Toyota Motor North America publica sus resultados de ventas de junio y del segundo trimestre de 2026 en Estados Unidos

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Toyota Motor North America

Jul 03, 2026, 11:24 ET

  • El RAV4 híbrido registró su mejor resultado histórico
  • Mejores ventas de la división Lexus en junio
  • 33 opciones de vehículos eléctricos disponibles de las marcas Toyota y Lexus
  • Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 122,063, lo que refleja un aumento del 35.0 por ciento

PLANO, Texas, 3 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Toyota Motor North America (TMNA) informó que las ventas de junio de 2026 en Estados Unidos fueron de 212,793 vehículos, lo que supone un aumento del 10.1 por ciento en volumen y del 5.7 por ciento en tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés) comparativamente con junio de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos durante el mes ascendieron a 122,063, lo que supone un aumento del 35.0 por ciento en volumen y del 29.6 por ciento en DSR, así como representa el 57.4 por ciento del volumen total de ventas.

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Toyota Motor North America publica sus resultados de ventas de junio y del segundo trimestre de 2026 en Estados Unidos
Toyota Motor North America publica sus resultados de ventas de junio y del segundo trimestre de 2026 en Estados Unidos

Para el segundo trimestre, TMNA informó de ventas de 673,971 vehículos, lo que refleja un aumento del 1.1 por ciento en volumen y del 1.1 por ciento en DSR en comparación con el segundo trimestre de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos correspondientes al segundo trimestre ascendieron a 383,091, lo que supone un aumento del 19.5 por ciento en volumen y del 19.5 por ciento en DSR, así como representa el 56.8 por ciento del volumen total de ventas.

La división Toyota registró ventas de 183,627 vehículos en junio, lo que supone un aumento del 11.2 por ciento en volumen y del 6.8 por ciento en DSR. Para el trimestre, la división de Toyota informó ventas de 585,211 vehículos, un aumento del 2.6 por ciento en volumen y del 2.6 por ciento en DSR.

En junio, la división Lexus registró ventas de 29,166 vehículos, lo que se traduce en un aumento del 3.9 por ciento en volumen y una reducción del 0.3 por ciento en DSR. Para el trimestre, la división Lexus registró ventas de 88,760 vehículos, lo que refleja una reducción del 7.5 por ciento en volumen y del 7.5 por ciento en DSR.

"Nuestros resultados del segundo trimestre reflejan un impulso constante en todas las líneas de productos Toyota y Lexus", afirmó Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America. "La fuerte demanda y la gestión disciplinada de las existencias han fomentado un crecimiento constante con respecto al año anterior, y el creciente interés por nuestros vehículos eléctricos, con un crecimiento mes a mes durante todo el trimestre, confirma que nuestro enfoque multifacético está teniendo una buena acogida. Gracias a nuestro compromiso con la asequibilidad y a una amplia variedad de vehículos en venta a partir de los $35,000, nos encontramos en una posición ideal para ampliar el acceso a la electrificación y, al mismo tiempo, ofrecer una excelente relación calidad-precio en todos los trenes motrices".

Aspectos destacados (en volumen, a menos que se indique lo contrario) 

TMNA:

  • Las ventas del segundo trimestre aumentan un 1.1 por ciento
  • Las ventas de vehículos eléctricos en el segundo trimestre fueron de 383,091, lo que supone un aumento del 19.5 por ciento
  • Las ventas de junio aumentan un 10.1 por ciento
  • Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 122,063, lo que refleja un aumento del 35.0 por ciento
  • Actualmente, existen 33 vehículos eléctricos en total disponibles en concesionarios de las marcas Toyota y Lexus
  • Los incentivos más bajos entre los fabricantes de línea completa

División Toyota:

  • El RAV4 híbrido registró su mejor resultado histórico
  • La mayor cuota de electrificación de la historia, con un 61.4 %
  • Las ventas del segundo trimestre aumentaron un 2.6 por ciento
  • Las ventas de vehículos eléctricos en el segundo trimestre fueron de 345,791, lo que supone un aumento del 21.1 por ciento
  • Las ventas de junio aumentan un 11.2 por ciento
  • Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 110,627, lo que refleja un aumento del 38.0 por ciento

División Lexus:

  • Registró su mejor resultado histórico de junio
  • Las ventas del segundo trimestre disminuyeron en 7.5 por ciento
  • Las ventas de vehículos eléctricos en el segundo trimestre fueron de 37,300, lo que supone un aumento del 6.5 por ciento
  • Las ventas de junio aumentan un 3.9 por ciento
  • Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 11,436, lo que refleja un aumento del 11.7 por ciento

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años y está comprometida con la promoción de la movilidad sostenible de última generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Contacto para los medios:
Derrick Brown
[email protected]

RESUMEN DE VENTAS DE TOYOTA EN EE. UU.

