Tomek Malek del Belvedere Bartender Collective, presente en la 5ª edición de Barra México.

Tomek es un rockstar detrás de la barra, verlo servir es vivir un espectaculo de malabares y acrobacias que no imaginas se pueden lograr con elementos tan sencillos como un shaker. De origen polaco, cuenta con una trayectoria de más de 15 años en la que su pasión por la coctelería lo ha llevado a ser hoy día un referente en el arte de la mixología, haciéndolo acreedor de más de 60 medallas de oro en prestigiosas competencias de la industria. Tomek, ha encontrado en Belvedere Vodka un destilado puro y noble, el cual le ha permitido explorar su creatividad e innovar con propuestas novedosas que presentan una nueva visión y forma de disfrutar de este gran destilado.

Belvedere Vodka, el primer vodka de lujo en el mundo, se distingue por la excelencia en calidad. Gracias a su terroir polaco y la pureza de su proceso de elaboración junto con la pasión de siempre innovar y dictar tendencia, se ha posicionado como el favorito de la industria, razón por la cual esta última edición de Barra México, en compañía de Tomek, fue generador de experiencias únicas y memorables para todos los expertos de la industria.

Si bien la oferta de coctelería de Belvedere Vodka es infinita, existe un coctel insignia que a lo largo de los años se ha posicionado como el rey de los cocteles, el Martini. Este 2019 Belvedere presenta -The New Martini- una visita a la historia del martini para reinventarlo y traer consigo un sin fin de posibilidades que dan como resultado el Martini Perfecto. Para Belvedere, la perfección del Martini no se encuentra en una receta sino en la adaptabilidad y variaciones del mismo, lo cual ofrece cientos de posibilidades para encontrar el martini ideal para cada paladar y ocasión.

En honor al ícono de la coctelería, el Dry Martini de Belvedere es por excelencia el martini que todos deben probar por lo menos una vez.

Belvedere Vodka te comparte la técnica y receta para disfrutar de uno de los #ClassicCocktails del Vodka.

Dry Martini

Ingredientes:

60ml / 2oz Belvedere Vodka

10ml / 1/3oz Vermouth seco premium

Aceituna verde

Técnica

Agitado, mezclado con una aceituna verde siciliana.

También, para celebrar el próximo Día del Martini, durante todo el mes de junio en la Terraza Belvedere podrás encontrar una gran variedad de diferentes y divertidos Martinis creados por los expertos de Belvedere. Puedes aventurárte con creaciones como el Volcatini con Belvedere Bartezek y tequila Volcán de mi Tierra y el Matchatini, un martini con matcha, jugo de piña y lemongrass o deleitarte con los sabores clásicos de los martinis Belvedere como el Cosmopolitan o el Sweet Martini.

Continúa disfrutando las actividades que Belvedere Vodka tiene dentro de Barra México y conoce todo lo que hay detrás de este gran destilado y ¡visita la Terraza Belvedere durante todo el mes para celebrar el Día del Martini!

ACERCA DE BELVEDERE VODKA

Nacido de centeno, agua y carácter.

Creado en 1993, Belvedere Vodka fue el primero en generar un nuevo estándar de excelencia en la categoría de vodka y estableció la categoría del vodka súper Premium. Hoy en día, su carácter distintivo e integridad absoluta son reconocidos internacionalmente por apasionados exigentes del vodka que aprecian su carácter natural libre de aditivos. Realizado de centeno dorado Dankowski polaco y mezclado con agua de su propia fuente de agua virgen, el perfil de sabor de Belvedere es distintivamente suave con una dulzura sutil y acabado limpio.

