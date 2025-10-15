Verwandlung von Smartphones in professionelle Monitore: Hollyland bringt Vcore für leichtgewichtige Kreation auf den Markt

SHENZHEN, China, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland hat offiziell Vcore auf den Markt gebracht, ein bahnbrechendes kabelloses Videoübertragungssystem, das die „leichtgewichtige" Aufnahmeerfahrung revolutioniert. Vcore wurde für Komfort sowie Mobilität entwickelt und ermöglicht Nutzern, ihre Smartphones in Kamera-Monitore zu verwandeln, während es gleichzeitig eine nahtlose kabellose Videoübertragung und eine Reihe fortschrittlicher Softwarefunktionen bietet.

„Vcore richtet sich an Einsteiger sowie semiprofessionelle Creator und markiert einen transformativen Sprung im digitalen Storytelling", sagt Dave Liu, Technischer Direktor des R&D-Management-Centers von Hollyland. „Durch die nahtlose Integration von professionellem Monitoring, kabelloser Übertragung sowie intelligenter Software in ein Smartphone-gestütztes Ökosystem vereinfachen wir nicht nur die Arbeitsabläufe, sondern bieten Creatorn die Möglichkeit, alles zu sehen und überall zu arbeiten."

Mit seinem All-in-One-Design vereinfacht das Vcore die professionelle Überwachung. Durch den Anschluss der Kamera über HDMI und des Smartphones über USB-C können Nutzer auf die HollyView-App zugreifen sowie 4K-Videos in Echtzeit mit 30 Bildern pro Sekunde überwachen. Diese Funktion stellt sicher, dass Creator ihre Aufnahmen mit Präzision und Komfort überwachen können. Das Vcore ist sowohl mit Android- als auch mit iOS-Systemen kompatibel und lässt sich nahtlos mit den Empfängern der Pyro-Serie integrieren, die robuste Überwachungsoptionen für mehrere Geräte bietet. Das System unterstützt eine 1-Sender-zu-4-Empfänger-Konfiguration, überträgt Signale über die 5-GHz-Frequenz, verfügt über eine Reichweite von bis zu 100 Metern sowie eine extrem niedrige Latenzzeit von etwa 65 ms.

Über die Überwachung hinaus optimiert das Vcore den gesamten Arbeitsablauf von der Aufnahme über die Bearbeitung bis zur Übertragung. Nutzer können mit dem H.264-Codec in atemberaubenden 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen, was sich perfekt für eine effiziente Postproduktion eignet. Vcore erkennt automatisch die Bildrate sowie den Timecode der Kamera und ermöglicht so die nahtlose Verknüpfung von Proxy-Dateien in Bearbeitungsprogrammen wie Premiere Pro und DaVinci Resolve. Mit den im MP4-Format aufgezeichneten Proxy-Dateien sowie dem eingebetteten Timecode, welcher auf der internen SD-Karte gespeichert wird, profitieren Nutzer von zuverlässigen Backup-Optionen.

Zusätzlich kann das verknüpfte Mobilgerät automatisch eine synchrone Aufzeichnung im MP4-Format über die HollyView-App initiieren, was das sofortige Teilen in sozialen Netzwerken und die schnelle Bearbeitung erleichtert – ideal für schnelle Aufnahmen. Für die Übertragung hochauflösender Bilder stellt Vcore über USB eine Verbindung zur Kamera her, um unkomprimierte Bilddateien wie RAW oder JPEG zu erfassen, die über die HollyView-App kabellos und in Echtzeit an mobile Geräte sowie über das Capture-One-Plugin an macOS übertragen werden.

Die HollyView-App verbessert das Nutzererlebnis weiter, indem sie die Benennung und Markierung von Clips in Echtzeit während der Aufnahme am Set ermöglicht. Wichtig ist, dass das Filmmaterial von Mobiltelefonen und Sendern denselben standardmäßigen Dateinamen-Präfix teilt, der anpassbar ist, um mit den Quelldateien der Kamera übereinzustimmen. Die Vcore unterstützt die Aufzeichnung von bis zu 1080p bei 60 fps und ermöglicht den einfachen Import des Materials in mobile Bearbeitungssoftware zur intelligenten Organisation. Überprüfen Sie das Material mit geteiltem Bildschirm, markieren Sie Favoriten und lassen Sie das System die Clips automatisch in kategorisierte Ordner sortieren.

Zusätzlich zu diesen Merkmalen zeichnet sich das Vcore durch seine einzigartige Funktionsmatrix aus, zu der auch die Fernsteuerung von Kameras, Live-Streaming-Funktionen sowie Echtzeit-Chroma-Keying-Algorithmen für Greenscreen-Effekte gehören. Diese differenzierten Funktionen ermöglichen Nutzern, den Prozess der Inhaltserstellung zu verbessern und neue kreative Möglichkeiten zu entdecken.

Mit der Einführung des Vcore bietet Hollyland eine neue Perspektive für die Entwicklung von Leichtgewichten. Die Kernidee von „Your Phone. Your Monitor." unterstreicht das ständige Bestreben der Marke, Innovationen voranzutreiben und Produktivitätswerkzeuge im mobilen Zeitalter neu zu definieren.

