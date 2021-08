Toyota marca el récord de 50 millones de Corollas vendidos

Toyota introdujo el Corolla en 1966, y llegó a los Estados Unidos en la primavera de 1968 como modelo de 1969, con un precio inicial de aproximadamente $1,700. El costo de la gasolina era de $0.35 por galón, y el ingreso familiar promedio era de $7,700. El programa de televisión n.° 1 en los Estados Unidos era "Rowan & Martin's Laugh-In", y los éxitos musicales que los primeros conductores del Corolla probablemente escucharon en la radio AM opcional incluyeron "(Sittin' on) The Dock of the Bay" de Otis Redding, "Mrs. Robinson" de Simon and Garfunkle y "Hey Jude" de The Beatles.