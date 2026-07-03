Toyota Motor North America publica sus resultados de ventas de junio y del segundo trimestre de 2026 en Estados Unidos
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Jul 03, 2026, 11:24 ET
- El RAV4 híbrido registró su mejor resultado histórico
- Mejores ventas de la división Lexus en junio
- 33 opciones de vehículos eléctricos disponibles de las marcas Toyota y Lexus
- Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 122,063, lo que refleja un aumento del 35.0 por ciento
PLANO, Texas, 3 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Toyota Motor North America (TMNA) informó que las ventas de junio de 2026 en Estados Unidos fueron de 212,793 vehículos, lo que supone un aumento del 10.1 por ciento en volumen y del 5.7 por ciento en tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés) comparativamente con junio de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos durante el mes ascendieron a 122,063, lo que supone un aumento del 35.0 por ciento en volumen y del 29.6 por ciento en DSR, así como representa el 57.4 por ciento del volumen total de ventas.
Para el segundo trimestre, TMNA informó de ventas de 673,971 vehículos, lo que refleja un aumento del 1.1 por ciento en volumen y del 1.1 por ciento en DSR en comparación con el segundo trimestre de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos correspondientes al segundo trimestre ascendieron a 383,091, lo que supone un aumento del 19.5 por ciento en volumen y del 19.5 por ciento en DSR, así como representa el 56.8 por ciento del volumen total de ventas.
La división Toyota registró ventas de 183,627 vehículos en junio, lo que supone un aumento del 11.2 por ciento en volumen y del 6.8 por ciento en DSR. Para el trimestre, la división de Toyota informó ventas de 585,211 vehículos, un aumento del 2.6 por ciento en volumen y del 2.6 por ciento en DSR.
En junio, la división Lexus registró ventas de 29,166 vehículos, lo que se traduce en un aumento del 3.9 por ciento en volumen y una reducción del 0.3 por ciento en DSR. Para el trimestre, la división Lexus registró ventas de 88,760 vehículos, lo que refleja una reducción del 7.5 por ciento en volumen y del 7.5 por ciento en DSR.
"Nuestros resultados del segundo trimestre reflejan un impulso constante en todas las líneas de productos Toyota y Lexus", afirmó Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America. "La fuerte demanda y la gestión disciplinada de las existencias han fomentado un crecimiento constante con respecto al año anterior, y el creciente interés por nuestros vehículos eléctricos, con un crecimiento mes a mes durante todo el trimestre, confirma que nuestro enfoque multifacético está teniendo una buena acogida. Gracias a nuestro compromiso con la asequibilidad y a una amplia variedad de vehículos en venta a partir de los $35,000, nos encontramos en una posición ideal para ampliar el acceso a la electrificación y, al mismo tiempo, ofrecer una excelente relación calidad-precio en todos los trenes motrices".
Aspectos destacados (en volumen, a menos que se indique lo contrario)
TMNA:
- Las ventas del segundo trimestre aumentan un 1.1 por ciento
- Las ventas de vehículos eléctricos en el segundo trimestre fueron de 383,091, lo que supone un aumento del 19.5 por ciento
- Las ventas de junio aumentan un 10.1 por ciento
- Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 122,063, lo que refleja un aumento del 35.0 por ciento
- Actualmente, existen 33 vehículos eléctricos en total disponibles en concesionarios de las marcas Toyota y Lexus
- Los incentivos más bajos entre los fabricantes de línea completa
División Toyota:
- El RAV4 híbrido registró su mejor resultado histórico
- La mayor cuota de electrificación de la historia, con un 61.4 %
- Las ventas del segundo trimestre aumentaron un 2.6 por ciento
- Las ventas de vehículos eléctricos en el segundo trimestre fueron de 345,791, lo que supone un aumento del 21.1 por ciento
- Las ventas de junio aumentan un 11.2 por ciento
- Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 110,627, lo que refleja un aumento del 38.0 por ciento
División Lexus:
- Registró su mejor resultado histórico de junio
- Las ventas del segundo trimestre disminuyeron en 7.5 por ciento
- Las ventas de vehículos eléctricos en el segundo trimestre fueron de 37,300, lo que supone un aumento del 6.5 por ciento
- Las ventas de junio aumentan un 3.9 por ciento
- Las ventas de vehículos eléctricos en junio fueron de 11,436, lo que refleja un aumento del 11.7 por ciento
Acerca de Toyota
Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años y está comprometida con la promoción de la movilidad sostenible de última generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.
Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.
Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.
