Tolly Group: Huawei CloudFabric 3.0 sa nachádza na prvom mieste v sieťach s autonómnym riadením L3.5 dátového centra

Na riešenie týchto výziev spoločnosť Huawei predkladá svoju víziu sietí s autonómnym riadením, aby sa vyrovnala so zvýšenou zložitosťou siete, ktorá vyplýva z technologických inovácií, ako aj realizovala automatizovanú prevádzku a riadenie siete podobne ako pri autonómnych vozidlách. Siete s autonómnym riadením sú zaradené do úrovní L0 až L5. Každá úroveň má iné kľúčové možnosti a funkcie a pokrýva celý životný cyklus od plánovania a výstavby siete až po údržbu a optimalizáciu.

Podľa indexového hodnotiaceho systému pre siete s autonómnymi riadením dátových centier vykonala spoločnosť Tolly viac ako 150 indexových testov zahŕňajúcich 39 podkategórií v šiestich kategóriách (plánovanie a návrh, nasadenie a poskytovanie, poskytovanie služieb, monitorovanie a riešenie problémov, zmena siete a úprava parametrov) v štyroch fázach (deň 0, deň 1, deň 2 a deň N) životného cyklu dátového centra. Riešenie Huawei CloudFabric 3.0 získalo skóre 3,51 bodov a je jediným riešením siete dátových centier, ktoré Tolly kedy vyhodnotila na implementáciu autonómneho riadenia L3.5.

Kevin Tolly, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tolly Group, povedal: „Riešenie siete hyperkonvergovaného dátové centra Huawei CloudFabric 3.0 má významné výhody v oblasti správy heterogénnych zariadení, simulácie a overovania, jednotnej orchestrácie viacerých cloudov, hodnotenia stavu siete a predpovedania rizík."

V podmienkach zrýchlenej digitálnej transformácie podnikov sa siete dátových centier vyvíjajú od single-cloudu a single-DC k vnútro-mestským active-active, vzdialenej obnove po havárii a multi-cloudom alebo hybridným cloudom. V tejto súvislosti sa do popredia dostávajú problémy, ako je zložitá správa viacerých dodávateľov, náročné prepojenie viacerých cloudov a mimoriadne zložitá prevádzka a údržba veľkého rozsahu.

Riešenie siete hyperkonvergovaného dátového centra Huawei CloudFabric 3.0 modernizuje siete s jedným cloudom, jedným DC a jedným dodávateľom na siete s viacerými cloudmi, viacerými DC a viacerými dodávateľmi, ktoré sa vyznačujú automatizáciou celého životného cyklu a inteligentnou správou celej siete. Okrem toho Huawei CloudFabric 3.0 využíva inovatívne technológie, ako sú AOC 3.0, digitálne dvojča a znalostný graf, a implementuje správu heterogénnych sietí, poskytovanie služieb medzi cloudom v priebehu niekoľkých sekúnd, simuláciu a overovanie, ako aj lokalizáciu chýb medzi aplikáciami a sieťami v priebehu niekoľkých minút spôsobom medzi dvoma používateľmi. Toto riešenie uľahčuje agilné inovácie služieb a umožňuje poskytovanie služieb v reálnom čase.

Riešenie siete hyperkonvergovaného dátového centra Huawei CloudFabric 3.0 získalo ocenenia v celom odvetví za svoje diferencované výhody v oblasti technologických inovácií a je široko využívané v odvetviach, ako sú financie, štátna správa, veľké podniky a dopravcovia. Urýchľuje digitálnu transformáciu podnikov a pomáha zákazníkom dosiahnuť obchodný úspech.

Veľtrh MWC Barcelona 2022 sa koná od 28. februára do 3. marca v Barcelone v Španielsku. Výstavný stánok spoločnosti Huawei Enterprise sa nachádza v 1H50 v hale 1 vo Fira Gran Via. Viac informácií o digitálnej transformácii odvetví nájdete na: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1756940/Tolly_comparison_test_result.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1756941/Definition_data_center.jpg

