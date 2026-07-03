El RAV4 híbrido registró su mejor resultado histórico

Mejores ventas de la división Lexus en junio

33 opciones de vehículos eléctricos disponibles de las marcas Toyota y Lexus

Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 122,063, lo que refleja un aumento del 35.0 por ciento

PLANO, Texas, 3 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Toyota Motor North America (TMNA) informó que las ventas de junio de 2026 en Estados Unidos fueron de 212,793 vehículos, lo que supone un aumento del 10.1 por ciento en volumen y del 5.7 por ciento en tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés) comparativamente con junio de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos durante el mes ascendieron a 122,063, lo que supone un aumento del 35.0 por ciento en volumen y del 29.6 por ciento en DSR, así como representa el 57.4 por ciento del volumen total de ventas.

Toyota Motor North America publica sus resultados de ventas de junio y del segundo trimestre de 2026 en Estados Unidos

Para el segundo trimestre, TMNA informó de ventas de 673,971 vehículos, lo que refleja un aumento del 1.1 por ciento en volumen y del 1.1 por ciento en DSR en comparación con el segundo trimestre de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos correspondientes al segundo trimestre ascendieron a 383,091, lo que supone un aumento del 19.5 por ciento en volumen y del 19.5 por ciento en DSR, así como representa el 56.8 por ciento del volumen total de ventas.

La división Toyota registró ventas de 183,627 vehículos en junio, lo que supone un aumento del 11.2 por ciento en volumen y del 6.8 por ciento en DSR. Para el trimestre, la división de Toyota informó ventas de 585,211 vehículos, un aumento del 2.6 por ciento en volumen y del 2.6 por ciento en DSR.

En junio, la división Lexus registró ventas de 29,166 vehículos, lo que se traduce en un aumento del 3.9 por ciento en volumen y una reducción del 0.3 por ciento en DSR. Para el trimestre, la división Lexus registró ventas de 88,760 vehículos, lo que refleja una reducción del 7.5 por ciento en volumen y del 7.5 por ciento en DSR.

"Nuestros resultados del segundo trimestre reflejan un impulso constante en todas las líneas de productos Toyota y Lexus", afirmó Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America. "La fuerte demanda y la gestión disciplinada de las existencias han fomentado un crecimiento constante con respecto al año anterior, y el creciente interés por nuestros vehículos eléctricos, con un crecimiento mes a mes durante todo el trimestre, confirma que nuestro enfoque multifacético está teniendo una buena acogida. Gracias a nuestro compromiso con la asequibilidad y a una amplia variedad de vehículos en venta a partir de los $35,000, nos encontramos en una posición ideal para ampliar el acceso a la electrificación y, al mismo tiempo, ofrecer una excelente relación calidad-precio en todos los trenes motrices".

Aspectos destacados (en volumen, a menos que se indique lo contrario)

TMNA:

Las ventas del segundo trimestre aumentan un 1.1 por ciento

Las ventas de vehículos eléctricos en el segundo trimestre fueron de 383,091, lo que supone un aumento del 19.5 por ciento

Las ventas de junio aumentan un 10.1 por ciento

Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 122,063, lo que refleja un aumento del 35.0 por ciento

Actualmente, existen 33 vehículos eléctricos en total disponibles en concesionarios de las marcas Toyota y Lexus

Los incentivos más bajos entre los fabricantes de línea completa

División Toyota:

El RAV4 híbrido registró su mejor resultado histórico

La mayor cuota de electrificación de la historia, con un 61.4 %

Las ventas del segundo trimestre aumentaron un 2.6 por ciento

Las ventas de vehículos eléctricos en el segundo trimestre fueron de 345,791, lo que supone un aumento del 21.1 por ciento

Las ventas de junio aumentan un 11.2 por ciento

Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 110,627, lo que refleja un aumento del 38.0 por ciento

División Lexus:

Registró su mejor resultado histórico de junio

Las ventas del segundo trimestre disminuyeron en 7.5 por ciento

Las ventas de vehículos eléctricos en el segundo trimestre fueron de 37,300, lo que supone un aumento del 6.5 por ciento

Las ventas de junio aumentan un 3.9 por ciento

Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 11,436, lo que refleja un aumento del 11.7 por ciento

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años y está comprometida con la promoción de la movilidad sostenible de última generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Contacto para los medios:

Derrick Brown

[email protected]

