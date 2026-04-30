Tractor Supply Co. transformiert seine Marketinginhalte durch eine neue Partnerschaft mit ITG

Tractor Supply Co. ging Ende 2025 eine Partnerschaft mit ITG ein und verzeichnet dank der proprietären Storyteq-Technologie bereits eine beeindruckende Senkung der Kosten für das E-Mail-Marketing um 32 %.

LONDON, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Als Tractor Supply Co. – einer der größten Einzelhändler für Produkte rund um den ländlichen Lebensstil in den USA – im Jahr 2025 nach einem neuen Marketingpartner suchte, stand das Unternehmen vor einer klaren Herausforderung, die es zu bewältigen galt.

Die Marke verfügt über mehr als 2.400 Filialen in 49 Bundesstaaten, doch ihr Wachstumspotenzial wurde durch begrenzte Marketingkapazitäten gebremst, was es erschwerte, weiterhin die wichtigen Beziehungen zu pflegen, die sich neue und bestehende Kunden wünschen.

Tractor Supply Co. transforms its marketing content through new ITG partnership

Angesichts bereits ausgearbeiteter ehrgeiziger Expansionspläne musste Tractor Supply Co. Inhalte für eine größere Vielfalt an Touchpoints erstellen, ohne dabei das Budget oder den Personalbestand zu erhöhen. Um dies zu schaffen, tat sich das Unternehmen mit ITG zusammen.

„ITG war vom ersten Tag an ein großartiger Partner" – so Kimberley Gardiner, Marketingleiterin bei Tractor Supply Co. „Dank der Storyteq-Technologie, der klar verständlichen Erläuterungen und dem Einrichtungsprozess, der sich in jeder Phase strukturiert und unkompliziert anfühlte, verlief unser Onboarding reibungslos."

Da die KI-gestützte Storyteq-Plattform von ITG nun als zentrale Anlaufstelle für alle Werbeinhalte und -daten dient, können die hauseigenen Kreativteams von Tractor Supply Co. nun weniger Zeit mit der Erstellung immer wiederkehrender Inhaltsvarianten verbringen und sich stattdessen stärker auf die „Hero"-Ideen konzentrieren, die Wachstum und Markentreue fördern.

Hinter dieser technischen Ebene steht das ITG-Team, das sein kreatives Fachwissen und seine Erfahrung bei der Erstellung von Vorlagen, der Beratung zur individuellen Anpassung und vielem mehr einbringt.

„Das Team von ITG arbeitet wie eine echte Erweiterung unseres eigenen Teams und Storyteq hat automatisierte Arbeitsabläufe und kreative Effizienzsteigerungen ermöglicht, durch die wir bereits erheblich Zeit eingespart haben", so Gardiner weiter. „Die Technologie übernimmt für uns den Großteil der quantitativen Arbeit, und dennoch liefern wir Ergebnisse, die durchdacht wirken und dem Markenimage entsprechen."

Das Ergebnis dieser neuen, von ITG bereitgestellten Infrastruktur? Eine Senkung der Kosten für das E-Mail-Marketing von Tractor Supply Co. um 32 %, während der Einzelhändler gleichzeitig Inhalte über zusätzliche und immer mehr werdende Touchpoints bereitstellt.

Dank der Wiederholbarkeit und Skalierbarkeit des ITG-Modells wird Tractor Supply Co. zudem im Laufe der Zeit weitere Einsparungen erzielen können.

„Die Art und Weise, wie Tractor Supply Co. diesen Prozess angegangen ist, war unglaublich clever", bemerkt Heather Collins, Vorsitzende von ITG (Amerika). „Das Team hatte bereits ein umfassendes Verständnis dafür, was gut funktionierte, was uns in die Lage versetzte, diese Elemente zu optimieren und als Testfall zu nutzen, um aufzuzeigen, wo wir noch weiteren Mehrwert schaffen können."

„Wir pflegen eine wirklich partnerschaftliche Zusammenarbeit und es gibt viel Raum für unser gemeinsames Wachstum. So können wir in Bereichen wie der Automatisierung und Personalisierung von Inhalten in großem Maßstab neue Effizienzgewinne erzielen."

Informationen zu Tractor Supply Co.

Seit mehr als 85 Jahren setzt sich die Tractor Supply Company (NASDAQ: TSCO) mit Leidenschaft dafür ein, die Bedürfnisse von Hobbylandwirten, Viehzüchtern, Hausbesitzern, Gärtnern, Tierfreunden und all jenen zu erfüllen, die das Leben auf dem Land genießen. Tractor Supply ist der größte Einzelhändler für Produkte rund um den ländlichen Lebensstil in den USA und belegt Platz 296 der Fortune-500-Liste. Die mehr als 52.000 Mitarbeiter des Unternehmens sind dafür bekannt, einen legendären Service zu bieten und Kunden dabei zu unterstützen, ihren Leidenschaften nachzugehen – ganz gleich, ob es darum geht, der Natur näher zu sein, sich um Tiere zu kümmern oder einen praktischen DIY-Lebensstil zu pflegen. Ob im Laden oder online: Tractor Supply bietet seinen Kunden genau das, was sie brauchen – jederzeit, überall und auf die von ihnen bevorzugte Art und Weise, und das zu den günstigen Preisen, die sie verdienen.

Im Rahmen des Engagements des Unternehmens für das Wohlergehen von Tieren aller Art ist Tractor Supply stolz darauf, Petsense by Tractor Supply, einen Fachhändler für Heimtierbedarf, und Allivet, eine führende Online-Apotheke für Heimtiere und Tiere, in seine Markenfamilie aufzunehmen. Zusammengenommen ist Tractor Supply in der Lage, umfassende Lösungen für die Haustierpflege, das Wohlergehen von Nutztieren und das Leben auf dem Land anzubieten, damit es Kunden und ihren Tieren gut geht. Von den Filialen bis vor die Haustür des Kunden ist Tractor Supply stets für Sie da und unterstützt Sie bei Ihrem Leben auf dem Land.

Zum 27. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen 2.395 Tractor Supply-Filialen in 49 Bundesstaaten und 207 Petsense by Tractor Supply-Filialen in 23 Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tractorsupply.com und www.Petsense.com.

Informationen zu ITG

ITG ist der führende, KI-gestützte Halo-Content-Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen reduziert die Komplexität im Marketing und liefert schnell und in großem Umfang ansprechende Inhalte, um das Geschäftswachstum voranzutreiben und die Marketingkosten zu senken. Zu den Kunden zählen Heineken, Microsoft, Samsung, Haleon, KFC und viele mehr. ITG beschäftigt in seinen weltweiten Niederlassungen über 2.000 Mitarbeiter und seine Storyteq-Technologie wird von Gartner als Leader eingestuft. ITG ist Teil des Unternehmensportfolios von Bridgepoint.

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