Junio de 2026

-- MES ACTUAL --

-- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --     










2026

2025

% DSR

% VOL

2026

2025

% DSR

% VOL

TOTAL TMNA

212,793

193,209

5.7

10.1

1,243,391

1,236,600

0.5

0.5

TOTAL DIV. TOYOTA

183,627

165,135

6.8

11.2

1,073,679

1,057,634

1.5

1.5

TOTAL DIV. LEXUS

29,166

28,074

-0.3

3.9

169,712

178,966

-5.2

-5.2

COROLLA

19,873

18,662

2.2

6.5

131,403

120,052

9.5

9.5

SUPRA

449

308

39.9

45.8

2,116

1,231

71.9

71.9

GR86 (INCL FR-S)

754

809

-10.5

-6.8

4,007

5,427

-26.2

-26.2

MIRAI

20

7

174.3

185.7

129

46

180.4

180.4

CROWN

656

922

-31.7

-28.9

5,152

5,054

1.9

1.9

PRIUS

4,029

3,684

5.0

9.4

19,518

33,845

-42.3

-42.3

CAMRY

31,573

25,335

19.6

24.6

179,044

155,330

15.3

15.3

TOTAL DIV. TOYOTA AUTOS

57,354

49,727

10.7

15.3

341,371

320,987

6.4

6.4

IS

2,888

1,310

111.6

120.5

14,071

9,858

42.7

42.7

RC

3

94

-96.9

-96.8

237

805

-70.6

-70.6

ES

331

3,089

-89.7

-89.3

3,896

19,181

-79.7

-79.7

LS

1

67

-98.6

-98.5

146

691

-78.9

-78.9

LC

144

65

112.7

121.5

689

790

-12.8

-12.8

TOTAL DIV. LEXUS AUTOS

3,367

4,625

-30.1

-27.2

19,039

31,325

-39.2

-39.2

TOTAL AUTOS TMNA

60,721

54,352

7.2

11.7

360,410

352,312

2.3

2.3

C-HR BEV

1,594

0

0.0

0.0

3,748

2

187,300.0

187,300.0

BZ

1,953

1,223

53.3

59.7

17,553

9,249

89.8

89.8

BZ WOODLAND

294

0

0.0

0.0

554

0

0.0

0.0

RAV4

32,350

36,810

-15.6

-12.1

153,955

239,451

-35.7

-35.7

COROLLA CROSS

9,644

7,595

21.9

27.0

61,541

51,324

19.9

19.9

CROWN SIGNIA

1,728

1,077

54.0

60.4

11,231

12,282

-8.6

-8.6

VENZA

1

3

-68.0

-66.7

6

692

-99.1

-99.1

HIGHLANDER

3,941

5,071

-25.4

-22.3

32,059

30,056

6.7

6.7

GRAND HIGHLANDER

12,126

11,577

0.6

4.7

75,521

65,419

15.4

15.4

4RUNNER

12,981

5,754

116.6

125.6

72,320

30,013

141.0

141.0

SEQUOIA

2,457

2,126

10.9

15.6

13,939

12,222

14.0

14.0

LAND CRUISER

2,087

2,885

-30.6

-27.7

16,412

27,336

-40.0

-40.0

TOTAL DIV. TOYOTA Todoterreno (SUV)

81,156

74,121

5.1

9.5

458,840

478,046

-4.0

-4.0

SIENNA

10,641

8,345

22.4

27.5

55,252

52,762

4.7

4.7

TACOMA

23,158

21,508

3.4

7.7

143,848

130,873

9.9

9.9

TUNDRA

11,318

11,434

-5.0

-1.0

74,368

74,966

-0.8

-0.8

TOTAL DIV. TOYOTA PICKUP

34,476

32,942

0.5

4.7

218,216

205,839

6.0

6.0

TOTAL DIV. TOYOTA CAMIONETAS

126,273

115,408

5.0

9.4

732,308

736,647

-0.6

-0.6

UX

813

664

17.5

22.4

5,382

5,001

7.6

7.6

NX

5,781

6,227

-10.9

-7.2

30,763

38,253

-19.6

-19.6

RZ

1,004

763

26.3

31.6

7,814

3,779

106.8

106.8

RX

9.836

8,108

16.5

21.3

59,904

52,888

13.3

13.3

TX

5,301

4,729

7.6

12.1

28,112

25,147

11.8

11.8

GX

2,444

2,428

-3.4

0.7

14,981

18,893

-20.7

-20.7

LX

620

530

12.3

17.0

3,717

3,680

1.0

1.0

TOTAL DIV. LEXUS CAMIONETAS

25,799

23,449

5.6

10.0

150,673

147,641

2.1

2.1

TOTAL CAMIONETAS TMNA

152,072

138,857

5.1

9.5

882,981

884,288

-0.1

-0.1

Días de ventas

25

24

152

152

DSR = Tasa de venta diaria

























RESUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS TOYOTA EN EE. UU.

