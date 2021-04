TOPdesk agiliza atendimento de TI em instituição jesuíta

SÃO PAULO, 30 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Companhia de Jesus, também conhecida como Ordem dos Jesuítas, possui mais de 470 anos de história de trabalho missionário em todo o mundo e conta hoje com aproximadamente 16 mil jesuítas atuando em mais de 100 países. No Brasil, está presente em 21 estados e no Distrito Federal, trabalhando em mais de 150 instituições, que incluem 17 colégios e escolas, 6 entidades de ensino superior, 48 paróquias, 20 núcleos de estudos, 18 centros e casas de juventude, além de ações sociais voltadas para atenção aos mais pobres. Uma das mantedoras da Companhia de Jesus é a Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social (ANEAS), que dá suporte ao trabalho das obras educacionais, sociais e espirituais na região sudeste.

Antes da adoção da solução de service desk da TOPdesk, a Companhia de Jesus – ANEAS não possuía nenhuma ferramenta de apoio aos chamados de todas as áreas, sendo que tudo era alinhado com cada departamento e a equipe determinava a ação em cada caso e após a implantação (GO-LIVE), as solicitações foram centralizadas e redirecionados para cada área específica. Trata-se de uma ferramenta intuitiva, eficaz e com suporte ativo.

A solução de service desk da TOPdesk é utilizada em 51 obras da ANEAS, sendo que a mantenedora faz o uso da solução em todos os departamentos, incluindo educacional (a parte de sistemas de tecnologia é centralizada na ANEAS), ação social, biblioteca, RH, contábil, fiscal, financeiro, patrimônio, suprimento e facilities. O projeto teve início com a área de TI e segurança da informação, mas graças aos resultados obtidos, foi sendo ampliado gradativamente.

"O principal benefício é a organização que a ferramenta de service desk da TOPdesk oferece à ANEAS. Com o registro das informações e a possibilidade de realizar buscas, é possível sanar problemas frequentes e extrair relatórios para os gestores, além de monitorar a equipe e permitir o controle da informação em cada departamento", explica Jaqueline Nogueira Pinheiro, responsável pelo projeto na Jesuítas do Brasil – ANEAS.

Os benefícios adicionais incluem a facilidade na abertura do chamado, por ser uma ferramenta intuitiva, além de inclusão de arquivos em diversos formatos como em imagem e vídeo, facilitando o relato do usuário sobre determinada questão, mesmo que este não seja especialista em tecnologia, o que facilita a resolução dos problemas pela equipe de TI.

O diferencial da TOPdesk, além da qualidade da solução, é a consultoria que auxiliou no processo de implementação e uso da ferramenta, em um suporte próximo e contínuo, realizado durante toda a parceria.

FONTE TOPdesk

SOURCE TOPdesk