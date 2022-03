Trammell Venture Partners lanceert de eerste serie Institutionele Investeringsfondsen voor de durfkapitaalsector, speciaal gericht op Bitcoin

AUSTIN, Texas, 22 maart 2022 /PRNewswire/-- Trammell Venture Partners, een toonaangevend risicokapitaalbedrijf, kondigt de sluiting aan van het eerste fonds van de risicokapitaalsector in een nieuwe serie, specifiek bedoeld om oprichters te steunen die voortbouwen op de Bitcoin/Lightning Network-protocolstack. De TVP Bitcoin Venture Fund-serie voert de branche naar dit kritieke terrein voor toegewijde risico-investeringen, verkleint de bestaande kloof in risicofinanciering voor op Bitcoin gerichte oprichters en ontketent een stortvloed van nieuwe energie op de cryptomarkt in een vroeg stadium.

"In de loop der jaren is de Bitcoin-community terecht uiterst voorzichtig geweest met het aanbrengen van wijzigingen in Bitcoin Core, maar de ontwikkeling van de protocolstapellagen van Bitcoin kent een gestaag verloop. We hebben op het juiste moment gewacht om op onze North Star: Bitcoin te leunen", zegt Christopher Calicott, algemeen directeur en oprichter van TVP.

"Belangrijke infrastructurele onderdelen van het Bitcoin-ecosysteem, zoals het vergroten van de kanaalcapaciteit in het Lightning Network, robuuste groei in door Bitcoin ondersteunde kredietmarkten en andere factoren beginnen aanleiding te geven tot een Bitcoin-native applicatielaag. Nu is het tijd om investeringen in de Bitcoin te versnellen", voegt Calicott eraan toe. "Steeds vaker bouwen oprichters verder aan de monetaire basislaag van internet. Bitcoin heeft die titel al gewonnen; het wordt alleen nog niet overal erkend. De TVP Bitcoin Venture Fund-serie is opgericht om die onvermijdelijkheid te versnellen, namelijk door oprichters te steunen die de toekomstige iconische merken bouwen voor de opkomst van een nieuwe gezonde monetaire orde - het laatste onderdeel van onze wereld dat nog steeds onaangetast is door positieve ontwrichting."

Sinds de begindagen van Bitcoin hebben TVP-partners de uitdaging ervaren om extreem lang Bitcoin te steunen, terwijl ze wel de mogelijkheid wilden houden om te investeren in andere alternatieve activaklassen. TVP heeft eerder investeringen gedaan in aan Bitcoin gerelateerde kredietmarkten en zag nu een kans om het voortouw te nemen. "Niemand zou ooit het gevoel moeten hebben dat ze bitcoins moeten verkopen om andere waardevolle investeringen te kunnen doen. TVP wordt een platform dat inspeelt op de behoeften van andere investeerders zoals wij", aldus Calicott. Met dit fonds lanceerde TVP het eerste institutionele feederfonds in de sector waarmee beleggers bitcoins als basisonderpand kunnen gebruiken, om toegang te krijgen tot alternatieve activaklassen zoals risicokapitaal.

"Beleggers zouden nooit bitcoins hoeven te verkopen om te kunnen investeren en op een institutioneel niveau dat begint met onze nieuwe feederfondsbenadering", aldus Dustin D. Trammell, medeoprichter van TVP.

Calicott voegde toe: "We eten uit onze eigen keuken met behulp van het protocol-native custody-model van Bitcoin en beveiligen bitcoins daarmee over de gehele lengte van het fonds, zonder ons eigen voordeel daarbij op te geven. Wat in de toekomst beschikbaar zal zijn voor andere investeerders." Deze nieuwe aanpak biedt TVP een zeldzame kans om te innoveren, terwijl het de branche in de richting van nieuwe Bitcoin-specifieke kredietregelingen, looptijden en faciliteitstypes duwt. Daarnaast is het ook een hint voor een langer einddoel van de bitcoin-rentecurve. "Veilig en zeker rendement plus profijt van onaangetast onderpand is de toekomst voor langetermijnhouders van bitcoin."

TVP Bitcoin Venture Fund I onderscheidt zich ook op een andere belangrijke manier: het kapitaal werd volledig gevormd door investeerders die waren afgestemd op de waardepropositie, waarden en missie van Bitcoin. Dit geldt inclusief commanditaire vennoten en een reeks TVP-adviseurs die eveneens in het fonds investeren, waaronder: Ryan Gentry, Robert Breedlove, Mark Moss, Stephen Cole, Lyle Pratt, Cory Klippsten, Yan Pritzker, Louis Liu, Karthik Srinivasan, Allan Stevo, en Will Cole.

Onlangs trad de productieve Bitcoin-investeerder-angel Stephen Cole toe tot TVP als een venture-partner om geselecteerde fondsdeals te vinden. "Ik ben verheugd om TVP's visie voor en focus op een op bitcoin gebaseerde toekomst te delen. Met dit fonds positioneren we ons voor het type langetermijnwaardecreatie waarvan we denken dat het niet alleen fintech, maar ook internet, risicokapitaal en zelfs het wereldwijde monetaire systeem kan hervormen. In een zee van crypto-ruis vormt TVP een waar Bitcoin-baken", zegt Cole.

Matthew Snow heeft zich als senior analist bij TVP aangesloten. Extra hulp en inspiratie bij de lancering van de fondsenreeks kwam van een vriend van de firma Parker White.

Trammell Venture Partners , opgericht in 2016, is een in Austin gevestigd vroeg-stadium risicokapitaalbedrijf, dat zich richt op investeringen in zeer technische bedrijven op drie kerngebieden, waaronder Bitcoin-native technologieën, beveiligings- en privacytechnologie en toegepaste kunstmatige intelligentie. Sinds 2020 richt TVP zich op het ondersteunen van oprichters die voortbouwen op de lagen van de Bitcoin-protocolstapeling via de eerste speciale Bitcoin-native gemandateerde VC-seriële fondsen van de risicokapitaalindustrie: de TVP Bitcoin Venture Fund seriële fondsen. Meer informatie over TVP vindt u op internet, LinkedIn en Twitter.

