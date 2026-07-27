Tras la polémica por su detención, Angela Nikolau e Ivan Beerkus abordarán el incidente en Gosh Live

-Tras la polémica por su detención, la 'pareja del Empire State Building', Angela Nikolau e Ivan Beerkus, abordarán el reciente incidente en Gosh Live

La pareja ha anunciado en las redes sociales que pronto estarán en directo en Gosh Live para hablar de su vida tras el incidente del Empire State Building y de las preguntas a las que quieren responder directamente.

Aviso de seguridad: Gosh no fomenta ni respalda actividades peligrosas, ilegales o no autorizadas. La retransmisión en directo tiene como único objetivo el entretenimiento y la interacción con la comunidad.

NUEVA YORK, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Angela Nikolau e Ivan Beerkus, la pareja de creadores conocida por sus contenidos visuales sobre rooftopping y a gran altura, llamó la atención por primera vez gracias a sus atrevidas sesiones fotográficas en rascacielos, monumentos emblemáticos de las ciudades y lugares urbanos extremos de todo el mundo. Sus contenidos combinan aventura, imágenes impactantes y la historia de su relación en un mismo fotograma. Su trayectoria se recogió posteriormente en el documental de Netflix Skywalkers: A Love Story, lo que les dio a conocer a un público aún más amplio.

Recientemente, Angela e Ivan se han convertido en el centro de atención de los medios de comunicación y las redes sociales tras el incidente ocurrido en el Empire State Building de Nueva York. Según informaciones públicas, la pareja fue detenida por la policía tras subir al Empire State Building y, supuestamente, realizar una propuesta de matrimonio, y ahora se enfrentan a cargos relacionados con este hecho. Desde entonces, los seguidores han estado pendientes de las novedades sobre su situación, las consecuencias legales y si la pareja se pronunciaría públicamente.

A raíz de la polémica, Angela e Ivan han decidido dirigirse directamente a sus seguidores a través de una retransmisión en directo, en la que se espera que hablen sobre el incidente del Empire State Building, lo que han estado viviendo y las preguntas que han querido abordar ellos mismos.

Según el avance compartido en sus cuentas de redes sociales, la retransmisión en directo tendrá lugar en Gosh Live. A diferencia de una entrevista formal, se espera que la retransmisión sea un encuentro online más distendido, de carácter social y de entretenimiento, donde los seguidores puedan ver, chatear y escuchar directamente a la pareja.

Durante la retransmisión en directo, se espera que Angela e Ivan hablen sobre su vida tras el incidente del Empire State Building. También podrían hablar sobre su relación, sus planes de futuro y si seguirán creando contenido relacionado con el rooftopping.

La retransmisión en directo está programada para el 26 de julio de 2026 a las 21:00 h UTC y estará disponible en la página oficial de Gosh Live.

Para los seguidores que han estado siguiendo a Angela e Ivan, la retransmisión en directo podría ser una oportunidad única para escuchar a la pareja hablar directamente sobre su situación tras la polémica.