgt auf die verstärkte Expansion von Togetherall auf dem nordamerikanischen Markt, wobei der Schwerpunkt auf dem Wachstum des Marktes in den USA liegt, sowie auf dem anhaltenden Wachstum in Großbritannien und Kanada im Hochschul-, Unternehmens- und Gesundheitssektor. FPE wird neben dem Social-Impact-Investor Impact Ventures UK (IVUK) der größte Investor sein. Dies ist die achte Investition des FPE Fund II.

Togetherall bietet eine auf der breiten Bevölkerung basierende Online-Community (die klinisch beaufsichtigt wird), bei der Menschen mit psychischen Erkrankungen rund um die Uhr anonyme Unterstützung erhalten können. Sie wurde 2007 ins Leben gerufen und hat insgesamt über einer Viertelmillion Mitgliedern geholfen- allein fast 90.000 in den letzten 12 Monaten.

Die Investition von FPE Capital in das Onlineportal für psychische Gesundheit hilft Togetherall dabei, das Produkt schneller weiterzuentwickeln. Damit soll sich die Nutzererfahrung für die Mitglieder des Service verbessern.

Gemäß dem britischen Centre For Mental Health , haben Menschen mit psychischen Erkrankungen immer öfter Probleme dabei, einen Therapieplatz zu finden, da die Nachfrage häufig das Angebot übersteigt. Togetherall hilft dabei, die Barrieren zu traditioneller oder Einzeltherapie abzubauen, und wirkt auch dem Stigma entgegen, mit dem Hilfesuchende mit psychischen Erkrankungen oft behaftet sind.

Das durch Fachpersonal betreute Onlineportal ist eine auf der breiten Bevölkerung basierte Lösung mit dem Ziel, allen Menschen mit leichten bis mittelschweren psychischen Erkrankungen Hilfe zu bieten. Sie ermöglicht es Menschen mit leichten bis mittelschweren psychischen Erkrankungen, anonym mit Gleichgesinnten über ihre Gefühle und Erfahrungen zu sprechen. Togetherall bietet auch eine Vielzahl von Kursen und Ressourcen an, die seine Mitglieder befähigen, selbst Einfluss auf ihre psychische Gesundheit zu nehmen. Diese werden von geschulten Fachkräften geleitet, die rund um die Uhr eine sichere und positive Umgebung gewährleisten.

Henry Jones, der CEO von Togetherall, kommentierte die Investition: „Das ist ein wirklich bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen."

„Togetherall möchte international aktiv werden und so vielen Menschen wie möglich eine sichere Online-Community bieten, an die sie sich mit Sorgen und bei Isolation wenden können, um Hilfe anzubieten und zu erhalten. Die Partnerschaft mit FPE, einem Investoren mit so viel Erfahrung in Technologieanlagen, ist ein enormer Gewinn für unsere ehrgeizigen Expansionspläne."

Mit den neuen Kontaktbeschränkungen, die in Großbritannien eingeführt wurden, steigen auch Isolation, Angstzustände, und Depressionen bei der Bevölkerung, ohne dass die Menschen unbedingt Zugang zu psychosozialer Hilfe haben. Togetherall ist nun gut darauf vorbereitet, auf diese gestiegene Nachfrage zu reagieren.

Kevin Bone, Partner bei Impact Ventures UK, blickt auf die bisherige Zusammenarbeit mit Togetherall zurück: „IVUK unterstützt das Unternehmen seit 2014. Während dieser Zeit hat sich Togetherall von einer großartigen Idee zu einem florierenden Unternehmen entwickelt, das Hunderttausenden von Menschen in Großbritannien und ganz Nordamerika hilft. Wir heißen FPE herzlich willkommen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen und dem außergewöhnlichen Togetherall-Team, das seine Dienste vielen Millionen Menschen in Not zur Verfügung zu stellt."

Togetherall gesellt sich zu anderen auf Technologieprodukte ausgerichteten Investitionen im Portfolio von FPE, darunter: Questionmark, Masstech, Kallik und MaxContact. Die Wachstumskapital-Investitionen von FPE fließen größtenteils in die Primärfinanzierung, um das Unternehmen bei der Beschleunigung seines raschen Wachstums in Nordamerika zu unterstützen.

„FPE freut sich über diese attraktive Wachstumsinvestition in Togetherall", sagte Henry Sallitt, Mitbegründer und Managing Partner bei FPE, „dieses Unternehmen verbindet ein erfolgreiches SaaS-Geschäftsmodell mit echtem Nutzen und sozialen Auswirkungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Henry und dem Team, und darauf, ihre Wachstumsziele zu unterstützen."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Alec Harris, ZPB Associates unter [email protected] oder 07597571575

Hinweise an die Redaktion:

Informationen zu Togetherall:

Togetherall wurde im Jahr 2007 unter dem Namen Big White Wall gegründet. Es ist ein führender Online-Service für psychische Gesundheit, der Millionen von Menschen in ganz Großbritannien, Neuseeland, Kanada und den USA Zugang zu einer Gemeinschaft und professioneller Hilfe bietet - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Der Dienst ist bei der Care Quality Commission (CQC) registriert und es ist klinisch erwiesen, dass er all jenen, die mit Stress, Isolation, Angstzuständen, Depressionen und anderen häufigen Problemen der psychischen Gesundheit zu kämpfen haben, wirksam hilft. Togetherall hat seit seiner Einführung in Partnerschaft mit Kunden in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Unternehmen und Wohltätigkeit breiten Bevölkerungsgruppen bei psychischen Leiden helfen können.

Informationen zu FPE Capital:

FPE ist ein auf Wachstum spezialisierter Private-Equity-Investor mit Fokus auf den Software- und Dienstleistungssektor. Er investiert in britische und irische Software- und Dienstleistungsunternehmen im unteren mittleren Marktsegment mit vorteilhaften Geschäftsmodellen, die ein erhebliches Wachstumspotenzial in großen Märkten bieten, die sich im Strukturwandel befinden. Sie wird von der Financial Conduct Authority genehmigt und überwacht. www.fpecapital.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1328644/Togetherall_Community.jpg

SOURCE Togetherall