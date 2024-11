TONY BUZBEE POURSUIT POUR EXTORSION DE FONDS

LOS ANGELES, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Quinn Emanuel a déposé aujourd'hui une plainte en Californie contre Anthony («Tony ») Buzbee pour extorsion de fonds sur la base des menaces de Buzbee de publier de fausses informations à des fins de gain financier. Dans le procès, Quinn Emanuel déclare que Buzbee a établi un modèle d'allégations sans fondement, fabriquées et malveillantes à l'encontre de personnes de haut niveau et qu'il a menacé de les nommer publiquement si elles ne payaient pas des sommes exorbitantes. Buzbee utilise ensuite cet argent pour financer son style de vie somptueux. Ces derniers mois, il a proféré ces menaces dans des lettres, des déclarations à la presse, sur son site web et sur les médias sociaux pour tenter d'ébranler des personnes bien connues. Ses tactiques sont contraires à l'éthique et relèvent de l'extorsion, et ils cherchent aujourd'hui à le rendre responsable de son comportement illégal.

Toute personne ayant des informations sur M. Buzbee est priée de contacter [email protected]

