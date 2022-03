Tolly Group: CloudFabric 3.0 da Huawei aparece no topo entre as redes de direção autônoma para data center L3.5

A transformação digital resulta em redes de data center exponencialmente mais complexas; a cloudificação e as novas aplicações estão em constante mudança e exigem cada vez mais das redes; e a escala da rede aumenta drasticamente, com um grande número de dispositivos de rede de vários fornecedores.

Para enfrentar esses desafios, a Huawei propõe sua visão de redes de direção autônoma para lidar com o aumento da complexidade da rede resultante de inovações tecnológicas, bem como realizar O&M de rede automatizada semelhante à dos veículos autônomos. As redes de direção autônoma são categorizadas em níveis L0 ao L5. Cada nível tem diferentes capacidades e recursos principais, abrangendo todo o ciclo de vida, desde o planejamento e construção até a manutenção e otimização da rede.

De acordo com o sistema de avaliação de índice para redes de direção autônoma para data center, o Tolly realizou mais de 150 testes de índice que abrangem 39 subcategorias em seis categorias (planejamento e projeto, implementação e provisionamento, provisionamento de serviços, monitoramento e resolução de problemas, alteração de rede e ajuste de parâmetros) em quatro fases (dia 0, dia 1, dia 2 e dia N) do ciclo de vida do data center. A CloudFabric 3.0 da Huawei recebeu uma pontuação de 3,51 pontos e é a única solução de rede para data center que o Tolly já avaliou para implementar a direção autônoma L3.5.

Kevin Tolly, fundador e CEO do Tolly Group, disse: "A solução de rede de data center hiperconvergente CloudFabric 3.0 da Huawei tem vantagens significativas em aspectos de gerenciamento, simulação e verificação de dispositivos heterogêneos, orquestração unificada de múltiplas nuvens, avaliação da integridade da rede e previsão de risco."

Em meio à transformação digital acelerada de empresas, as redes de data center evoluem da nuvem única e do CD único para o ativo-ativo intra-cidade, recuperação remota de desastres e múltiplas nuvens ou nuvens híbridas. Com base nesse cenário, questões como gerenciamento complexo de vários fornecedores, difícil interconexão em nuvem múltipla e O&M de larga escala extremamente complexos se tornaram mais notáveis.

A solução de rede hiperconvergente para data center CloudFabric 3.0 da Huawei atualiza redes de nuvem única, CD único e de fornecedor único para redes de múltiplas nuvens, CD múltiplo e múltiplos fornecedores com automação de ciclo de vida completo e gerenciamento inteligente em toda a rede. Além disso, aproveitando tecnologias inovadoras como AOC 3.0, gêmeo digital e gráfico de conhecimento, a CloudFabric 3.0 da Huawei implementa gerenciamento de rede heterogênea, provisionamento de serviços em nuvem cruzada em segundos e simulação e verificação, bem como localiza falhas entre aplicações e redes em minutos e de ponta a ponta. Esta solução facilita a inovação ágil de serviços e permite o provisionamento de serviços em tempo real.

A solução de rede hiperconvergente para data center CloudFabric 3.0 da Huawei ganhou elogios de todo o setor por suas vantagens diferenciadas em inovações tecnológicas e foi amplamente utilizada em setores como finanças, governo, grandes empresas e operadoras. Ela acelera a transformação digital das empresas e ajuda os clientes a terem sucesso nos negócios.

O MWC Barcelona de 2022 será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, na Espanha.

FONTE Huawei