Contacto para los medios:
Derrick Brown
[email protected]
|
RESUMEN DE VENTAS DE TOYOTA EN EE. UU.
|
Junio de 2026
|
-- MES ACTUAL --
|
-- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --
|
2026
|
2025
|
% DSR
|
% VOL
|
2026
|
2025
|
% DSR
|
% VOL
|
TOTAL TMNA
|
212,793
|
193,209
|
5.7
|
10.1
|
1,243,391
|
1,236,600
|
0.5
|
0.5
|
TOTAL DIV. TOYOTA
|
183,627
|
165,135
|
6.8
|
11.2
|
1,073,679
|
1,057,634
|
1.5
|
1.5
|
TOTAL DIV. LEXUS
|
29,166
|
28,074
|
-0.3
|
3.9
|
169,712
|
178,966
|
-5.2
|
-5.2
|
COROLLA
|
19,873
|
18,662
|
2.2
|
6.5
|
131,403
|
120,052
|
9.5
|
9.5
|
SUPRA
|
449
|
308
|
39.9
|
45.8
|
2,116
|
1,231
|
71.9
|
71.9
|
GR86 (INCL FR-S)
|
754
|
809
|
-10.5
|
-6.8
|
4,007
|
5,427
|
-26.2
|
-26.2
|
MIRAI
|
20
|
7
|
174.3
|
185.7
|
129
|
46
|
180.4
|
180.4
|
CROWN
|
656
|
922
|
-31.7
|
-28.9
|
5,152
|
5,054
|
1.9
|
1.9
|
PRIUS
|
4,029
|
3,684
|
5.0
|
9.4
|
19,518
|
33,845
|
-42.3
|
-42.3
|
CAMRY
|
31,573
|
25,335
|
19.6
|
24.6
|
179,044
|
155,330
|
15.3
|
15.3
|
TOTAL DIV. TOYOTA AUTOS
|
57,354
|
49,727
|
10.7
|
15.3
|
341,371
|
320,987
|
6.4
|
6.4
|
IS
|
2,888
|
1,310
|
111.6
|
120.5
|
14,071
|
9,858
|
42.7
|
42.7
|
RC
|
3
|
94
|
-96.9
|
-96.8
|
237
|
805
|
-70.6
|
-70.6
|
ES
|
331
|
3,089
|
-89.7
|
-89.3
|
3,896
|
19,181
|
-79.7
|
-79.7
|
LS
|
1
|
67
|
-98.6
|
-98.5
|
146
|
691
|
-78.9
|
-78.9
|
LC
|
144
|
65
|
112.7
|
121.5
|
689
|
790
|
-12.8
|
-12.8
|
TOTAL DIV. LEXUS AUTOS
|
3,367
|
4,625
|
-30.1
|
-27.2
|
19,039
|
31,325
|
-39.2
|
-39.2
|
TOTAL AUTOS TMNA
|
60,721
|
54,352
|
7.2
|
11.7
|
360,410
|
352,312
|
2.3
|
2.3
|
C-HR BEV
|
1,594
|
0
|
0.0
|
0.0
|
3,748
|
2
|
187,300.0
|
187,300.0
|
BZ
|
1,953
|
1,223
|
53.3
|
59.7
|
17,553
|
9,249
|
89.8
|
89.8
|
BZ WOODLAND
|
294
|
0
|
0.0
|
0.0
|
554
|
0
|
0.0
|
0.0
|
RAV4
|
32,350
|
36,810
|
-15.6
|
-12.1
|
153,955
|
239,451
|
-35.7
|
-35.7
|
COROLLA CROSS
|
9,644
|
7,595
|
21.9
|
27.0
|
61,541
|
51,324
|
19.9
|
19.9
|
CROWN SIGNIA
|
1,728
|
1,077
|
54.0
|
60.4
|
11,231
|
12,282
|
-8.6
|
-8.6
|
VENZA
|
1
|
3
|
-68.0
|
-66.7
|
6
|
692
|
-99.1
|
-99.1
|
HIGHLANDER
|
3,941
|
5,071
|
-25.4
|
-22.3
|
32,059
|
30,056
|
6.7
|
6.7
|
GRAND HIGHLANDER
|
12,126
|
11,577
|
0.6
|
4.7
|
75,521
|
65,419
|
15.4
|
15.4
|
4RUNNER
|
12,981
|
5,754
|
116.6
|
125.6
|
72,320
|
30,013
|
141.0
|
141.0
|
SEQUOIA
|
2,457
|
2,126
|
10.9
|
15.6
|
13,939
|
12,222
|
14.0
|
14.0
|
LAND CRUISER
|
2,087
|
2,885
|
