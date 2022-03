Trammell Venture Partners legt den ersten dedizierten institutionellen Bitcoin-Investmentfonds der Risikokapitalbranche auf

AUSTIN, Texas, 22. März 2022 /PRNewswire/ -- Trammell Venture Partners, ein führendes Risikokapitalunternehmen, gibt den Abschluss des ersten Fonds der Risikobranche in einer neuen Serie bekannt, die sich speziell der Unterstützung von Gründern widmet, die auf dem Protokollstack des Bitcoin/Lightning Network aufbauen. Die Bitcoin Venture Fund Serie von TVP führt die Branche in diesen kritischen Bereich für gezielte Risikokapitalinvestitionen, verkleinert die bestehende Lücke in der Risikokapitalfinanzierung für Bitcoin-fokussierte Gründer und setzt eine Flut neuer Energie in den Kryptomarkt der Frühphase frei.

„Im Laufe der Jahre war die Bitcoin-Community zu Recht äußerst vorsichtig, was Änderungen an Bitcoin Core angeht, aber die Entwicklung des Bitcoin-Protokollstacks war stetig. Wir haben auf den richtigen Moment gewartet, um uns auf unseren Polarstern auszurichten: Bitcoin", so Christopher Calicott, TVP-Geschäftsführer und Gründungspartner.

„Wichtige Teile der Infrastruktur des Bitcoin-Ökosystems, wie z. B. die zunehmende Kanalkapazität des Lightning Network, das robuste Wachstum der Bitcoin-gestützten Kreditmärkte und andere Faktoren, lassen allmählich eine Bitcoin-eigene Anwendungsschicht entstehen. Jetzt ist es an der Zeit, die Investitionen im Bitcoin-Raum zu beschleunigen", fügte Calicott hinzu. „Immer mehr Gründer bauen auf der monetären Basis des Internets auf. Bitcoin hat diesen Titel bereits gewonnen; es ist nur noch nicht allgemein bekannt. Die Bitcoin Venture Fund Serie von TVP soll diese Unvermeidlichkeit beschleunigen, indem sie Gründer unterstützt, die die zukünftigen ikonischen Marken der Entstehung einer neuen soliden Geldordnung aufbauen – die letzte Facette unserer Welt, die noch nicht von einer positiven Disruption berührt wurde."

Seit den Anfängen von Bitcoin haben die Gesellschafter von TVP die Erfahrung gemacht, dass es eine Herausforderung ist, Bitcoin-Positionen zu halten und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, in andere alternative Anlageklassen zu investieren. TVP hat bereits früher in Bitcoin-basierte Kreditmärkte investiert und sah eine Gelegenheit, die Vorhut zu bilden. „Niemand sollte jemals das Gefühl haben, Bitcoin verkaufen zu müssen, um andere lohnende Investitionen zu tätigen. TVP wird zu einer Plattform, die den Bedürfnissen anderer Investoren wie uns gerecht wird", sagte Calicott. Mit diesem Fonds hat TVP den ersten institutionellen Feeder-Fonds der Branche aufgelegt, der es Anlegern ermöglicht, Bitcoin als Basissicherheit zu verwenden, um Zugang zu alternativen Anlageklassen wie Risikokapital zu erhalten.

„Anleger sollten niemals gezwungen sein, Bitcoin-Poitionen zu liquidieren, um zu investieren, und auf institutioneller Ebene beginnt das mit unserem neuartigen Feeder-Fonds-Ansatz", kommentierte Dustin D. Trammell, Gründungspartner von TVP.

Calicott fügte hinzu: „Wir selbst nutzen ebenfalls das protokollbasierte Verwahrungsmodell von Bitcoin, um Bitcoin-Positionen über die gesamte Laufzeit des Fonds zu sichern, ohne auf die Vorteile unseres Bitcoin-Engagement zu verzichten, die in Zukunft auch anderen Anlegern zur Verfügung stehen werden." Dieser neue Ansatz bietet TVP die seltene Gelegenheit, innovativ zu sein und die Branche hin zu neuen Bitcoin-spezifischen Kreditvereinbarungen, Laufzeiten und Fazilitätstypen zu bewegen, während gleichzeitig das längere Ende des Bitcoin-Kurses angedeutet wird. „Sichere Erträge und Renditen aus makellosen Sicherheiten sind die Zukunft für Anleger, die Bitcoin langfristig halten."

Der TVP Bitcoin Venture Fund I hebt sich auch in einer anderen wichtigen Hinsicht ab: Das Kapital wurde ausschließlich von Investoren aufgebracht, die mit dem Wertversprechen, den Werten und der Mission von Bitcoin übereinstimmen. Dies gilt auch für die Teilhaber und eine Reihe von TVP-Beratern, die ebenfalls in den Fonds investieren, darunter: Ryan Gentry, Robert Breedlove, Mark Moss, Stephen Cole, Lyle Pratt, Cory Klippsten, Yan Pritzker, Louis Liu, Karthik Srinivasan, Allan Stevo und Will Cole.

Kürzlich ist der erfolgreiche Bitcoin-Angel-Investor Stephen Cole zu TVP gestoßen, um als Risikopartner ausgewählte Fondsdeals zu vermitteln. „Ich freue mich, die Vision von TVP für eine Bitcoin-basierte Zukunft zu teilen und mich auf diese zu konzentrieren. Mit diesem Fonds positionieren wir uns für die Art von langfristiger Wertschöpfung, von der wir glauben, dass sie nicht nur Fintech, sondern auch das Internet, das Risikokapital und sogar das globale Währungssystem umgestalten kann. In einem Meer von Krypto-Rauschen ist TVP eine Bitcoin-Signalbake", sagte Cole.

Matthew Snow ist als Senior-Analyst zu TVP gekommen. Zusätzliche Unterstützung und Inspiration beim Start der Fondsserie kam von Parker White, einem Freund der Firma.

Trammell Venture Partners wurde 2016 gegründet und ist eine in Austin ansässige Early-Stage-Venture-Capital-Firma, die sich auf Investitionen in hochtechnische Unternehmen in drei Kernbereichen konzentriert, darunter Bitcoin-nahe Technologien, Sicherheits- und Datenschutztechnologien sowie angewandte KI. Seit 2020 konzentriert sich TVP auf die Unterstützung von Gründern, die auf den Schichten des Bitcoin-Protokollstacks aufbauen, und zwar durch die erste dedizierte Bitcoin-native mandatierte VC-Fondsserie der Risikokapitalbranche: Die TVP Bitcoin Venture Fund Serie von Fonds. Erfahren Sie mehr über TVP im Web, LinkedIn und Twitter.

