Toyota aumenta la producción de híbridos con una inversión de $912 millones y generó 252 nuevos empleos en el sector manufacturero de EE. UU.

PLANO, Texas, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La presencia de Toyota en el sector manufacturero estadounidense se expande de nuevo para satisfacer la creciente demanda de vehículos híbridos. Como parte del reciente compromiso de Toyota de invertir hasta $10 mil millones en EE. UU. a lo largo de los próximos cinco años, la empresa anuncia una inversión de $912 millones y 252 nuevos empleos en cinco plantas de fabricación para aumentar la capacidad híbrida e incorporar los Corolla híbridos-eléctricos a su línea de producción.

Esta inversión en las plantas de Toyota en Virginia Occidental, Kentucky, Misisipi, Tennessee y Misuri refuerza el compromiso continuo de la empresa de reinvertir los beneficios en sus operaciones en EE. UU.

"Los clientes están recibiendo favorablemente los vehículos híbridos de Toyota, y nuestros equipos de fabricación en EE. UU. se están preparando para satisfacer esa creciente demanda", afirmó Kevin Voelkel, vicepresidente sénior de operaciones de fabricación. "La filosofía de Toyota es construir donde vendemos, y al sumar más empleos e inversión para EE. UU. en nuestro territorio estadounidense, seguimos fieles a esa filosofía".

Panorama por estado de las nuevas inversiones, que suman un total de $912 millones y 252 nuevos empleos:

Toyota Virginia Occidental: $453 millones, 80 empleos

La planta de Toyota en Buffalo, Virginia Occidental, generará 80 empleos para incrementar la producción de motores híbridos compatibles de 4 cilindros, transmisiones híbridas de sexta generación y estatores de motor traseros. La expansión, que empezará su producción en 2027, también incluye nuevos patrones de turnos para mayor eficiencia. Toyota Virginia Occidental ensambla más de un millón de motores, transmisiones y transejes híbridos al año y representa una inversión de $3.3 mil millones.

Toyota Kentucky: $204.4 millones, 82 empleos

La planta más grande de Toyota a nivel mundial, situada en Georgetown, Kentucky, generará 82 empleos e instalará una línea de mecanizado totalmente nueva para motores híbridos compatibles de 4 cilindros, la cual entrará en funcionamiento en 2027. La planta de fabricación de motores tiene capacidad para ensamblar hasta 700,000 unidades al año. Toyota Kentucky da empleo a cerca de 10,000 miembros del equipo y representa una inversión que supera los $11 mil millones.

Toyota Misisipi: $125 mil millones

La planta de Toyota en Blue Springs, Misisipi, añadirá el Corolla híbrido-eléctrico, que serán los primeros Corolla electrificados ensamblados en EE. UU. La planta da empleo a 2,400 personas y representa una inversión de $1.3 mil millones.

Toyota Tennessee: $71.4 millones , 33 empleos

La planta fundidora de Toyota en Jackson, Tennessee sumará 33 empleos para aumentar la producción de cajas y carcasas de transejes híbridos y bloques de motor para vehículos híbridos. La inversión incluye tres líneas de producción totalmente nuevas y aumentará la capacidad de producción en cerca de 500,000 unidades al año. La producción en las nuevas líneas dará inicio en 2027 y 2028. La planta representa una inversión de $497 millones.

Toyota Misuri: $57.1 millones, 57 empleos

La planta fundidora de Toyota en Troy, Misuri, generará 57 empleos y una nueva línea de producción de culatas para vehículos híbridos. La nueva línea, que iniciará su producción en 2027, aumentará la capacidad de la planta en más de 200,000 culatas al año y elevará la inversión total a $629 millones.

Compromiso de Toyota con EE. UU.

Esta inversión respalda el objetivo más amplio de Toyota de invertir hasta $10 mil millones a lo largo de cinco años en la industria manufacturera estadounidense. Actualmente, Toyota ensambla alrededor de la mitad de los vehículos que vende en los EE. UU., con instalaciones de fabricación en Norteamérica que ensamblan más de tres cuartas partes (76 por ciento) de los vehículos que vende en EE. UU.

