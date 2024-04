Die Tompkins Conservation bringt Archiv in die Stanford University Libraries ein, um die laufenden Feldstudien und Forschungen in Chile und Argentinien zu unterstützen.

Tompkins Conservation wurde von dem verstorbenen Doug Tompkins, dem Gründer von The North Face und Esprit, und Kris Tompkins, dem ehemaligen CEO von Patagonia, Inc. ins Leben gerufen.

STANFORD, Kalifornien,, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Tompkins Conservation und seine Mitbegründer und Gönner, Kristine McDivitt Tompkins und der verstorbene Douglas R. Tompkins, schenken den Bibliotheken der Universität Stanford ihre persönlichen Archive sowie das Archiv ihrer Naturschutz- und Wiederbegrünungsarbeit in Südamerika. Diese historischen, rechtlichen und wissenschaftlichen Aufzeichnungen kommen unmittelbar den Lehrkräften und Studenten zugute, die die langjährige Tradition von Stanford bei der Durchführung von Feldstudien und Forschungsarbeiten in Chile und Argentinien fortsetzen, sowie denjenigen, die sich für Initiativen zur Erhaltung von Land interessieren.

Kristine McDivitt Tompkins and the late Douglas R. Tompkins. ©Tompkins Family Archives.

Die Tompkins Conservation und seine unabhängigen, gemeinnützigen Nachfolgeorganisationen Rewilding Argentina und Rewilding Chile haben mehr als drei Jahrzehnte damit verbracht, große, wilde und zusammenhängende Landschaften zu schützen und zu renaturieren, damit menschliche Gemeinschaften, Tiere und Pflanzen gedeihen können, um den globalen Krisen des Klimawandels und des Verlustes der Artenvielfalt zu begegnen. In Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern hat die Tompkins Conservation die Einrichtung oder Erweiterung von fünfzehn Nationalparks, darunter zwei Meeresnationalparks, vorangetrieben und damit 14,8 Mio. Hektar Land und 30 Mio. Hektar Meer in Argentinien und Chile als intakte Ökosysteme geschützt. Die Geschichte wird in Wild Life erzählt, das im Jahr 2023 von National Geographic Documentary Films veröffentlicht wurde.

„Dieser Film – so inspirierend, traurig und großartig er auch ist – bietet der akademischen Gemeinschaft einen zeitgenössischen Kontext, während wir uns darauf vorbereiten, das Tompkins Conservation Archiv für die Forschung zu öffnen", sagte Michael A. Keller, Ida M. Green University Librarian und Vice Provost. „Ich gehe davon aus, dass es in Stanford noch sehr lange ein aktives Engagement für diese Organisationen und ihre Aufgaben geben wird, und ich hoffe, dass es für Studenten aller Ebenen Möglichkeiten geben wird, sich auf dem Campus oder vor Ort an ihren Projekten zu beteiligen. Wir sind Kris Tompkins besonders dankbar dafür, dass er das Archiv in Stanford untergebracht hat, wo es von wohlmeinenden Wissenschaftlern und Umweltschützern hervorragend genutzt werden kann."

„Unsere Arbeit findet zwar an der Spitze Südamerikas statt", sagt Kris Tompkins, „aber unsere Ursprünge liegen in der Bay Area, wo Doug Tompkins eine erfolgreiche Geschäftskarriere aufbaute und sich in große Abenteuer stürzte, die die Grundlage für unseren zweiten Akt bildeten, in dem ich mich Doug in dem Bestreben anschloss, durch Naturschutz und Wiederbegrünung „Miete an den Planeten zu zahlen". Die Stanford University, die Alma Mater vieler McDivitts, war prägend für die Bildung und die Werte meiner Familie. Daher ist es nur passend, dass die Archive von Tompkins Conservation, Doug und mir, hier in Stanford untergebracht werden, wo wir hoffen, dass sie brillante Studenten aller Fachrichtungen inspirieren werden, sich für einen wilderen, gerechteren und schöneren Planeten einzusetzen."

Das Tompkins Conservation Archiv besteht aus drei verschiedenen Sammlungen. Erstens dokumentiert die Douglas R. Tompkins Collection wichtige Ereignisse im Leben von Douglas R. Tompkins (1943-2015), dem Mitbegründer von The North Face und Esprit sowie mehrerer gemeinnütziger Organisationen, die später zu Tompkins Conservation wurden. Diese Sammlung enthält Korrespondenz und Gespräche mit denjenigen, die seinen Wandel vom kapitalistischen Unternehmer zum Aktivisten und Philanthropen beeinflusst haben. Von wissenschaftlichem Interesse sind die veröffentlichten und unveröffentlichten Multimedia-Materialien, die Doug Tompkins im Zusammenhang mit seinen Interessen und Projekten in den Bereichen ökologische Landwirtschaft und biologischer Anbau, Bergsteigen und Wildwasserkajakfahren sowie dem Grundsatz der Foundation for Deep Ecology, dass alles Leben auf der Erde unabhängig von seiner Nützlichkeit für menschliche Zwecke einen intrinsischen Wert besitzt, erstellt oder gesammelt hat.

