Trammell Venture Partners lance la première série de fonds d'investissement institutionnels dédiés aux bitcoins de l'industrie du capital-risque

AUSTIN, Texas, 22 mars 2022 /PRNewswire/ -- Trammell Venture Partners, une société de capital-risque de pointe, a annoncé la clôture du premier fonds de l'industrie du capital-risque dans une nouvelle série dédiée spécifiquement au soutien des fondateurs en s'appuyant sur la pile de protocole Bitcoin/Lightning Network. La série TVP Bitcoin Venture Fund est à la pointe de l'industrie dans ce domaine essentiel pour les investissements en capital-risque, réduisant l'écart existant dans le financement du capital-risque pour les fondateurs axés sur le Bitcoin et créant une nouvelle énergie sur le marché des crypto-monnaies stade en phase de démarrage.

« Au fil des ans, la communauté Bitcoin s'est montrée, à juste titre, extrêmement prudente lorsqu'il s'est agi d'apporter des modifications à Bitcoin Core, mais le développement des couches de pile de protocoles de Bitcoin a été constant. Nous avons attendu le bon moment pour nous pencher sur notre mission principale : le Bitcoin », a déclaré Christopher Calicott, directeur général et associé fondateur de TVP.

« Les éléments clés de l'infrastructure de l'écosystème Bitcoin, tels que l'augmentation de la capacité des canaux du Lightning Network, la croissance robuste des marchés soutenus par le Bitcoin et d'autres facteurs, commencent à donner lieu à une couche d'application native de Bitcoin. Le moment est venu d'accélérer les investissements dans l'espace Bitcoin », a ajouté M. Calicott. « De plus en plus, les fondateurs s'appuient sur la couche monétaire de base d'Internet. Le Bitcoin a déjà remporté ce titre mais il n'est pas encore reconnu de manière uniforme. La série TVP Bitcoin Venture Fund existe pour accélérer cette inévitabilité en soutenant les fondateurs qui construisent les futures marques emblématiques de l'émergence d'un nouvel ordre monétaire sain ; la dernière facette de notre monde encore intacte par la perturbation positive. »

Depuis les premiers jours du Bitcoin, les associés de TVP ont fait l'expérience d'être extrêmement long sur le Bitcoin tout en désirant avoir la possibilité d'investir dans d'autres classes d'actifs alternatifs. TVP a déjà réalisé des investissements autour des marchés du crédit dérivés du Bitcoin et a vu une occasion de mener l'avant-garde. « Personne ne devrait jamais avoir l'impression de devoir vendre du Bitcoin pour faire d'autres investissements valables. TVP devient une plateforme, répondant aux besoins d'autres investisseurs comme nous », a déclaré M. Calicott. Avec ce fonds, TVP a lancé le premier fonds nourricier institutionnel de l'industrie qui permettra aux investisseurs d'utiliser le Bitcoin comme garantie de base afin d'accéder à d'autres classes d'actifs comme le capital-risque.

« Les investisseurs ne devraient jamais avoir à liquider des bitcoins pour investir, et à un niveau institutionnel, cela commence par notre approche innovante de fonds nourricier », a noté Dustin D. Trammell, associé fondateur de TVP.

M. Calicott a ajouté : « Nous suivons nous-mêmes nos propres conseils en utilisant le modèle de garde natif du protocole de Bitcoin pour sécuriser les bitcoins sur toute la durée du fonds afin d'investir sans renoncer à notre avantage en Bitcoin, qui sera disponible pour d'autres investisseurs à l'avenir. » Cette nouvelle approche offre à TVP une occasion rare d'innover tout en poussant l'industrie vers de nouveaux accords de crédit, durées et types de facilités spécifiques au Bitcoin, tout en faisant également allusion à l'extrémité plus longue de la courbe des taux d'intérêt du Bitcoin. « Un retour et un rendement sûrs et sécurisés à partir de garanties intactes, voilà l'avenir des détenteurs de bitcoins à long terme. »

Le TVP Bitcoin Venture Fund I se distingue également d'une autre manière importante : le capital a été formé entièrement par des investisseurs alignés sur la proposition de valeur, les valeurs et la mission du Bitcoin. Cela comprend les associés limités et un ensemble de conseillers de TVP qui investissent également dans le fonds, notamment Ryan Gentry, Robert Breedlove, Mark Moss, Stephen Cole, Lyle Pratt, Cory Klippsten, Yan Pritzker, Louis Liu, Karthik Srinivasan, Allan Stevo, et Will Cole.

Récemment, l'investisseur en Bitcoin providentiel prolifique, Stephen Cole, a rejoint TVP en tant qu'associé de risque pour trouver des accords de fonds sélectionnés. « Je suis heureux de partager la vision de TVP et son intérêt pour un avenir basé sur le Bitcoin. Grâce à ce fonds, nous nous positionnons pour le type de création de valeur à long terme qui, selon nous, peut remodeler non seulement les technologies financières, mais aussi Internet, le capital-risque et même le système monétaire mondial. Dans ce flot infini de considérations autour de la crypto-monnaie, TVP est le guide du Bitcoin », a déclaré M. Cole.

Matthew Snow s'est joint à TVP à titre d'analyste principal. Parker White, un ami de l'entreprise, a également apporté son aide et son inspiration lors du lancement de la série de fonds.

À propos de Trammell Venture Partners

Trammell Venture Partners, fondée en 2016, est une société de capital-risque en phase de démarrage basée à Austin qui se concentre sur l'investissement dans des entreprises hautement techniques dans trois domaines clés, notamment les technologies natives du Bitcoin, les technologies de sécurité et de confidentialité et l'IA appliquée. Depuis 2020, TVP se concentre sur le soutien aux fondateurs en s'appuyant sur les couches de la pile de protocoles Bitcoin via la première série de fonds de capital-risque mandatée dédiée aux technologies natives Bitcoin de l'industrie : la série de fonds TVP Bitcoin Venture Fund. Pour en savoir plus sur TVP, consultez son site Internet, LinkedIn et Twitter.

