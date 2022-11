A segunda edição do Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), o evento internacional que promove novos modelos de mobilidade sustentável, irá realizar-se de 15 a 17 de novembro, no espaço na Gran Via, em Barcelona, sob o tema "What Moves You?" (O que o move?). O TMWC irá reunir mais de 80 peritos nacionais e internacionais e uma centena de empresas para apresentarem as respetivas iniciativas e projetos em resposta aos desafios que a sociedade enfrenta em termos de mobilidade. O evento é realizado em paralelo com o Smart City Expo World Congress.

BARCELONA, Espanha, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Temas como o compromisso das administrações públicas com os transportes públicos e a criação de zonas de baixa emissão num contexto de crise económica e de emergência climática, a mobilidade como Serviço (MaaS), a micromobilidade e a mobilidade aérea urbana serão abordados no programa da conferência.

Tomorrow.Mobility irá apresentar as iniciativas e os projetos que estão a moldar o futuro da mobilidade

Entre os mais de 80 oradores incluem-se vários Ministros dos Transportes e peritos, como Kelly Larson, diretora do programa de segurança rodoviária da Bloomberg Philanthropies; Karen Vancluysen, Secretária-Geral do POLIS; Marco te Brömmelstroet, professor de mobilidade urbana da Universidade de Amesterdão; Mikael Colville-Andersen, especialista em design urbano, e Thomas Geier, Diretor de investigação e política das Autoridades metropolitanas europeias de transportes.

No evento deste ano, serão revelados dois estudos produzidos pela comunidade de Mobilidade Urbana do EIT. O primeiro centra-se na abordagem de quinze minutos à cidade, uma tendência de planeamento urbano que visa a reorganização dos bairros para garantir que todos os cidadãos têm serviços básicos à disposição num raio de 15 minutos. O segundo estudo analisa o desenvolvimento da mobilidade aérea urbana (Urban Air Mobility, UAM), um sistema de transporte aéreo disruptivo para passageiros e logística de última milha em ambientes urbanos.

Um dos principais desafios no setor da mobilidade urbana é a partilha de dados, num ambiente de confiança, segurança e soberania de dados. A proposta europeia de resposta a este desafio são espaços de dados para capacitar tanto as pequenas e as médias organizações como o setor público. A comunidade de Mobilidade Urbana do EIT apresentará um estudo sobre o potencial da mobilidade urbana em Espanha e os principais desafios para a sua implementação.

O TMWC é também a maior plataforma comercial e informativa para empresas do setor da mobilidade que, em 2027, atingirá um volume de mercado global de 60 000 milhões de euros. Neste sentido, o evento irá acolher mais de uma centena de expositores, incluindo Deloitte, BSM, Moventia, Racc, Renfe, Keolis, Mercedes e Volvo, instituições como a AMB, FGC, TMB, CARNET e ETRA, e mais de 60 start-ups, que irão apresentar os seus mais recentes produtos e serviços.



SOURCE Fira de Barcelona