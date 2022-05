Top Clean Injection obtient une conformité et une validation complètes avec LABEL ARCHIVE et la documentation QI/QO/QP

Top Clean Injection, la filiale de Top Clean Packaging, est un sous-traitant de dispositifs médicaux d'environ 250 produits qui doit se conformer aux exigences de la FDA et de l'UE concernant les systèmes de gestion de la qualité, la validation des logiciels et le contrôle de l'étiquetage. En ajoutant TEKLYNX LABEL ARCHIVE à leur logiciel de conception d'étiquettes CODESOFT déjà implémenté ainsi que le VAP TEKLYNX, ou la documentation QI/QO/QP, Top Clean Injection a établi :

Des flux de travail faciles pour l'approbation des étiquettes

Une traçabilité complète de la création et de l'impression des étiquettes avec audit trail

Une documentation de validation fiable qui donne confiance en vue d'un audit

LABEL ARCHIVE répond aux exigences de traçabilité des étiquettes et aux besoins de sécurité des patients. TEKLYNX a travaillé sur la validation de LABEL ARCHIVE avec Top Clean Injection. Le processus qui aurait nécessité deux semaines et plusieurs personnes n'a pris qu'un jour et demi à deux employés de Top Clean Injection.

« Nous n'aurions pas pu atteindre ce niveau de gestion des étiquettes et de validation du logiciel sans TEKLYNX », a déclaré Elisabeth Tavard, responsable de la validation chez Top Clean Packaging. « Il est bon de savoir que nous avions des experts en logiciels d'étiquetage de TEKLYNX pour travailler avec nos équipes de validation et d'informatique pour préparer la documentation. Maintenant, nous avons une confiance totale dans notre processus d'approbation des étiquettes et dans ce que nous présenterons aux clients et aux auditeurs pour montrer comment notre système d'étiquetage et d'impression est validé ».

Téléchargez l'étude de cas pour découvrir le récit complet de cette réussite.

TEKLYNX a développé le VAP TEKLYNX comme résultat direct de la demande de Top Clean Injection et d'autres consommateurs. Pour en savoir plus, consultez teklynx.com/validation-accelerator-pack.

