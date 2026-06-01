La activación interactiva de dos días combina los videojuegos, la cultura automotriz y el descubrimiento en el mundo real, inspirada en el lanzamiento del nuevo juego Forza Horizon 6

PLANO, Texas, 1 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota anunció hoy la presentación de "Lost & Found: The Challenge" Forza Horizon y el evento emergente de hallazgos de granero de Toyota en Westfield Century City. La activación pública gratuita se llevará a cabo el sábado 30 de mayo de 2026, a partir de las 10 a.m. - a 8 p.m. y el domingo 31 de mayo de 2026, desde las 11 a.m. - a 7 p.m. en la plaza del atrio de Westfield Century City. Creado en colaboración con Intertrend Communications, este evento temporal transforma la emblemática dinámica de juego de "Hallazgos de granero" de la franquicia en una experiencia interactiva del mundo real, la cual celebra la confluencia entre la afición a los videojuegos y la cultura automotriz.

Toyota convierte Forza Horizon 6 en una experiencia inmersiva de “Hallazgos de granero” del mundo real en Westfield Century City: la activación pública gratuita se llevará a cabo el sábado 30 de mayo de 2026, a partir de las 10 a.m. - a 8 p.m. y el domingo 31 de mayo de 2026, desde las 11 a.m. - a 7 p.m. en la plaza del atrio de Westfield Century City.

Tras el muy esperado lanzamiento de Forza Horizon 6, la activación invita a los entusiastas a mirar dentro de un granero cerrado con temática japonesa. Esta estructura se inspira en las legendarias misiones de descubrimiento del juego, en las cuales los jugadores siguen pistas para desenterrar vehículos ocultos. En el centro de la experiencia se encuentra una Toyota Land Cruiser, que aparece en la portada de Forza Horizon 6 y complementa la serie de otros vehículos Toyota destacados de manera prominente en todo el juego.

Diseñado como un desafío interactivo de acertijos y descubrimiento, los invitados mirarán por rendijas, ventanas y aberturas ocultas en toda la estructura para descubrir pistas vinculadas tanto al legado de Toyota Land Cruiser como a los misterios inspirados en el juego. Los visitantes que completen la experiencia recibirán premios coleccionables y oportunidades de participar en un sorteo para ganar consolas Xbox Series X personalizadas con la marca, así como copias digitales de Forza Horizon 6.

"Las camionetas Toyota siempre han estado impulsadas por un espíritu de aventura, exploración e innovación, y esta experiencia da vida a esos valores de una manera que conecta auténticamente con las comunidades de los videojuegos y de la cultura automotriz", señaló Owen Peacock, administrador general de Comercialización de Vehículos y Comunidades de Toyota Motor North America. "Al llevar la emoción de Forza Horizon 6 al mundo real, estamos creando una oportunidad divertida y memorable para que los entusiastas interactúen con la Land Cruiser".

La experiencia ideal para toda la familia también cuenta con dos simuladores de carreras en los que los asistentes pueden probar Forza Horizon 6 (Clasificación E para todos), junto con sorpresas ocultas, obsequios de mercancía de edición limitada y mucho más.

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ACERCA DE TOYOTA:

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sustentable de próxima generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte empezará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

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Intertrend Communications

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FUENTE Toyota Motor North America