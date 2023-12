TOPdesk acelera crescimento com investimento de € 200 milhões da CVC Growth Funds

Com presença no Brasil há mais de 10 anos, além de possuir 14 escritórios em 11 países, TOPdesk mira em expansão mundial

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A TOPdesk, fornecedora global de software de gerenciamento de serviços, recebeu investimentos de aproximadamente 200 milhões de euros da CVC Growth Funds, o braço de investimento em tecnologia da CVC. Com este aporte, a CVC Growth Funds adquire uma participação minoritária na companhia e irá acelerar seu crescimento e desenvolvimento, em colaboração com o cofundador e CEO, Wolter Smit, e o CFO Rob Haaring. Este investimento marca um momento crucial na história da TOPdesk, pois representa a primeira instância de infusão de capital externo para a empresa, que permaneceu sob propriedade dos seus fundadores até então.

A desenvolvedora de software baseado em Delft, na Holanda, fornece software de gerenciamento de serviços há quase 30 anos, e auxilia mais de cinco mil organizações em todo o mundo por meio de uma prestação de serviços gerenciados de tecnologia MSP (Managed Service Provider). A TOPdesk possui 14 escritórios em 11 países, contando com equipe de mais de 1.000 pessoas.

Nos preparativos para a próxima fase de crescimento, a TOPdesk procurou um parceiro estratégico para aumentar o valor aos clientes, funcionários, produtos e para o próprio negócio. A companhia enfrentou o desafio privilegiado de escolher entre uma infinidade de potenciais investidores durante o processo de busca. Após uma avaliação abrangente e rigorosa, a CVC emergiu como o parceiro ideal, demonstrando compromisso genuíno, capacidade de contribuir com conhecimento e experiência e uma firme ênfase no alcance dos objetivos de Responsabilidade Social Empresarial (SER). Além disso, a CVC reconheceu a força dos valores e da cultura da TOPdesk.

"Foi gratificante ver o interesse significativo de inúmeras empresas em nosso negócio de software. Nosso crescimento estável, posição única no mercado e clientes satisfeitos de forma consistente nos tornam um parceiro atraente. Estou muito satisfeito por finalmente termos chegado a um acordo com a CVC, porque eles demonstraram paixão por nossa empresa, nossos valores e oportunidades de crescimento. Este passo emocionante parece extremamente certo e estou orgulhoso de embarcar no próximo capítulo da TOPdesk com eles", diz Wolter Smit.

Sebastian Künne, diretor administrativo sênior da CVC, acrescentou: "A paixão que Wolter e sua equipe têm em fornecer novos recursos aos clientes tornou este negócio o sucesso que é hoje. A prova do trabalho árduo é a excelente reputação da TOPdesk e a fidelidade de clientes satisfeitos que depositam sua confiança neles para apoiar seus fluxos de trabalho de serviços corporativos e de TI. Estamos entusiasmados em apoiar o Wolter para que esse líder de mercado alcance muito mais clientes e novas regiões em todo o mundo."

Sobre a TOPdesk

A TOPdesk oferece ao mercado uma plataforma que simplifica o trabalho dos service desks de TI. Há mais de 25 anos, a empresa baseada em Delft fornece software de gerenciamento de serviços e tem auxiliado mais de cinco mil organizações em todo o mundo a alcançar uma prestação de serviços consistente. O que diferencia a TOPdesk na área de gestão de serviços é a sua equipe interna de especialistas. Com experiência e melhores práticas, a TOPdesk orienta as organizações passo a passo no alcance de seus objetivos, sejam elas com o foco no autoatendimento ou na colaboração com outras equipes de serviço. A empresa conta com mais de 1.000 funcionários. Para mais informações acesse: https://www.topdesk.com/nl/. Siga-nos no LinkedIn.

Sobre a CVC

A CVC é uma gestora líder global de mercados privados, com uma rede de 29 escritórios na EMEA, nas Américas e na Ásia, com aproximadamente 177 bilhões de euros em ativos sob gestão. A CVC tem 7 estratégias complementares em private equity, secundários, crédito e infraestrutura, para as quais os fundos da CVC garantiram compromissos superiores a 200 bilhões de euros de alguns dos principais fundos de pensões e outros investidores institucionais do mundo. Os fundos geridos ou assessorados pela estratégia de private equity da CVC são investidos em mais de 125 empresas em todo o mundo, que têm vendas anuais combinadas de aproximadamente 130 bilhões de euros e empregam mais de 450 mil pessoas. Para mais informações sobre a CVC acesse: https://www.cvc.com/. Siga-nos no LinkedIn.

Todos os valores em 30 de junho de 2023, e ajustados para refletir a aquisição acordada da DIF Capital Partners anunciada em setembro de 2023 (cuja conclusão está sujeita a aprovações regulatórias), salvo indicação em contrário.

Sobre a CVC Growth

Lançada em 2014, a CVC Growth é o braço de investimento em tecnologia do mercado intermediário orientado para o crescimento da CVC. A CVC Growth visa principalmente investimentos de capital entre US$ 50 milhões e US$ 250 milhões na América do Norte e na Europa e administra mais de US$ 3 bilhões em ativos em dois fundos dedicados. Para mais informações sobre o crescimento da CVC, acesse: www.cvc.com/strategies/growth/.

