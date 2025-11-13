Toyota se lanza de lleno a la fabricación de baterías en EE. UU.

Comienza la producción, valorada en $13.9 mil millones, en la nueva planta de Carolina del Norte

LIBERTY, Carolina del Norte, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota impulsó su enfoque múltiple hacia la electrificación mundial de vehículos con el tan esperado inicio de producción en su nueva planta de baterías en Liberty, Carolina del Norte. Es la decimoprimera planta de Toyota en EE. UU. y la primera planta de la empresa solo de baterías fuera de Japón. El centro tendrá un costo aproximado de $14 mil millones y generará hasta 5,100 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos.

Con base en su compromiso inquebrantable con EE. UU., Toyota anunció una inversión adicional de hasta $10 mil millones durante los próximos cinco años para apoyar esfuerzos futuros en materia de movilidad. Este monto elevará la inversión total de la empresa en EE. UU. a casi $60 mil millones desde que comenzó a operar aquí hace casi 70 años.

"El lanzamiento de hoy de la primera planta de baterías de Toyota en EE. UU. y una inversión adicional en el país de hasta $10 mil millones constituyen un momento fundamental en la historia de nuestra empresa", declaró Ted Ogawa, presidente y director ejecutivo de Toyota Motor North America (TMNA). "Toyota es pionera en vehículos eléctricos, y la importante inversión de la empresa en fabricación en EE. UU. y Carolina del Norte consolida aún más nuestro compromiso con los miembros del equipo, los clientes, los concesionarios, las comunidades y los proveedores".

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, expresó su apoyo a las inversiones en el sector de fabricación estadounidense y señaló que la inversión de Toyota Carolina del Norte de casi $14 mil millones y la creación de más de 5,000 nuevos puestos de trabajo marcan un momento decisivo para la región de Piedmont Triad.

"Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos está abierto a los negocios", indicó Sean Duffy, secretario de Transporte de EE. UU. "La decisión de Toyota de ampliar la producción en Carolina del Norte es la última muestra de confianza en los esfuerzos de esta administración por repatriar la fabricación, generar nuevos puestos de trabajo bien remunerados e inyectar miles de millones de dólares a la economía. ¡Recién estamos comenzando!"

El megacomplejo de 1,850 acres puede producir 30 GWh al año a plena capacidad. Servirá como centro neurálgico de Toyota para el desarrollo y la producción de baterías de iones de litio necesarias para su creciente variedad de vehículos eléctricos. La planta de última generación contará con 14 líneas de producción de baterías para vehículos eléctricos híbridos, vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables (HEV, BEV y PHEV, por sus siglas en inglés, respectivamente), lo que la convierte en una inversión histórica para Toyota y un impacto económico sustancial en el estado de Tarheel.

"Hoy es un día histórico, ya que Toyota comienza la producción de baterías aquí mismo, en Carolina del Norte", comentó el gobernador Josh Stein. "Esta inversión pionera generará más de 5,000 nuevos puestos de trabajo para los habitantes de Carolina del Norte y reforzará nuestro compromiso de liderar tanto la cadena de suministro automovilística como la economía de la energía limpia".

Las baterías ensambladas en Toyota Carolina del Norte están destinadas a impulsar el Camry HEV, el Corolla Cross HEV, el RAV4 HEV y un BEV totalmente eléctrico de tres filas de asientos aún por anunciar, el primero de su tipo de Toyota que se construirá en EE. UU.. En la actualidad, la planta envía módulos HEV tanto a Toyota Kentucky como a Mazda Toyota Manufacturing en Alabama. Se lanzarán líneas de producción adicionales en Toyota Carolina del Norte para 2030. Una vez finalizada la construcción, el nuevo centro no solo será un lugar de trabajo, sino también una comunidad dinámica, con una amplia variedad de servicios para los miembros del equipo, como guardería, farmacia, clínica médica y gimnasio.

"Nos complace ver cómo esta innovadora instalación cobra vida y ofrece carreras profesionales de vanguardia a más de 5,000 habitantes de Carolina del Norte", señaló Don Stewart, presidente de Toyota Carolina del Norte. "La celebración de hoy no estaría completa sin agradecer a los miembros de nuestro equipo. Su dedicación, compromiso y determinación nos han llevado verdaderamente a este momento histórico. Asimismo, agradecemos el apoyo que nos han brindado el estado de Carolina del Norte, el condado de Randolph y la gran región de Triad, un lugar al que todos estamos orgullosos de llamar nuestro hogar".