El enfoque multivía de Toyota en materia de sistemas de propulsión sigue impulsando el crecimiento constante de los vehículos electrificados, incluidos los híbridos, los enchufables y los totalmente eléctricos, que ahora representan casi el 50 por ciento de las ventas de la empresa en EE. UU.

"Nos enorgullece el crecimiento continuo de nuestra planta y nos honra poder ayudar a encabezar la transición de Toyota hacia una empresa de movilidad", declaró Alivia Luikart, miembro del equipo de Toyota Virginia Occidental. "Nuestro futuro es prometedor, y es gratificante saber que nuestra empresa tiene fe en nuestra capacidad y confía en nuestro equipo para impulsar a Toyota".

Más allá de sus inversiones en fabricación, Toyota también se encuentra preparando activamente a la fuerza laboral del futuro. La Fundación Toyota USA lanzó recientemente Driving Possibilities, una iniciativa de $110 millones para apoyar a la educación preescolar, primaria y secundaria, y más allá. El objetivo de este programa a largo plazo es cerrar las brechas educativas mediante una enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) innovadora y práctica, a la vez que se atienden las necesidades esenciales de los estudiantes y las familias.

Citas adicionales

Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental: "La continua inversión de Toyota en Virginia Occidental demuestra que nuestra fuerza laboral, nuestro clima empresarial y nuestras comunidades ofrecen resultados reales a las empresas. Esta inversión, que genera 80 nuevos empleos para los trabajadores de Virginia Occidental, refleja una sólida confianza en nuestra gente y en la fortaleza de nuestra economía. Nos enorgullece ver cómo Toyota continúa creciendo en el "Estado Montañoso" mientras desarrolla tecnología de primer nivel e impulsa el futuro de la industria manufacturera estadounidense. Agradezco a Toyota por creer en nuestros trabajadores, en nuestras comunidades y en nuestro futuro compartido".

Andy Beshear, gobernador de Kentucky: "Quiero agradecer a Toyota por invertir una vez más en nuestra gente y en la mayor planta de fabricación mundial de la empresa en Georgetown. La colaboración entre Kentucky y Toyota ha cosechado décadas de éxito y me enorgullece ver que esa relación se fortalece aún más".

Tate Reeves, gobernador de Misisipi: "La inversión de $125 millones de Toyota es otra enorme victoria para nuestro estado. La capacidad de manufactura de Misisipi es inigualable, y nuestra gente lleva constantemente productos de alta calidad al mercado. Gracias a Toyota por su continuo compromiso con nuestro estado".

Bill Lee, gobernador de Tennessee: "La continua inversión de Toyota en el 'Estado del Voluntariado' es una prueba del incomparable clima empresarial y la mano de obra altamente capacitada de Tennessee. A medida que sus operaciones crecen, nos enorgullece que más habitantes de Tennessee tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en una de las empresas manufactureras líderes a nivel mundial".

Mike Kehoe, gobernador de Misuri: "Nos enorgullece ver cómo Toyota continúa creciendo en nuestro estado mediante una inversión tan importante en las instalaciones de Troy. Este compromiso es una prueba más del estatus de Misuri como ubicación ideal para los principales fabricantes de automóviles. Felicitamos a Toyota por su éxito y esperamos con interés los beneficios continuos que ofrecerá a los trabajadores de Misuri en Troy".

Carol Miller, congresista estadounidense por Virginia Occidental: "La inversión de $453 millones de Toyota en la planta de Buffalo, Virginia Occidental, es una prueba del increíble trabajo que ya se está realizando en las instalaciones y un voto de confianza en la fuerza laboral de nuestro estado. Me complace que estén expandiendo sus operaciones en mi distrito para aumentar la producción de motores híbridos más allá del millón de motores que se producen anualmente en la actualidad. Esta increíble inversión traerá 80 nuevos empleos de alta calidad a la comunidad. Este anuncio llega justo después del compromiso anterior de Toyota de crear una nueva guardería en sus instalaciones para los hijos de sus empleados. Toyota continúa invirtiendo en su fuerza laboral y enriqueciendo a nuestras comunidades. No podría estar más feliz de tenerlos aquí, en Virginia Occidental".

