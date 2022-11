La deuxième édition du Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), l'événement international qui promeut de nouveaux modèles de mobilité durable, se tiendra du 15 au 17 novembre dans la salle de Gran Via à Barcelone, avec pour thème « What moves you ? ». Le TMWC réunira plus de 80 experts nationaux et internationaux et une centaine d'entreprises qui présenteront leurs initiatives et leurs projets pour répondre aux défis auxquels la société est confrontée en matière de mobilité. L'événement se déroule parallèlement au Smart City Expo World Congress.

BARCELONE, Espagne, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Des sujets tels que les engagements des administrations publiques en matière de transport public et la création de zones à faibles émissions dans le contexte de la crise économique et de l'urgence climatique, la mobilité en tant que service (MaaS), la micro-mobilité et la mobilité aérienne urbaines seront abordés dans le cadre de la conférence.

Tomorrow.Mobility présentera les initiatives et les projets qui façonnent l'avenir de la mobilité

Parmi les plus de 80 intervenants figurent plusieurs ministres des Transports et experts tels que Kelly Larson, directrice du programme de sécurité routière chez Bloomberg Philanthropies ; Karen Vancluysen, secrétaire générale de POLIS ; Marco te Brömmelstroet, professeur qui enseigne l'avenir de la mobilité urbaine à l'Université d'Amsterdam ; Mikael Colville-Andersen, expert en urbanisme et Thomas Geier, responsable de la recherche et des politiques à l'European Metropolitan Transport Authorities.

Cette année, deux études produites par EIT Urban Mobility seront dévoilées. La première se concentre sur le modèle de la ville du quart d'heure, une démarche d'urbanisme qui vise à réorganiser les quartiers pour s'assurer que tous les citoyens ont accès aux services de base dans un rayon de 15 minutes. La deuxième étude analyse le développement de la mobilité aérienne urbaine (UAM), un système de transport aérien révolutionnaire à la fois pour les passagers et pour la logistique du dernier kilomètre en milieu urbain.

Dans le secteur de la mobilité urbaine, l'un des principaux défis est le partage des données, dans un environnement de confiance, de sécurité et de souveraineté des données. La proposition européenne visant à relever ce défi consiste à créer des espaces de données pour donner le pouvoir d'agir aux petites et moyennes organisations et au secteur public. EIT Urban Mobility présentera une étude sur son potentiel en Espagne et ses principaux défis de déploiement.

TMWC est également la plus grande plateforme commerciale et informative pour les entreprises du secteur de la mobilité qui, en 2027, atteindra un volume de marché mondial de 60 000 millions d'euros. En ce sens, l'événement accueillera plus d'une centaine d'exposants dont Deloitte, BSM, Moventia, Racc, Renfe, Keolis, Mercedes et Volvo, des institutions comme AMB, FGC, TMB, CARNET et ETRA, et plus de 60 startups qui présenteront leurs derniers produits et services.