-30.6
|
-27.7
|
16,412
|
27,336
|
-40.0
|
-40.0
|
TOTAL DIV. TOYOTA Todoterreno (SUV)
|
81,156
|
74,121
|
5.1
|
9.5
|
458,840
|
478,046
|
-4.0
|
-4.0
|
SIENNA
|
10,641
|
8,345
|
22.4
|
27.5
|
55,252
|
52,762
|
4.7
|
4.7
|
TACOMA
|
23,158
|
21,508
|
3.4
|
7.7
|
143,848
|
130,873
|
9.9
|
9.9
|
TUNDRA
|
11,318
|
11,434
|
-5.0
|
-1.0
|
74,368
|
74,966
|
-0.8
|
-0.8
|
TOTAL DIV. TOYOTA PICKUP
|
34,476
|
32,942
|
0.5
|
4.7
|
218,216
|
205,839
|
6.0
|
6.0
|
TOTAL DIV. TOYOTA CAMIONETAS
|
126,273
|
115,408
|
5.0
|
9.4
|
732,308
|
736,647
|
-0.6
|
-0.6
|
UX
|
813
|
664
|
17.5
|
22.4
|
5,382
|
5,001
|
7.6
|
7.6
|
NX
|
5,781
|
6,227
|
-10.9
|
-7.2
|
30,763
|
38,253
|
-19.6
|
-19.6
|
RZ
|
1,004
|
763
|
26.3
|
31.6
|
7,814
|
3,779
|
106.8
|
106.8
|
RX
|
9.836
|
8,108
|
16.5
|
21.3
|
59,904
|
52,888
|
13.3
|
13.3
|
TX
|
5,301
|
4,729
|
7.6
|
12.1
|
28,112
|
25,147
|
11.8
|
11.8
|
GX
|
2,444
|
2,428
|
-3.4
|
0.7
|
14,981
|
18,893
|
-20.7
|
-20.7
|
LX
|
620
|
530
|
12.3
|
17.0
|
3,717
|
3,680
|
1.0
|
1.0
|
TOTAL DIV. LEXUS CAMIONETAS
|
25,799
|
23,449
|
5.6
|
10.0
|
150,673
|
147,641
|
2.1
|
2.1
|
TOTAL CAMIONETAS TMNA
|
152,072
|
138,857
|
5.1
|
9.5
|
882,981
|
884,288
|
-0.1
|
-0.1
|
Días de ventas
|
25
|
24
|
152
|
152
|
DSR = Tasa de venta diaria
|
RESUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS TOYOTA EN EE. UU.
|
Junio de 2026
|
-- MES ACTUAL --
|
-- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --
|
2026
|
2025
|
% DSR
|
% VOL
|
2026
|
2025
|
% DSR
|
% VOL
|
TOYOTA PRIUS HYBRID
|
1,825
|
2,421
|
-27.6
|
-24.6
|
11,785
|
26,221
|
-55.1
|
-55.1
|
TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID
|
2,204
|
1,263
|
67.5
|
74.5
|
7,733
|
7,624
|
1.4
|
1.4
|
TOYOTA COROLLA HYBRID
|
3,157
|
3,288
|
-7.8
|
-4.0
|
23,731
|
27,554
|
-13.9
|
-13.9
|
TOYOTA CAMRY HYBRID
|
31,573
|
25,333
|
19.6
|
24.6
|
179,033
|
155,289
|
15.3
|
15.3
|
TOYOTA MIRAI
|
20
|
7
|
174.3
|
185.7
|
129
|
46
|
180.4
|
180.4
|
TOYOTA CROWN
|
656
|
922
|
-31.7
|
-28.9
|
5,152
|
5,054
|
1.9
|
1.9
|
TOYOTA SIENNA HYBRID
|
10,641
|
8,344
|
22.4
|
27.5
|
55,248
|
52,755
|
4.7
|
4.7
|
TOYOTA 4RUNNER HYBRID
|
3,659
|
1,610
|
118.2
|
127.3
|
17,142
|
5,512
|
211.0
|
211.0
|
TOYOTA HIGHLANDER HYBRID
|
2,242
|
2,032
|
5.9
|
10.3
|
22,894
|
15,378
|
48.9
|
48.9
|
TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRID
|
6,645
|
5,431
|
17.5
|
22.4
|
44,280
|
31,481
|
40.7
|
40.7
