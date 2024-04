Tompkins Conservation place des archives dans les bibliothèques de l'Université de Stanford afin de soutenir les études et les recherches sur le terrain en cours au Chili et en Argentine

Tompkins Conservation a été imaginé par le regretté Doug Tompkins, fondateur de The North Face et Esprit, et Kris Tompkins, ancienne PDG de Patagonia, Inc.

STANFORD, Californie, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Tompkins Conservation et ses cofondateurs et bienfaiteurs, Kristine McDivitt Tompkins et le regretté Douglas R. Tompkins, font don de leurs archives personnelles ainsi que des archives de leur travail de conservation et de réensauvagement en Amérique du Sud aux bibliothèques de l'Université de Stanford. Ces documents historiques, juridiques et scientifiques profiteront directement aux professeurs et aux étudiants qui perpétuent la longue tradition de Stanford en matière d'études et de recherches sur le terrain au Chili et en Argentine, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent aux initiatives de conservation des terres.

Kristine McDivitt Tompkins and the late Douglas R. Tompkins. ©Tompkins Family Archives.

Poussés à affronter les crises mondiales du changement climatique et de la perte de biodiversité, Tompkins Conservation et ses organisations indépendantes à but non lucratif, Rewilding Argentina et Rewilding Chile, ont passé plus de trois décennies à protéger et à réhabiliter des paysages vastes, sauvages et connectés afin que les communautés humaines, les animaux et les plantes puissent s'épanouir. En collaboration avec des partenaires publics et privés, Tompkins Conservation a permis la création ou l'expansion de quinze parcs nationaux, dont deux parcs nationaux marins, protégeant ainsi 14,8 millions d'acres de terre et 30 millions d'acres d'océan en Argentine et au Chili en tant qu'écosystèmes intacts. L'histoire est racontée dans Wild Life, sorti en 2023 par National Geographic Documentary Films.

« Ce film aussi inspirant, triste et magnifique soit-il, fournit un contexte contemporain à la communauté universitaire alors que nous nous préparons à ouvrir les archives de Tompkins Conservation à la recherche », a déclaré Michael A. Keller, bibliothécaire de l'université Ida M. Green et vice-recteur. « Je m'attends à ce que Stanford s'engage activement auprès de ces organisations et de leurs missions pendant très longtemps, et j'espère que les étudiants de tous niveaux auront l'occasion de participer à leurs projets depuis le campus ou sur place. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Kris Tompkins d'avoir placé les archives à Stanford, où les chercheurs bien intentionnés et les éco-environnementalistes en feront un excellent usage. »

« Bien que notre travail se déroule à la pointe de l'Amérique du Sud, » a déclaré Kris Tompkins, « nos origines ont commencé dans la région de la baie, où Doug Tompkins a construit une carrière commerciale réussie et s'est lancé dans de grandes aventures qui sont devenues la base de notre deuxième acte, dans lequel j'ai rejoint Doug dans l'effort de payer un loyer à la planète par le biais de la conservation et du réensauvagement. L'Université de Stanford, l'alma mater de nombreux McDivitts, a joué un rôle déterminant dans l'éducation et les valeurs de ma famille. Il est donc tout à fait approprié que les archives de Tompkins Conservation, de Doug et de moi-même, soient hébergées ici à Stanford, où nous espérons qu'elles inspireront de brillants étudiants issus de tous les domaines à œuvrer pour une planète plus sauvage, équitable et belle. »

Les archives de Tompkins Conservation se composent de trois collections distinctes. Tout d'abord, la collection Douglas R. Tompkins documente les événements marquants de la vie de Douglas R. Tompkins (1943-2015), cofondateur de The North Face et d'Esprit, ainsi que de plusieurs organisations à but non lucratif qui sont devenues plus tard Tompkins Conservation. Cette collection comprend de la correspondance et des conversations avec ceux qui ont influencé sa transition d'entrepreneur capitaliste à activiste et philanthrope. Les documents multimédias, publiés ou non, que Doug Tompkins a produits ou rassemblés et qui concernent ses intérêts et ses projets en matière d'agriculture écologique et de culture biologique, d'alpinisme et de kayak en eaux vives, ainsi que le principe de la Foundation for Deep Ecology selon lequel toute vie sur Terre a une valeur intrinsèque, indépendamment de son utilité pour l'homme, sont dignes d'un intérêt scientifique.