Andy Barr, congresista estadounidense por Kentucky: "Felicito a Toyota por su firme compromiso con los trabajadores estadounidenses mediante su nueva inversión de $912 millones en Estados Unidos, incluidos $204.4 millones para la planta de Georgetown, ubicada en el centro de Kentucky. Al ser la planta de fabricación de vehículos más grande del mundo, las instalaciones de Georgetown dan empleo a 10,000 habitantes de Kentucky y continuará creciendo y prosperando gracias a esta inversión. La expansión de Toyota en todo el país generará cientos de empleos bien pagados, fortalecerá la base manufacturera de Estados Unidos e impulsará el crecimiento económico en nuestras comunidades. Agradezco a Toyota por su compromiso continuo con la inversión en los Estados Unidos y por impulsar la manufactura estadounidense".

Rand Paul, senador estadounidense por Kentucky: "Siempre he apoyado que se invierta más en el 'Estado del Bluegrass', y el plan de Toyota de invertir más de $204 millones y generar 82 nuevos empleos es una excelente noticia. Estoy muy orgulloso de que Kentucky sea la sede de la mayor planta de fabricación de Toyota y espero que sigan innovando y teniendo un impacto positivo en nuestras economías locales durante muchos años más".

Roger Wicker, senador estadounidense por Misisipi: "Las empresas aumentan su inversión por una razón: identifican el éxito y quieren que sea aún mayor. La planta de Toyota en Blue Springs está obteniendo el reconocimiento que se merece por su legado de calidad y confiabilidad. Espero con entusiasmo trabajar con Toyota para implementar esta nueva inversión, que generará empleos, impulsará el desarrollo económico y brindará a Misisipi más oportunidades para alcanzar el éxito".

Cindy Hyde-Smith, senadora estadounidense por Misisipi: "Toyota ha sido durante mucho tiempo una empresa destacada y un valioso socio comunitario en Misisipi, y su reciente inversión en la planta de Blue Springs es una prueba más de su compromiso con nuestro estado. Todos podemos esperar una presencia aún mayor de Toyota en el norte de Misisipi, a medida que sus vehículos híbridos eléctricos salgan de la línea de montaje y lleguen a las carreteras de todo el país".

David Kustoff, congresista estadounidense por Tennessee: "La ampliación de las instalaciones de Toyota en Jackson, Tennessee, pone de manifiesto el compromiso de la empresa con el oeste de Tennessee. Esta inversión generará empleos de calidad, y reforzará el papel actual de Toyota como uno de los principales empleadores de nuestra comunidad. El oeste de Tennessee sigue siendo un lugar atractivo para vivir, trabajar y formar una familia gracias a nuestro liderazgo a nivel local, estatal y federal. Felicitaciones al condado de Madison por el crecimiento en su comunidad y gracias a Toyota por su dedicación a nuestra economía".

Sam Graves, congresista estadounidense por Misuri: "Toyota juega un papel fundamental en la comunidad del condado de Lincoln, y celebro que hayan elegido sus instalaciones de Troy para esta expansión. Esta importante inversión y los empleos que genera son una excelente noticia para el norte de Misuri".

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural estadounidense desde hace casi 70 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1.500 concesionarios.

Toyota cuenta con casi 48.000 empleados directos en Estados Unidos, que han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 35 millones de automóviles y camionetas en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos electrificados.

Para ayudar a inspirar a las futuras generaciones para carreras relacionadas con la fabricación avanzada, Toyota lanzó su plataforma de reserva de visitas presenciales y su experiencia de visitas virtuales en www.TourToyota.com, que permite a los invitados programar un recorrido en vivo y ver en acción nuestras diferentes plantas de fabricación en EE. UU. o visitar todas las plantas de forma virtual desde cualquier lugar del mundo.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

