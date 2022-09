Transamerica, Smart y Finhabits se unen para ayudar a expandir la cobertura del plan de jubilación para empresas desatendidas y sus empleados

BALTIMORE, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Transamerica anunció hoy que la compañía ha sido seleccionada por Smart, un proveedor líder mundial de tecnología para la jubilación, para ser el encargado del registro de la nueva solución 401(k) que se ofrece a través de Finhabits, una empresa líder en el mercado. Proveedor de fintech de estados unidos de latinos para latinos. El nuevo programa de jubilación está diseñado para ofrecer a las pequeñas empresas y a sus trabajadores una alternativa simple, bilingüe y asequible a planes de jubilación estatales obligatorios en California y otros estados.

"Finhabits alienta a los estadounidenses de diversos orígenes a generar riqueza para el futuro. La asociación con Smart y Transamerica nos permite ayudar a millones de trabajadores que ahora podrán ahorrar para la jubilación por primera vez", dijo Carlos García, fundador y CEO de Finhabits.

La solución del plan grupal de Finhabits incluye servicios ofrecidos por empresas financieras y tecnológicas muy respetadas:

Finhabits Advisors, LLC será el fiduciario de la inversión del programa 3(38).

Smart, un proveedor líder mundial de tecnología para la jubilación, actuará como fiduciario principal y administrador del plan del programa.

Transamerica será quien mantendrá los registros del programa.

TAG Resources, LLC, una subsidiaria de propiedad absoluta de Transamerica, actuará como tercero administrador del plan y administrador fiduciario del plan 3(16).

"Creemos que esta solución ayudará de manera eficiente a las pequeñas empresas con una incorporación completamente digital y sin problemas que permite al propietario de una empresa seleccionar e iniciar un plan con solo unos pocos clics y en menos de 15 minutos", dijo Jodan Ledford, CEO de Smart en los EE. UU.

Los empleadores podrán iniciar un plan 401(k) directamente en la aplicación Finhabits. La implementación del plan es completamente electrónica, lo que acelera y agiliza el proceso para el patrocinadores del plan.

Los participantes tendrán acceso al sitio web de Transamerica en español e inglés. Las características del sitio web ayudan a los participantes a tomar el control de su planificación de jubilación, acceder a recursos educativos para tomar decisiones informadas e iniciar transacciones, como aumentos de contribuciones o solicitudes de distribución. Transamerica también ofrecerá representantes de call center que hablen español con fluidez.

"Transamerica tiene un extenso historial de ayudar a cerrar la brecha de cobertura de jubilación en los Estados Unidos. Estamos felices de ayudar a ofrecer este programa que se creó especialmente para la comunidad latina, cuando el 64 por ciento de los trabajadores latinos carecen de acceso a un plan de jubilación patrocinado por el empleador", dijo Darren Zino, director general sénior de Estados Unidos. Distribución de jubilaciones para Transamerica. "Este programa es único porque apoya fuertemente a las empresas que tienen una comunidad significativa de trabajadores de habla hispana. Transamerica está entusiasmada de ser parte de esta solución y preparar mejor a una nueva generación de empleados para un futuro seguro".

Para obtener más información sobre el programa 401(k) de Finhabits, los dueños de empresas pueden visitar www.Finhabits.com/401k.

Acerca de Transamerica

Transamerica Retirement Solutions, LLC (Transamerica) es un proveedor líder de soluciones de planes de jubilación personalizados para organizaciones de mega, grandes y medianas empresas. Transamerica Retirement Solutions trabaja con asesores financieros, consultores y administradores externas para cubrir todo el espectro de planes de beneficio definido y de contribución definida, incluyendo: 401(k) y 403(b) (Traditional y Roth); 457; reparto de utilidades; compra de dinero; saldo en efectivo; Taft-Hartley; planes de múltiples empleadores y arreglos de planes combinados; compensación diferida no calificada; y rollover y Roth IRA. Para obtener más información, visite www.transamerica.com. Para obtener más información, visite www.transamerica.com. Transamerica no está afiliada a Finhabits o Smart.

Este material fue escrito en inglés. En caso de conflictos o discrepancias debido a la traducción, la versión en inglés prevalecerá.

Group Plan SolutionSM no es un plan de empleadores múltiples (MEP). A diferencia de un MEP, ciertos requisitos de calificación del plan y de ERISA se aplican en el nivel de plan individual. Un empleador que participa en el plan tiene ciertas responsabilidades fiduciarias, incluida la responsabilidad de retener y controlar al administrador del plan 3(16), para determinar la razonabilidad de sus honorarios, y para revisar periódicamente el plan en su totalidad. Transamerica no actúa como fiduciario del plan 3(16). Cierta información relacionada con inversiones no es elegible para traducción debido a restricciones regulatorias.

Acerca de Finhabits

Finhabits es una plataforma fintech líder dedicada a hacer que los servicios financieros sean más inclusivos en los Estados Unidos. A través de su plataforma bilingüe de bienestar financiero, Finhabits permite a los empresarios y trabajadores latinos invertir para su futuro, aprender hábitos financieros inteligentes e inscribirse en un seguro de salud asequible.

Al ser una Corporación B Certificada, Finhabits es reconocida por sus altos estándares sociales. En 2020, Fast Company nombró a Finhabits como ganador del premio Innovación por diseño por su Money Journeys, una serie de lecciones de finanzas personales dentro de la aplicación móvil.

Los servicios de asesoramiento de inversión se ofrecen a través de Finhabits Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC. El registro no implica un cierto nivel de habilidad o entrenamiento.

Para mayor información por favor visite www.finhabits.com.

Acerca de Smart

Smart es un proveedor global de tecnología de ahorro e inversión. Su misión es transformar la jubilación, los ahorros y el bienestar financiero de todas las generaciones en todo el mundo.

Smart se asocia con instituciones financieras (incluidos corredores de bolsa, RIA, proveedores de jubilación, aseguradoras, administradores de activos, bancos) y asesores financieros para ofrecer soluciones de ahorro e ingresos para la jubilación que sean digitales, personalizadas y rentables.

Smart, fundada en el Reino Unido, opera en EE. UU, Europa, Australia y Medio Oriente con cerca de un millón de ahorradores confiando más de $5 mil millones en activos en la plataforma. Smart apoya a sus clientes con más de 750 equipos globales fuertes y experimentó un crecimiento de más del 2000 % en los activos de su plataforma desde 2018.

Jurídico y general, JP. Morgan, Fidelity International Strategic Ventures, Link Group, Barclays, Natixis Investment Managers, Chrysalis Investments y DWS Group son todos inversores hasta la fecha en Smart.

Para mayor información visite www.smartretire.com.

Consultas de los medios:

Correo electrónico: [email protected]

Hank Williams

(319) 355-7789

Julie Quinlan

(303) 383-5923