RESUMEN DE VENTAS DE TOYOTA EN EE. UU. Junio de 2026

-- MES ACTUAL -- -- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --



















2026 2025 % DSR % VOL 2026 2025 % DSR % VOL TOTAL TMNA 212,793 193,209 5.7 10.1 1,243,391 1,236,600 0.5 0.5 TOTAL DIV. TOYOTA 183,627 165,135 6.8 11.2 1,073,679 1,057,634 1.5 1.5 TOTAL DIV. LEXUS 29,166 28,074 -0.3 3.9 169,712 178,966 -5.2 -5.2 COROLLA 19,873 18,662 2.2 6.5 131,403 120,052 9.5 9.5 SUPRA 449 308 39.9 45.8 2,116 1,231 71.9 71.9 GR86 (INCL FR-S) 754 809 -10.5 -6.8 4,007 5,427 -26.2 -26.2 MIRAI 20 7 174.3 185.7 129 46 180.4 180.4 CROWN 656 922 -31.7 -28.9 5,152 5,054 1.9 1.9 PRIUS 4,029 3,684 5.0 9.4 19,518 33,845 -42.3 -42.3 CAMRY 31,573 25,335 19.6 24.6 179,044 155,330 15.3 15.3 TOTAL DIV. TOYOTA AUTOS 57,354 49,727 10.7 15.3 341,371 320,987 6.4 6.4 IS 2,888 1,310 111.6 120.5 14,071 9,858 42.7 42.7 RC 3 94 -96.9 -96.8 237 805 -70.6 -70.6 ES 331 3,089 -89.7 -89.3 3,896 19,181 -79.7 -79.7 LS 1 67 -98.6 -98.5 146 691 -78.9 -78.9 LC 144 65 112.7 121.5 689 790 -12.8 -12.8 TOTAL DIV. LEXUS AUTOS 3,367 4,625 -30.1 -27.2 19,039 31,325 -39.2 -39.2 TOTAL AUTOS TMNA 60,721 54,352 7.2 11.7 360,410 352,312 2.3 2.3 C-HR BEV 1,594 0 0.0 0.0 3,748 2 187,300.0 187,300.0 BZ 1,953 1,223 53.3 59.7 17,553 9,249 89.8 89.8 BZ WOODLAND 294 0 0.0 0.0 554 0 0.0 0.0 RAV4 32,350 36,810 -15.6 -12.1 153,955 239,451 -35.7 -35.7 COROLLA CROSS 9,644 7,595 21.9 27.0 61,541 51,324 19.9 19.9 CROWN SIGNIA 1,728 1,077 54.0 60.4 11,231 12,282 -8.6 -8.6 VENZA 1 3 -68.0 -66.7 6 692 -99.1 -99.1 HIGHLANDER 3,941 5,071 -25.4 -22.3 32,059 30,056 6.7 6.7 GRAND HIGHLANDER 12,126 11,577 0.6 4.7 75,521 65,419 15.4 15.4 4RUNNER 12,981 5,754 116.6 125.6 72,320 30,013 141.0 141.0 SEQUOIA 2,457 2,126 10.9 15.6 13,939 12,222 14.0 14.0 LAND CRUISER 2,087 2,885 -30.6 -27.7 16,412 27,336 -40.0 -40.0 TOTAL DIV. TOYOTA Todoterreno (SUV) 81,156 74,121 5.1 9.5 458,840 478,046 -4.0 -4.0 SIENNA 10,641 8,345 22.4 27.5 55,252 52,762 4.7 4.7 TACOMA 23,158 21,508 3.4 7.7 143,848 130,873 9.9 9.9 TUNDRA 11,318 11,434 -5.0 -1.0 74,368 74,966 -0.8 -0.8 TOTAL DIV. TOYOTA PICKUP 34,476 32,942 0.5 4.7 218,216 205,839 6.0 6.0 TOTAL DIV. TOYOTA CAMIONETAS 126,273 115,408 5.0 9.4 732,308 736,647 -0.6 -0.6 UX 813 664 17.5 22.4 5,382 5,001 7.6 7.6 NX 5,781 6,227 -10.9 -7.2 30,763 38,253 -19.6 -19.6 RZ 1,004 763 26.3 31.6 7,814 3,779 106.8 106.8 RX 9.836 8,108 16.5 21.3 59,904 52,888 13.3 13.3 TX 5,301 4,729 7.6 12.1 28,112 25,147 11.8 11.8 GX 2,444 2,428 -3.4 0.7 14,981 18,893 -20.7 -20.7 LX 620 530 12.3 17.0 3,717 3,680 1.0 1.0 TOTAL DIV. LEXUS CAMIONETAS 25,799 23,449 5.6 10.0 150,673 147,641 2.1 2.1 TOTAL CAMIONETAS TMNA 152,072 138,857 5.1 9.5 882,981 884,288 -0.1 -0.1 Días de ventas 25 24



