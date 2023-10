Toys for Kidsters, Kidults & Co. - Une grande scène pour la Spielwarenmesse 2024

Life's a Playground: Un espace dédié comprenant quatre catégories

Les adultes qui jouent, un groupe cible en forte croissance

NUREMBERG, Allemagne, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Des produits rétro à la stratégie en passant par la fantaisie, la science-fiction et l'action, il existe des jouets adaptés à chaque centre d'intérêt des adultes à fort pouvoir d'achat. Du 30 janvier au 3 février 2024, la Spielwarenmesse met particulièrement en avant cette tendance avec le nouvel espace dédié « Life's a Playground – Toys for Kidsters, Kidults & Co ». Mis en scène de manière claire, les exemples de produits adaptés des quatre catégories Collectibles, Premium Collectibles, Creative Fantasy et Tabletop-Games donnent vie au monde des adultes qui jouent. L'espace spécial interactif compte parmi les points forts

du salon et offre une source d'inspiration impressionnante sur ce qui ne doit manquer dans aucun magasin de jouets.

Un groupe cible à fort pouvoir d'achat

Les adultes constituent un groupe cible sérieux pour le commerce du jouet. Parmi eux, nombreux sont ceux qui possèdent des jeux de société, une voiture miniature spécifique sur leur bureau, collectionnent les bandes dessinées ou possèdent un sweat-shirt à l'effigie d'un personnage célèbre. Christian Ulrich, porte-parole

du conseil d'administration de la Spielwarenmesse eG, explique à ce sujet : « Les adultes qui montrent un intérêt pour les jouets sont depuis longtemps bien plus qu'une niche. Ils forment un groupe cible au chiffre d'affaires élevé, dont le potentiel doit absolument être pris en compte par le commerce du jouet ». Dans le hall 3A de la Speilwarenmesse, ce nouvel espace montre clairement la diversité des produits dans un univers d'environ 400 m².

A la chasse aux trésors

La catégorie "Collectibles" met en avant le plaisir que les personnes ont à collectionner. Les jouets sont également susceptibles de faire partie de ces objets de collection et démontrent l'enthousiasme de leur propriétaire pour un thème. Dans ce contexte, les adultes sont toujours à la recherche de nouvelles pièces pour enrichir et élargir leur collection. La passion de la collection concerne par exemple les produits de modélisme, les figurines d'action et de collection, les jouets de construction et les sets d'extension, les bandes dessinées, les produits dérivés, les NFT, les personnages en peluche ou les puzzles. Collectionner peut aussi être un investissement rentable, comme on peut le voir dans le segment suivant « Premium Collectibles ». Ces produits séduisent par leur exclusivité particulière et il n'est pas rare que leur valeur augmente.

Plonger dans des mondes fantastiques

Les jeux de cartes à collectionner sont, aux côtés des jeux de rôle et des jeux

de figurines miniatures, des exemples de la catégorie « Creative Fantasy ». Ils entraînent les joueurs dans un univers ludique passionnant et interactif.

Ils peuvent s'y plonger dans des aventures épiques, mettre leurs compétences stratégiques à l'épreuve ou participer à des compétitions. Dans les jeux de cartes à collectionner, il est possible de composer des jeux de cartes individuels pour se mesurer les uns aux autres lors de duels. Dans les jeux de rôle, les participants choisissent des personnages spécifiques et sont guidés dans l'univers du jeu

par un maître du jeu. Les jeux de figurines miniatures font appel à l'habileté tactique. Les figurines miniatures détaillées et peintes sont souvent au centre

de l'attention.

Diversité des jeux sur table

La catégorie « Tabletop Games » regroupe différents jeux de table et jeux de plateau pour des équipes de deux ou des groupes plus importants. Qu'il s'agisse de se plonger avec plaisir dans d'autres rôles, de prouver son habileté stratégique, de résoudre des cas épineux ou tout simplement de prendre du plaisir à jouer, les jeux de table tels que les jeux de société, de fête, de cartes, de stratégie ou de logique ainsi que les Exit Games suscitent également l'enthousiasme des adultes. Leur variété va du plaisir de jouer rapidement aux parties qui durent toute la soirée.

Produits, savoir-faire et experts

« Life's a Playground – Toys for Kidsters, Kidults & Co. » regroupe en un seul endroit les inspirations de tous les groupes de produits. Outre les produits correspondants, l'espace dédié fournit des impulsions au commerce et des informations de première main. Sur la surface du hall 3A, des experts d'Ultra Comix - l'un des plus grands magasins de BD et de jeux d'Europe - présenteront entre autres d'anciens classiques ainsi que de nouveaux jeux et donneront des astuces pratiques. Des conférences sur le thème des Kidults au Toy Business Forum tout proche donneront d'autres informations précieuses sur ce groupe cible et les catégories qui s'y rapportent.

Christian Ulrich résume : « L'ensemble du concept Life's a Playground, avec son espace spécial interactif et ses conseils d'experts, montre de manière significative le grand potentiel que représente ce groupe cible. De nouvelles approches pour l'élargissement de la gamme et l'augmentation du chiffre d'affaires deviennent ainsi évidentes ».