La empresa se mantiene firme en su compromiso de ser la mejor de la ciudad y apoya el desarrollo de los empleados y las iniciativas educativas. Mediante colaboraciones con escuelas y educadores de toda la región, Toyota está desarrollando la futura fuerza laboral de Triad con su tiempo, talentos y recursos.

Durante la ceremonia, Toyota anunció la segunda fase del programa Driving Possibilities en las escuelas del condado de Guilford y el distrito escolar de la ciudad de Asheboro, con una subvención adicional de $2.7 millones de la Fundación Toyota USA. Driving Possibilities es una iniciativa nacional de educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) que reúne a la comunidad, líderes en educación, organizaciones sin fines de lucro locales y nacionales, industrias y socios del sector para crear de manera conjunta programas que fortalezcan a las comunidades y preparen a los jóvenes para futuras carreras en STEM.

"Este increíble obsequio brindará a nuestros estudiantes y sus familias oportunidades que cambiarán sus vidas", afirmó Wendy Poteat, presidenta y directora ejecutiva de shift_ed, organización regional sin fines de lucro líder en la conexión entre la educación y el desarrollo de los trabajadores, y socia coordinadora del programa NC Driving Possibilities. "Toyota se ha convertido en un generoso patrocinador y una parte interesada comprometida con el enriquecimiento de nuestros distritos escolares, al inspirar la innovación y promover la curiosidad y la creatividad en nuestros alumnos, desde las aulas hasta el mundo laboral. Programas como estos son esenciales para cerrar las brechas de oportunidades y exposición y empoderan a los estudiantes para que alcancen su máximo potencial".

Driving Possibilities está financiada por la Fundación Toyota USA con fondos adicionales aportados por Toyota Motor North America (TMNA) y Toyota Financial Services (TFS).

Toyota es pionera en vehículos eléctricos y ha vendido más de 6.6 millones de vehículos híbridos, híbridos enchufables, de pila de combustible y eléctricos a batería en EE. UU. desde el año 2000. En la actualidad, Toyota ensambla 11 vehículos HEV y PHEV en EE. UU. como parte del compromiso de la empresa de reducir las emisiones de carbono y su filosofía de fabricar en los lugares donde vende.

Citas adicionales

El congresista estadounidense Richard Hudson: "La inversión de Toyota es una gran noticia para Carolina del Norte y para nuestros trabajadores". Esta nueva planta generará puestos de trabajo bien remunerados, nuevas oportunidades y crecimiento a largo plazo para nuestro estado. Es otra señal de que Carolina del Norte sigue liderando los sectores de fabricación e innovación".

Phil Berger, presidente del Senado de Carolina del Norte: "Este es un día memorable para Carolina del Norte y para Toyota. Incluso antes de que la primera batería saliera de la línea de producción, Toyota ha tenido un impacto real en nuestro estado. Espero con ansias que la colaboración entre Carolina del Norte y Toyota siga creciendo durante muchas generaciones".

Destin Hall, presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte: "La histórica inversión de Toyota de $13.9 mil millones en el condado de Randolph es una gran victoria para Carolina del Norte y es una prueba de la solidez de la mano de obra de nuestro estado, de nuestras políticas favorables al crecimiento y de nuestro compromiso con la innovación. Agradezco a Toyota por su continua inversión en Carolina del Norte y los felicito por el inicio de la producción de la primera planta de fabricación de baterías de Toyota en Estados Unidos. Nos enorgullece que Toyota decidiera echar raíces aquí, y esperamos seguir colaborando y cosechando éxitos durante muchos años más".

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de EE. UU. desde hace casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 48,000 personas en EE. UU. que han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 35 millones de automóviles y camiones en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Mediante su iniciativa Driving Possibilities, la Fundación Toyota USA se ha comprometido a crear programas educativos innovadores dentro de las comunidades históricamente desfavorecidas cercanas a los centros operativos de la empresa en EE. UU., y en colaboración con ellas.