|
TOYOTA SEQUOIA HYBRID
|
2,457
|
2,126
|
10.9
|
15.6
|
13,939
|
12,222
|
14.0
|
14.0
|
TOYOTA LAND CRUISER HYBRID
|
2,087
|
2,885
|
-30.6
|
-27.7
|
16,412
|
27,336
|
-40.0
|
-40.0
|
TOYOTA BZ BEV
|
1,953
|
1,223
|
53.3
|
59.7
|
17,553
|
9,249
|
89.8
|
89.8
|
TOYOTA BZ WOODLAND BEV
|
294
|
0
|
0.0
|
0.0
|
554
|
0
|
0.0
|
0.0
|
TOYOTA RAV4 HYBRID
|
27,774
|
14,565
|
83.1
|
90.7
|
118,016
|
95,813
|
23.2
|
23.2
|
TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID
|
4,554
|
633
|
590.7
|
619.4
|
14,775
|
11,357
|
30.1
|
30.1
|
TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID
|
1,932
|
1,922
|
-3.5
|
0.5
|
8,209
|
17,992
|
-54.4
|
-54.4
|
TOYOTA CROWN SIGNIA
|
1,728
|
1,077
|
54.0
|
60.4
|
11,231
|
12,282
|
-8.6
|
-8.6
|
TOYOTA VENZA HYBRID
|
1
|
3
|
-68.0
|
-66.7
|
6
|
692
|
-99.1
|
-99.1
|
TOYOTA TACOMA HYBRID
|
3,030
|
2,573
|
13.1
|
17.8
|
16,446
|
14,282
|
15.2
|
15.2
|
TOYOTA TUNDRA HYBRID
|
2,195
|
2,492
|
-15.4
|
-11.9
|
13,891
|
13,430
|
3.4
|
3.4
|
LEXUS ES HYBIRD
|
3
|
1,629
|
-99.8
|
-99.8
|
160
|
8,509
|
-98.1
|
-98.1
|
LEXUS UX HYBRID
|
813
|
664
|
17.5
|
22.4
|
5,382
|
5,001
|
7.6
|
7.6
|
LEXUS LX HYBRID
|
338
|
243
|
33.5
|
39.1
|
1,872
|
1,158
|
61.7
|
61.7
|
LEXUS NX HYBRID
|
2,515
|
2,668
|
-9.5
|
-5.7
|
15,137
|
15,450
|
-2.0
|
-2.0
|
LEXUS NX PLUG-IN HYBRID
|
747
|
380
|
88.7
|
96.6
|
5,813
|
4,230
|
37.4
|
37.4
|
LEXUS RZ BEV
|
1,004
|
763
|
26.3
|
31.6
|
7,814
|
3,779
|
106.8
|
106.8
|
LEXUS RX HYBRID
|
4,054
|
2,452
|
58.7
|
65.3
|
25,483
|
21,507
|
18.5
|
18.5
|
LEXUS RX PLUG-IN HYBRID
|
678
|
323
|
101.5
|
109.9
|
4,167
|
3,449
|
20.8
|
20.8
|
LEXUS TX HYBRID
|
1,086
|
1,028
|
1.4
|
5.6
|
5,623
|
4,364
|
28.8
|
28.8
|
LEXUS TX PLUG-IN HYBRID
|
196
|
85
|
121.4
|
130.6
|
750
|
427
|
75.6
|
75.6
|
LEXUS LS HYBRID
|
0
|
1
|
-100.0
|
-100.0
|
1
|
24
|
-95.8
|
-95.8
|
LEXUS LC HYBRID
|
2
|
1
|
92.0
|
100.0
|
5
|
7
|
-28.6
|
-28.6
|
TOTAL Vehículos Eléctricos TMNA
|
122,063
|
90,387
|
29.6
|
35.0
|
670,367
|
609,475
|
10.0
|
10.0
|
TOTAL Vehículos Eléctricos TOYOTA
|
110,627
|
80,150
|
32.5
|
38.0
|
598,160
|
541,570
|
10.4
|
10.4
|
TOTAL Vehículos Eléctricos LEXUS
|
11,436
|
10,237
|
7.2
|
11.7
|
72,207
|
67,905
|
6.3
|
6.3
|
PROMEDIO TOTAL DE VENTAS DE TMNA
|
57.4 %
|
46.8 %
|
53.9 %
|
49.3 %
|
Días de ventas
|
25
|
24
|
152
|
152
FUENTE Toyota Motor North America
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