La collection Kristine McDivitt Tompkins documente la carrière de son homonyme en tant qu'ancien PDG de Patagonia, Inc. et actuel président et cofondateur de Tompkins Conservation. Mariée à Doug Tompkins en 1994, Kris Tompkins a continué à perpétuer leur héritage de conservation depuis sa mort dans un accident de kayak en 2015. Les documents uniques de cette collection témoignent de sa fondation de Conservacion Patagonia, une organisation axée sur la préservation des terres dans la région de la Patagonie au Chili et en Argentine. Kris Tompkins a été la première défenseuse de l'environnement à recevoir la médaille Carnegie de la philanthropie, a été nommée marraine du Programme des Nations unies pour l'environnement pour les zones protégées et a récemment reçu le Ken Burns American Heritage Prize.

La collection de Tompkins Conservation comprend des livres, des subventions, des dossiers juridiques, des articles, des entrevues, des photographies, des films et d'autres documents. Les premiers documents et publications font la chronique de sa philosophie fondatrice, de sa formation et de sa gouvernance, alors qu'elle naissait d'antécédents organisationnels et qu'elle établissait son principal domaine d'intérêt, à savoir la création de parcs terrestres et marins. Grâce à ce don, les chercheurs de Stanford pourront étudier tous les aspects d'un programme d'activisme environnemental multiforme, durable et efficace.

« Peu d'endroits dans le monde ont autant à perdre que la Patagonie », a déclaré Elizabeth A. Hadly, professeure Paul S. et Billie Achilles en biologie environnementale à la School of Humanities and Sciences. « Parallèlement aux travaux des Tompkins en Patagonie, je faisais des recherches dans cette région, fouillant et décrivant la dynamique végétale et animale au cours des 10 000 dernières années, essayant de comprendre pourquoi l'Amérique du Sud tempérée était moins riche en biodiversité que l'Amérique du Nord à la même latitude, et poursuivant un mystère de blocage génétique d'un petit mammifère social endémique (le tuco-tuco) qui a finalement été expliqué par des éruptions volcaniques préhistoriques dans les Andes. »

Les recherches de Stanford dans la région se poursuivent. À titre d'exemple, Robert Dunbar, professeur W.M. Keck de sciences de la Terre à la Stanford Doerr School of Sustainability, documente depuis plusieurs années l'évolution du climat dans les sédiments lacustres de Patagonie ; l'été dernier, il a conduit un groupe d'étudiants de premier cycle de Stanford en Patagonie dans le cadre d'un programme de cours équilibrant les exercices sur le terrain et l'exploration communautaire.

Stephan A. Graham, professeur Welton Joseph et Maud L'Anphere Crook à la Stanford Doerr School of Sustainability et doyen émérite de la School of Earth, Energy and Environmental Sciences, a déclaré : « Mes étudiants diplômés et moi-même avons mené des études sur le terrain dans l'extrême sud de la Patagonie au cours du dernier quart de siècle, et 12 doctorats ont été décernés par mon seul groupe. Par conséquent, nous apprécions vivement la beauté profonde et l'importance écologique de cette région. La Stanford Doerr School est guidée par l'objectif de créer un avenir où les humains et la nature prospèrent de concert et à perpétuité grâce à l'excellence de la recherche, de l'éducation, de l'innovation et du service. Ses départements universitaires couvrent un large éventail de thèmes, de la géologie aux systèmes océaniques en passant par les écosystèmes et les interactions humaines avec les écosystèmes. Ainsi, les objectifs de la Stanford Doerr School of Sustainability concordent étroitement avec le merveilleux travail de Tompkins Conservation. »

Un événement célébrant les archives de Tompkins Conservation et de la famille Tompkins est prévu le Jour de la Terre, le 22 avril 2024, à partir de 16 h 30, dans le bâtiment Traitel du campus de Stanford. L'événement est gratuit, mais l'inscription est obligatoire . Bien que les collections soient temporairement indisponibles pendant le traitement des archives, les demandes concernant l'accessibilité et l'utilisation scientifique peuvent être envoyées à Alma Parada, bibliothécaire spécialisée dans les sciences de la Terre et de l'environnement .

