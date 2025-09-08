Toyota sorprende al cliente número un millón de SmartPath con un RAV4 gratis

News provided byToyota Motor North America
Sep 08, 2025, 20:17 ET
PLANO, Texas, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La solución digital para minoristas SmartPath de Toyota alcanzó un hito cuando Dorianne Malone, madre y administradora escolar del área de Filadelfia, se convirtió en la cliente número un millón en comprar un Toyota mediante esta innovadora tecnología para minoristas.
El 19 de agosto, Malone llegó a Ardmore Toyota, en las afueras de Filadelfia, para comprar su nuevo RAV4 mediante SmartPath. Lo que no sabía era que los representantes de Toyota la esperaban con un cheque para pagar su vehículo en reconocimiento al hito de SmartPath.
"Alcanzar el millón de vehículos vendidos es un gran hito para SmartPath y una prueba del arduo trabajo de nuestros concesionarios y equipos", afirmó John Myers, director general de Transformación Minorista para Ventas SmartPath en Toyota Motor North America. "SmartPath se ha convertido en un verdadero diferenciador para la marca Toyota, y estamos entusiasmados por dar forma al futuro de la experiencia de compra de automóviles".
Incorporado en 2020, SmartPath fue diseñado para permitir a los clientes pasar sin problemas de la búsqueda en línea a la compra en el concesionario. Para Malone, eso significó comodidad y tranquilidad al comprar su tercer Toyota, solo que esta vez se marchó sin tener que pagar el vehículo.