152 152



DSR = Tasa de venta diaria



















































RESUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS TOYOTA EN EE. UU. Junio de 2026

-- MES ACTUAL --

-- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --

2026 2025 % DSR % VOL 2026 2025 % DSR % VOL TOYOTA PRIUS HYBRID 1,825 2,421 -27.6 -24.6 11,785 26,221 -55.1 -55.1 TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID 2,204 1,263 67.5 74.5 7,733 7,624 1.4 1.4 TOYOTA COROLLA HYBRID 3,157 3,288 -7.8 -4.0 23,731 27,554 -13.9 -13.9 TOYOTA CAMRY HYBRID 31,573 25,333 19.6 24.6 179,033 155,289 15.3 15.3 TOYOTA MIRAI 20 7 174.3 185.7 129 46 180.4 180.4 TOYOTA CROWN 656 922 -31.7 -28.9 5,152 5,054 1.9 1.9 TOYOTA SIENNA HYBRID 10,641 8,344 22.4 27.5 55,248 52,755 4.7 4.7 TOYOTA 4RUNNER HYBRID 3,659 1,610 118.2 127.3 17,142 5,512 211.0 211.0 TOYOTA HIGHLANDER HYBRID 2,242 2,032 5.9 10.3 22,894 15,378 48.9 48.9 TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRID 6,645 5,431 17.5 22.4 44,280 31,481 40.7 40.7 TOYOTA SEQUOIA HYBRID 2,457 2,126 10.9 15.6 13,939 12,222 14.0 14.0 TOYOTA LAND CRUISER HYBRID 2,087 2,885 -30.6 -27.7 16,412 27,336 -40.0 -40.0 TOYOTA BZ BEV 1,953 1,223 53.3 59.7 17,553 9,249 89.8 89.8 TOYOTA BZ WOODLAND BEV 294 0 0.0 0.0 554 0 0.0 0.0 TOYOTA RAV4 HYBRID 27,774 14,565 83.1 90.7 118,016 95,813 23.2 23.2 TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID 4,554 633 590.7 619.4 14,775 11,357 30.1 30.1 TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID 1,932 1,922 -3.5 0.5 8,209 17,992 -54.4 -54.4 TOYOTA CROWN SIGNIA 1,728 1,077 54.0 60.4 11,231 12,282 -8.6 -8.6 TOYOTA VENZA HYBRID 1 3 -68.0 -66.7 6 692 -99.1 -99.1 TOYOTA TACOMA HYBRID 3,030 2,573 13.1 17.8 16,446 14,282 15.2 15.2 TOYOTA TUNDRA HYBRID 2,195 2,492 -15.4 -11.9 13,891 13,430 3.4 3.4 LEXUS ES HYBIRD 3 1,629 -99.8 -99.8 160 8,509 -98.1 -98.1 LEXUS UX HYBRID 813 664 17.5 22.4 5,382 5,001 7.6 7.6 LEXUS LX HYBRID 338 243 33.5 39.1 1,872 1,158 61.7 61.7 LEXUS NX HYBRID 2,515 2,668 -9.5 -5.7 15,137 15,450 -2.0 -2.0 LEXUS NX PLUG-IN HYBRID 747 380 88.7 96.6 5,813 4,230 37.4 37.4 LEXUS RZ BEV 1,004 763 26.3 31.6 7,814 3,779 106.8 106.8 LEXUS RX HYBRID 4,054 2,452 58.7 65.3 25,483 21,507 18.5 18.5 LEXUS RX PLUG-IN HYBRID 678 323 101.5 109.9 4,167 3,449 20.8 20.8 LEXUS TX HYBRID 1,086 1,028 1.4 5.6 5,623 4,364 28.8 28.8 LEXUS TX PLUG-IN HYBRID 196 85 121.4 130.6 750 427 75.6 75.6 LEXUS LS HYBRID 0 1 -100.0 -100.0 1 24 -95.8 -95.8 LEXUS LC HYBRID 2 1 92.0 100.0 5 7 -28.6 -28.6 TOTAL Vehículos Eléctricos TMNA 122,063 90,387 29.6 35.0 670,367 609,475 10.0 10.0 TOTAL Vehículos Eléctricos TOYOTA 110,627 80,150 32.5 38.0 598,160 541,570 10.4 10.4 TOTAL Vehículos Eléctricos LEXUS 11,436 10,237 7.2 11.7 72,207 67,905 6.3 6.3 PROMEDIO TOTAL DE VENTAS DE TMNA 57.4 % 46.8 %



53.9 % 49.3 %



Días de ventas 25 24



152 152





FUENTE Toyota Motor North America