Tractor Supply Co. transforme son contenu marketing grâce à un nouveau partenariat avec ITG

Tractor Supply Co. s'est associé à ITG à la fin de 2025 et constate déjà une réduction impressionnante de 32 % des coûts de marketing par email grâce à sa technologie exclusive Storyteq.

LONDRES, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Lorsque Tractor Supply Co. — l'un des plus grands détaillants spécialisés dans les produits destinés à la vie à la campagne aux États-Unis — s'est mis en quête d'un nouveau partenaire marketing en 2025, c'était pour remédier à un problème bien précis.

La marque compte plus de 2 400 magasins répartis dans 49 États, mais son potentiel de croissance était freiné par des contraintes en matière de ressources marketing, qui l'empêchaient de continuer à établir les liens solides recherchés tant par les nouveaux clients que par les clients fidèles.

Tractor Supply Co. transforms its marketing content through new ITG partnership

Avec des plans d'expansion ambitieux déjà en place, Tractor Supply Co. avait besoin de créer du contenu à travers une plus grande variété de points de contact, sans augmenter le budget ou les effectifs – et a fait équipe avec ITG pour y parvenir.

« ITG a été un partenaire exceptionnel dès le premier jour », déclare Kimberley Gardiner, Chief Marketing Officer de Tractor Supply Co. « Nous avons bénéficié d'une expérience d'intégration simple grâce à la technologie Storyteq, à des conseils clairs et à un processus d'installation qui nous a semblé structuré et facile à chaque étape. »

Maintenant que la plateforme Storyteq d'ITG, alimentée par l'IA, fournit un point central pour tous les contenus et données promotionnels, les équipes créatives internes de Tractor Supply Co. peuvent idéalement passer moins de temps sur les versions répétitives des contenus, et plus sur les idées « héroïques » qui stimulent la croissance et la fidélité à la marque.

Sous cette couche technique se trouve l'équipe d'ITG, qui apporte son expertise créative et ses connaissances en matière de création de modèles, de conseils de personnalisation, etc.

« L'équipe d'ITG fonctionne comme une véritable extension de la nôtre, et Storyteq a apporté des flux de travail automatisés et une efficacité créative qui nous ont déjà permis de gagner un temps considérable », poursuit M. Gardiner. « La technologie fait le gros du travail en termes d'échelle, et nous continuons à fournir un travail réfléchi et fidèle à la marque. »

Le résultat de cette nouvelle infrastructure fournie par ITG ? Une réduction de 32 % du coût du marketing par e-mail de Tractor Supply Co., alors que le détaillant diffuse simultanément du contenu via des points de contact supplémentaires et toujours plus nombreux.

De plus, la nature reproductible et évolutive du modèle d'ITG signifie que Tractor Supply Co. peut s'attendre à des économies supplémentaires au fil du temps.

« La manière dont Tractor Supply Co. a mené ce processus a été incroyablement intelligente », remarque Heather Collins, présidente d'ITG (Amériques). « L'équipe avait déjà une bonne compréhension de ce qui fonctionnait bien, ce qui nous a permis d'optimiser ces éléments et de les utiliser comme test pour montrer où nous pouvions apporter une réelle valeur ajoutée. »

« Il s'agit d'un véritable partenariat collaboratif qui nous offre de nombreuses possibilités de croissance commune, en permettant de réaliser de nouveaux gains d'efficacité dans des domaines tels que l'automatisation et la personnalisation de contenu à grande échelle. »

À propos de Tractor Supply Co.

Depuis plus de 85 ans, Tractor Supply Company (NASDAQ : TSCO) se passionne pour les besoins des agriculteurs, des éleveurs, des propriétaires, des jardiniers, des passionnés d'animaux et de tous ceux qui aiment vivre ici. Tractor Supply est le plus grand détaillant de produits ruraux aux États-Unis et figure au 296 e rang du classement Fortune 500. Les plus de 52 000 membres de l'équipe de la société sont connus pour offrir un service légendaire et aider les clients à poursuivre leurs passions, qu'il s'agisse de se rapprocher de la terre, de prendre soin des animaux ou de vivre un mode de vie pratique et bricolé. En magasin et en ligne, Tractor Supply fournit ce dont les clients ont besoin – à tout moment, en tout lieu et de la manière qu'ils choisissent, aux prix bas qu'ils méritent.

Dans le cadre de l'engagement de la société à prendre soin des animaux de toutes sortes, Tractor Supply est fier d'inclure dans sa famille de marques Petsense by Tractor Supply, un détaillant spécialisé dans les animaux de compagnie, et Allivet, une pharmacie en ligne de premier plan pour les animaux de compagnie et les animaux. Ensemble, Tractor Supply est en mesure de fournir des solutions complètes pour le soin des animaux de compagnie, le bien-être du bétail et la vie rurale, en veillant à ce que les clients et leurs animaux s'épanouissent. De ses magasins jusqu'à la porte du client, Tractor Supply est là pour servir et soutenir la vie d'ici.

Au 27 décembre 2025, la société exploitait 2 395 magasins Tractor Supply dans 49 États et 207 magasins Petsense by Tractor Supply dans 23 États. Pour plus d'informations, consultez les sites www.tractorsupply.com et www.Petsense.com.

À propos d'ITG

ITG est le principal partenaire de contenu Halo alimenté par l'IA pour les entreprises du monde entier. La société élimine la complexité du marketing et fournit un contenu attrayant à la vitesse et à l'échelle nécessaires pour stimuler la croissance de l'entreprise et réduire les coûts de marketing. Parmi ses clients figurent Heineken, Microsoft, Samsung, Haleon, KFC et bien d'autres encore. ITG emploie plus de 2 000 personnes dans ses bureaux internationaux, et sa technologie Storyteq est reconnue comme un leader par Gartner. ITG fait partie du portefeuille d'entreprises de Bridgepoint.

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