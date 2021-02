Toyota dona 1 millón de dólares para apoyar a los residentes de Texas afectados por histórica tormenta invernal

La ayuda de 1 millón de dólares incluye los siguientes esfuerzos:

Norte de Texas/Metroplex de DFW

United Way of Metropolitan Dallas, para apoyar a North Texas Cares y a organizaciones sin fines de lucro del oeste de Dallas , distribuirán rápidamente fondos a organizaciones comunitarias: $450,000

, distribuirán rápidamente fondos a organizaciones comunitarias: Banco de alimentos del norte de Texas : $100,000

: The Family Place y Genesis Women's Shelter subvencionarán habitaciones de hotel, alimentos y transporte para sus clientes: $30,000

Shelter subvencionarán habitaciones de hotel, alimentos y transporte para sus clientes: Los empleados de Toyota podrán apoyar las necesidades de cuatro colaboradores comunitarios del norte de Texas afectados de manera importante por las tormentas, mediante la compra de artículos de sus listas de deseos en Amazon.

San Antonio

El fondo para la reparación de tuberías del sistema de acueducto de San Antonio (SAWS) ayudará a las personas y las familias a mantenerse seguras en sus hogares con fondos para reparaciones de plomería: $100,000

(SAWS) ayudará a las personas y las familias a mantenerse seguras en sus hogares con fondos para reparaciones de plomería: El fondo Let's Help SA proporcionará alimentos, agua y refugio: $200,000

Houston

United Way of Greater Houston apoyará al fondo Greater Houston 2021 Winter Storm Relief Fund que contribuye a la reparación de viviendas locales: $50,000

apoyará al fondo 2021 Winter Storm Relief Fund que contribuye a la reparación de viviendas locales: Banco de alimentos de Houston : $50,000

: CrowdSource Rescue proporcionará alimentos, agua y combustible: $20,000

Toyota ofrece a todos sus empleados en los Estados Unidos apoyo en sus esfuerzos personales de recuperación de eventos catastróficos inesperados. Además, Toyota igualará hasta $10,000 en contribuciones individuales de empleados a organizaciones sin fines de lucro que están recuperándose de la tormenta.

Toyota Financial Services (TFS) anunció que está ofreciendo opciones de alivio en pagos a los clientes afectados por las tormentas. Este amplio programa de ayuda incluye a cualquier cliente de Toyota Financial Services (TFS) o Lexus Financial Services (LFS) en las áreas declaradas en situación de catástrofe. Los clientes de arriendos financieros (lease) y financiamiento que vivan en las áreas afectadas y resultaron damnificados, pueden optar por acogerse a varias opciones de alivio en pagos, entre las cuales se incluyen las siguientes:

extensiones y pagos diferidos de los arrendamientos financieros,

redireccionamiento de los extractos de facturación

concertación de pagos por teléfono o en línea

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de los Estados Unidos durante más de 60 años y está comprometida con el desarrollo de la movilidad sostenible de última generación a través de sus marcas Toyota y Lexus, además de sus casi 1,500 concesionarios.

Toyota ha creado una enorme cadena de valor y emplea directamente a más de 36,000 personas en los Estados Unidos. La compañía ha contribuido con el diseño, la ingeniería y el ensamblaje de clase mundial de más de 30 millones de automóviles y camionetas en sus 9 plantas de fabricación, que para 2021 serán 10, una vez entre en funcionamiento su empresa conjunta de producción en Alabama.

Para ayudar a inspirar a la próxima generación para que siga una carrera en los campos basados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), incluido el de la movilidad, Toyota lanzó su centro de educación virtual en www.TourToyota.com que ofrece una experiencia de inmersión y la oportunidad de visitar muchas de sus plantas en los Estados Unidos. Este centro también incluye una serie de lecciones y planes de estudio gratuitos basados en STEM a través de los colaboradores de la Fundación Toyota de los Estados Unidos, excursiones virtuales y mucho más. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.toyotanewsroom.com.

Contacto:

Victor Vanov

[email protected], 469.292.1318

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444200/TOYOTA_SUPPORT_TEXANS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/439685/Toyota_Corp_Red_Logo.jpg

FUENTE Toyota Motor North America

Related Links

www.toyota.com



SOURCE Toyota Motor North America