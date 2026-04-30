Tractor Supply Co. transforma su contenido de marketing a través de una nueva alianza con ITG

Tractor Supply Co. se asoció con ITG a finales de 2025 y ya está experimentando una impresionante reducción del 32% en los costes de marketing por correo electrónico gracias a su tecnología patentada Storyteq

LONDRES, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando Tractor Supply Co., uno de los minoristas de estilo de vida rural más grandes de Estados Unidos, buscó un nuevo socio de marketing en 2025, lo hizo con un claro desafío que resolver.

La marca cuenta con más de 2.400 tiendas en 49 estados, pero su potencial de crecimiento se veía frenado por las limitaciones en la capacidad de marketing, lo que dificultaba seguir ofreciendo las conexiones significativas que buscan tanto los clientes nuevos como los ya existentes.

Tractor Supply Co. transforms its marketing content through new ITG partnership

Con ambiciosos planes de expansión ya en marcha, Tractor Supply Co. necesitaba crear contenido para una mayor variedad de puntos de contacto, sin aumentar el presupuesto ni la plantilla, y se asoció con ITG para hacerlo posible.

"ITG ha sido un socio excepcional desde el primer día", afirmó Kimberley Gardiner, directora de marketing de Tractor Supply Co. "Tuvimos una experiencia de integración impecable gracias a su tecnología Storyteq, una guía clara y un proceso de configuración estructurado y sencillo en todo momento".

Ahora que la plataforma Storyteq de ITG, impulsada por IA, proporciona un punto central para todo el contenido y los datos promocionales, los equipos creativos internos de Tractor Supply Co. pueden dedicar menos tiempo a la creación repetitiva de versiones de contenido y más a las ideas clave que impulsan el crecimiento y la fidelidad a la marca.

Debajo de esa capa tecnológica se encuentra el equipo de ITG, que aporta su propia experiencia y conocimientos creativos a la hora de crear plantillas, ofrecer orientación sobre personalización y mucho más.

"El equipo de ITG funciona como una extensión del nuestro, y Storyteq nos ha proporcionado flujos de trabajo automatizados y una mayor eficiencia creativa que ya nos han ahorrado mucho tiempo", añadió Gardiner. "La tecnología se encarga del trabajo pesado en términos de escala, y aun así seguimos ofreciendo un trabajo que se percibe como bien pensado y acorde con nuestra marca".

¿El resultado de esta nueva infraestructura proporcionada por ITG? Una reducción del 32% en el coste del marketing por correo electrónico de Tractor Supply Co., mientras que el minorista distribuye simultáneamente contenido a través de puntos de contacto adicionales y en expansión.

Además, la naturaleza repetible y escalable del modelo de ITG significa que Tractor Supply Co. puede esperar mayores ahorros con el tiempo.

"La forma en que Tractor Supply Co. llevó a cabo este proceso fue increíblemente inteligente", comentó Heather Collins, presidenta de ITG (Américas). "El equipo ya tenía un conocimiento sólido de lo que funcionaba bien, lo que nos colocó en una posición ventajosa para optimizar esos elementos y utilizarlos como caso de prueba para demostrar dónde más podíamos aportar valor real".

"Se trata de una colaboración genuina y tenemos mucho margen para crecer juntos, creando nuevas eficiencias en áreas como la automatización de contenidos y la personalización a gran escala".

Acerca de Tractor Supply Co.

Durante más de 85 años, Tractor Supply Company (NASDAQ: TSCO) se ha dedicado con pasión a satisfacer las necesidades de agricultores, ganaderos, propietarios de viviendas, jardineros, amantes de las mascotas y todos aquellos que disfrutan de la vida en el campo. Tractor Supply es el minorista de estilo de vida rural más grande de Estados Unidos, ocupando el puesto 296 en la lista Fortune 500. Sus más de 52.000 empleados son reconocidos por proporcionar un servicio excepcional y ayudar a los clientes a cultivar sus pasiones, ya sea estar más cerca de la tierra, cuidar animales o vivir un estilo de vida práctico y autosuficiente. Tanto en tiendas físicas como en línea, Tractor Supply ofrece a sus clientes lo que necesitan, en cualquier momento, en cualquier lugar y de la forma que prefieran, a los precios bajos que merecen.

Como parte del compromiso de la compañía con el cuidado de animales de todo tipo, Tractor Supply se enorgullece de incluir a Petsense by Tractor Supply, una tienda especializada en mascotas, y a Allivet, una farmacia en línea líder en productos para mascotas y animales, en su familia de marcas. Juntas, Tractor Supply ofrece soluciones integrales para el cuidado de mascotas, el bienestar del ganado y la vida rural, garantizando que tanto los clientes como sus animales prosperen. Desde sus tiendas hasta la puerta de su casa, Tractor Supply está aquí para servirle y apoyarle en la vida rural.

A 27 de diciembre de 2025, la compañía operaba 2.395 tiendas Tractor Supply en 49 estados y 207 tiendas Petsense by Tractor Supply en 23 estados. Para más información, visite www.tractorsupply.com y www.Petsense.com.

Acerca de ITG

ITG es el socio líder de Halo Content, impulsado por IA, para empresas de todo el mundo. Elimina la complejidad del marketing y ofrece contenido atractivo a gran velocidad y escala para impulsar el crecimiento empresarial y reducir los costes de marketing. Entre sus clientes se encuentran Heineken, Microsoft, Samsung, Haleon, KFC y muchos más. ITG cuenta con más de 2.000 empleados en sus oficinas globales, y su tecnología Storyteq está reconocida como líder por Gartner. ITG forma parte del grupo de empresas Bridgepoint.

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