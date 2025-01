Transformer le paysage énergétique de la région MENA : Envision Energy s'apprête à alimenter un projet éolien égyptien de plusieurs gigawatts

LE CAIRE, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a obtenu un contrat historique pour le développeur saoudien et la plus grande entreprise privée au monde dans le domaine du dessalement de l'eau, le leader de la transition énergétique et le premier à se lancer dans l'hydrogène vert, le parc éolien terrestre de 1,1GW d'ACWA Power dans la région du golfe de Suez en Égypte, destiné à devenir l'un des plus grands de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). Cette collaboration innovante renforcera considérablement la capacité de l'Égypte en matière d'énergies renouvelables, soutenant ainsi la transition énergétique et les objectifs de développement durable du pays et de la région MENA.

Le projet est géré par Suez Wind Energy, une coentreprise créée par ACWA Power (Arabie saoudite) et HAU Energy et financée par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Il comprendra 138 éoliennes de 8 MW d'Envision Energy, conçues pour des vitesses de vent élevées et des environnements sablonneux, ainsi que 25 ans de services de maintenance à long terme, garantissant des performances et une fiabilité optimales pendant toute la durée de vie de l'éolienne.

"Nous sommes ravis de participer à ce projet transformateur en Égypte. En tirant parti de notre technologie de pointe en matière de turbines et de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement, ce projet établira une nouvelle norme pour l'énergie éolienne à grande échelle dans la région MENA", a déclaré Kane Xu, vice-président principal et président des lignes de produits internationales chez Envision Energy, "Alors que le monde accélère sa transition vers une énergie plus propre, ce projet met en évidence le pouvoir de l'innovation et de la collaboration pour accroître la durabilité. Il souligne notre engagement à fournir des solutions sur mesure qui répondent aux défis uniques du déploiement des énergies renouvelables dans des environnements divers."

Les turbines de 8 MW d'Envision Energy sont personnalisables avec différentes configurations de pales et hauteurs de moyeu afin d'optimiser la capture d'énergie dans diverses conditions. Soutenues par l'intégration verticale de la chaîne d'approvisionnement d'Envision, leader du secteur, et par le développement et la fabrication en interne des composants critiques, ces turbines offrent une qualité et une fiabilité supérieures. En outre, l'utilisation du système Galileo d'Envision, qui analyse les données de vent en temps réel afin de définir des conditions de charge précises pour les essais au niveau des composants et des systèmes, garantit des performances inégalées.

Ce projet marque une étape importante dans le parcours de la région MENA en matière d'énergie propre et offre de nombreux avantages économiques et environnementaux. Il renforcera l'infrastructure égyptienne en matière d'énergies renouvelables, attirera de nouveaux investissements, stimulera l'innovation et créera des opportunités d'emploi. En établissant une nouvelle référence pour les projets d'énergie renouvelable à grande échelle, le parc éolien souligne l'engagement d'Envision Energy à faire progresser la transition énergétique mondiale et jette les bases de futures collaborations dans le monde entier.