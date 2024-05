Toshiki Okada est nommé directeur artistique du festival de Tokyo à partir de 2025

TOKYO, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le comité exécutif du festival de Tokyo a annoncé que Toshiki Okada (dramaturge, romancier et directeur de la compagnie théâtrale chelfitsch) a été nommé directeur artistique du festival de Tokyo à partir de l'année fiscale 2025*. Le festival de Tokyo est un festival d'arts urbains complet qui vise à interagir avec le monde par le biais de la culture artistique riche et diversifiée de Tokyo. Depuis 2016, le festival se déroule principalement dans le quartier d'Ikebukuro de Toshima Ward, et le festival de Tokyo 2024 en septembre sera le neuvième événement annuel. Au cours des six dernières années, de 2018 à 2023, Satoshi Miyagi, reconnu pour ses performances internationales, a été le directeur général du festival de Tokyo. À partir de l'exercice 2025, le festival de Tokyo introduira de nouvelles idées conceptuelles sous la direction de M. Okada, qui a attiré l'attention et a été acclamé tant au niveau national qu'international pour sa méthodologie unique qui explore la relation entre le langage et le corps, ainsi que pour sa vision de la société contemporaine. M. Okada a également été nommé directeur artistique (arts du spectacle) du Tokyo Metropolitan Theatre à compter du 1er avril 2026.

* L'année fiscale japonaise s'étend du 1er avril au 31 mars.

Déclaration de Toshiki Okada

« Ce festival invite des artistes et des spectacles de diverses régions et de divers horizons esthétiques à participer au cadre unique et festif d'un festival international des arts de la scène. Certaines œuvres émergent des réalités distinctes vécues dans le Tokyo contemporain, mais d'autres proviennent d'ailleurs, offrant une stimulation intellectuelle et sensorielle à la ville grâce à la fraîcheur et à l'hétérogénéité qui en résultent. Ce large éventail nous permet de découvrir l'inconnu caché dans le familier : l'humour d'une culture différente ou des récits qui attendent d'être partagés et mis en lumière. Je considère le festival de Tokyo comme une période où ces idées émergentes peuvent prendre forme et se croiser. Ma vision est que ces idées résonneront avec l'environnement contextuel illimité qui s'étend sur la mégalopole de Tokyo et ses environs, invitant des réponses des paysages internationaux et futurs. Je serais ravi si le festival pouvait contribuer, ne serait-ce que légèrement, à démanteler les divisions sociétales complexes de notre époque. En collaboration avec le personnel, les artistes et le public, mon objectif en tant que directrice artistique est de faire du festival de Tokyo une célébration vibrante de nos différents contextes. »

Profil

Toshiki Okada est dramaturge, romancier et directeur de la compagnie théâtrale chelfitsch. Il est connu pour son exploration de la relation unique entre le langage et le corps que l'on retrouve dans son approche. En 2007, il a participé au Kunstenfestivaldesarts, qui s'est tenu à Bruxelles, avec son œuvre « Five Days in March ». Depuis cette première présentation de son travail à l'étranger, il a continué à présenter des œuvres non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, en donnant des représentations dans plus de 90 villes d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Depuis 2016, il a également créé et dirigé des œuvres dans le cadre d'un programme de répertoire dans un théâtre public renommé en Allemagne. En 2020, sa pièce « The Vacuum Cleaner » (au Muenchner Kammerspiele) et en 2022, « Doughnuts » (au Thalia Theater, Hambourg) ont été sélectionnées pour faire partie des « 10 productions remarquables » du Berliner Theatertreffen. Il a reçu le 27e prix spécial du comité de sélection des Yomiuri Theater Awards pour son œuvre « Pratthana -- A Portrait of Possession », une adaptation théâtrale d'un roman thaïlandais contemporain mettant en scène des acteurs thaïlandais. Son œuvre « Unfulfilled Ghost and Monster - ZAHA / TSURUGA » (KAAT Kanagawa Arts Theatre), qui utilise la structure narrative du nô, a remporté le 72e prix Yomiuri de littérature (prix de la pièce/du scénario) et le 25e Tsuruya Namboku Drama Award. En 2021, il a mis en scène l'opéra « Yuzuru » (All Japan Opera Co-Production Project). En tant que romancier, il a publié en 2007 « The End of the Moment We Had » (Shinchosha Publishing), qui a remporté le deuxième prix Kenzaburo Oe. En 2022, il a reçu le 35e prix Mishima Yukio et le 64e prix littéraire Kumanichi pour son roman « Broccoli Revolution » (Shinchosha).

À propos du festival de Tokyo

Le festival de Tokyo est un festival complet d'arts urbains qui se tient chaque automne dans le quartier de Toshima à Tokyo, en particulier dans le quartier d'Ikebukuro, et qui vise à établir des liens avec le monde entier grâce à la richesse et à la diversité des arts et de la culture de Tokyo. Le Festival de Tokyo 2024 se tiendra en septembre 2024.

URL : https://tokyo-festival.jp/en/

Aperçu du festival de Tokyo 2024

- Organisateurs : Comité exécutif du Festival de Tokyo (Fondation métropolitaine de Tokyo pour l'histoire et la culture <Tokyo Metropolitan Theatre & Arts Council Tokyo>, gouvernement métropolitain de Tokyo).

- Sponsor : Asahi Group Japan, Ltd.