Die Kristine McDivitt Tompkins Collection dokumentiert den Werdegang ihrer Namensgeberin, der ehemaligen Geschäftsführerin von Patagonia, Inc. und heutigen Präsidentin und Mitbegründerin der Tompkins Conservation. Kris Tompkins, die seit 1994 mit Doug Tompkins verheiratet war, führt seit seinem Tod bei einem Kajakunfall im Jahr 2015 das Vermächtnis des Paares fort. Einzigartige Materialien in dieser Sammlung dokumentieren ihre Gründung von Conservacion Patagonia, einer Organisation, die sich für den Erhalt von Land in der Region Patagonien in Chile und Argentinien einsetzt. Kris Tompkins war der erste Naturschützer, der mit der Carnegie Medal of Philanthropy ausgezeichnet wurde, er wurde zum Schirmherrn des Umweltprogramms der Vereinten Nationen für Schutzgebiete ernannt und erhielt kürzlich den Ken Burns American Heritage Prize.

Die Tompkins Conservation Collection umfasst Bücher, Zuschüsse, Rechtsakten, Artikel, Interviews, Fotos, Filme und andere Materialien. Die frühesten Dokumente und Veröffentlichungen dokumentieren die Gründungsphilosophie, die Entstehung und die Leitung der Organisation, die sich auf die Einrichtung von Land- und Meeresparks konzentrierte. Mit dieser Schenkung können die Stanford-Forscher jeden Aspekt eines vielseitigen, nachhaltigen und wirksamen Programms des Umweltaktivismus untersuchen.

„Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, die so viel zu verlieren haben wie Patagonien", sagte Elizabeth A. Hadly, die Paul S. und Billie Achilles Professorin für Umweltbiologie an der Fakultät für Geistes- und Naturwissenschaften. „Parallel zur Arbeit der Tompkins in Patagonien forschte ich dort, indem ich Ausgrabungen durchführte und die Dynamik von Pflanzen und Tieren in den letzten 10.000 Jahren beschrieb, versuchte zu enträtseln, warum das gemäßigte Südamerika auf demselben Breitengrad eine geringere Artenvielfalt aufwies als Nordamerika, und ging dem Rätsel des genetischen Engpasses eines sozial endemischen kleinen Säugetiers (des Tuco-Tuco) nach, das schließlich durch prähistorische Vulkanausbrüche in den Anden erklärt wurde."

Die Stanford-Forschung in der Region wird fortgesetzt. Ein Beispiel dafür ist Robert Dunbar, der W.M. Keck Professor für Geowissenschaften an der Stanford Doerr School of Sustainability. Er dokumentiert seit einigen Jahren den Klimawandel in den Sedimenten patagonischer Seen. Im vergangenen Sommer führte er eine Gruppe von Stanford-Studenten nach Patagonien, um dort einen Kurs zu belegen, der Feldübungen mit der Erforschung der Gemeinde verbindet.

Stephan A. Graham, Welton Joseph und Maud L'Anphere Crook Professor an der Stanford Doerr School of Sustainability und emeritierter Dekan der School of Earth, Energy and Environmental Sciences, sagte: „Meine Doktoranden und ich haben im letzten Vierteljahrhundert Feldstudien im südlichsten Patagonien durchgeführt, wobei allein meine Gruppe 12 Doktortitel erworben hat. Daher wissen wir ihre tiefe Schönheit und ökologische Bedeutung sehr zu schätzen. Die Stanford Doerr School verfolgt das Ziel, eine Zukunft zu schaffen, in der Mensch und Natur durch Spitzenleistungen in Forschung, Bildung, Innovation und Service gemeinsam und dauerhaft gedeihen. Die akademischen Abteilungen decken ein breites Spektrum an Themen ab, von Geologie über Ozeansysteme und Ökosysteme bis hin zu den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Ökosystem. Die Ziele der Stanford Doerr School of Sustainability stehen also in engem Zusammenhang mit der wunderbaren Arbeit von Tompkins Conservation."

Am Tag der Erde, dem 22. April 2024, findet ab 16:30 Uhr im Traitel-Gebäude auf dem Stanford-Campus eine Veranstaltung zu Ehren der Tompkins Conservation und der Tompkins Family Archive statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, und eine Anmeldung ist erforderlich. Während die Sammlungen während der Archivierungsarbeiten vorübergehend nicht verfügbar sind, können Anfragen zur Zugänglichkeit und wissenschaftlichen Nutzung an die Bibliothekarin für Erd- und Umweltwissenschaften, Alma Parada, gerichtet werden.