Junio de 2026

-- MES ACTUAL --

-- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --


2026

2025

% DSR

% VOL

2026

2025

% DSR

% VOL

TOYOTA PRIUS HYBRID

1,825

2,421

-27.6

-24.6

11,785

26,221

-55.1

-55.1

TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID

2,204

1,263

67.5

74.5

7,733

7,624

1.4

1.4

TOYOTA COROLLA HYBRID

3,157

3,288

-7.8

-4.0

23,731

27,554

-13.9

-13.9

TOYOTA CAMRY HYBRID

31,573

25,333

19.6

24.6

179,033

155,289

15.3

15.3

TOYOTA MIRAI

20

7

174.3

185.7

129

46

180.4

180.4

TOYOTA CROWN

656

922

-31.7

-28.9

5,152

5,054

1.9

1.9

TOYOTA SIENNA HYBRID

10,641

8,344

22.4

27.5

55,248

52,755

4.7

4.7

TOYOTA 4RUNNER HYBRID

3,659

1,610

118.2

127.3

17,142

5,512

211.0

211.0

TOYOTA HIGHLANDER HYBRID

2,242

2,032

5.9

10.3

22,894

15,378

48.9

48.9

TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRID

6,645

5,431

17.5

22.4

44,280

31,481

40.7

40.7

TOYOTA SEQUOIA HYBRID

2,457

2,126

10.9

15.6

13,939

12,222

14.0

14.0

TOYOTA LAND CRUISER HYBRID

2,087

2,885

-30.6

-27.7

16,412

27,336

-40.0

-40.0

TOYOTA BZ BEV

1,953

1,223

53.3

59.7

17,553

9,249

89.8

89.8

TOYOTA BZ WOODLAND BEV

294

0

0.0

0.0

554

0

0.0

0.0

TOYOTA RAV4 HYBRID

27,774

14,565

83.1

90.7

118,016

95,813

23.2

23.2

TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID

4,554

633

590.7

619.4

14,775

11,357

30.1

30.1

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID

1,932

1,922

-3.5

0.5

8,209

17,992

-54.4

-54.4

TOYOTA CROWN SIGNIA

1,728

1,077

54.0

60.4

11,231

12,282

-8.6

-8.6

TOYOTA VENZA HYBRID

1

3

-68.0

-66.7

6

692

-99.1

-99.1

TOYOTA TACOMA HYBRID

3,030

2,573

13.1

17.8

16,446

14,282

15.2

15.2

TOYOTA TUNDRA HYBRID

2,195

2,492

-15.4

-11.9

13,891

13,430

3.4

3.4

LEXUS ES HYBIRD

3

1,629

-99.8

-99.8

160

8,509

-98.1

-98.1

LEXUS UX HYBRID

813

664

17.5

22.4

5,382

5,001

7.6

7.6

LEXUS LX HYBRID

338

243

33.5

39.1

1,872

1,158

61.7

61.7

LEXUS NX HYBRID

2,515

2,668

-9.5

-5.7

15,137

15,450

-2.0

-2.0

LEXUS NX PLUG-IN HYBRID

747

380

88.7

96.6

5,813

4,230

37.4

37.4

LEXUS RZ BEV

1,004

763

26.3

31.6

7,814

3,779

106.8

106.8

LEXUS RX HYBRID

4,054

2,452

58.7

65.3

25,483

21,507

18.5

18.5

LEXUS RX PLUG-IN HYBRID

678

323

101.5

109.9

4,167

3,449

20.8

20.8

LEXUS TX HYBRID

1,086

1,028

1.4

5.6

5,623

4,364

28.8

28.8

LEXUS TX PLUG-IN HYBRID

196

85

121.4

130.6

750

427

75.6

75.6

LEXUS LS HYBRID

0

1

-100.0

-100.0

1

24

-95.8

-95.8

LEXUS LC HYBRID

2

1

92.0

100.0

5

7

-28.6

-28.6

TOTAL Vehículos Eléctricos TMNA

122,063

90,387

29.6

35.0

670,367

609,475

10.0

10.0

TOTAL Vehículos Eléctricos TOYOTA

110,627

80,150

32.5

38.0

598,160

541,570

10.4

10.4

TOTAL Vehículos Eléctricos LEXUS

11,436

10,237

7.2

11.7

72,207

67,905

6.3

6.3

PROMEDIO TOTAL DE VENTAS DE TMNA

57.4 %

46.8 %

53.9 %

49.3 %

Días de ventas

25

24

152

152

FUENTE Toyota Motor North America

21%

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