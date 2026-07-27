'엠파이어 스테이트 빌딩 커플' 안젤라 니콜라우와 이반 비르쿠스, 체포 논란 이후 고쉬 라이브에서 최근 사건 관련 입장 밝힐 예정

해당 커플은 소셜 미디어를 통해 엠파이어 스테이트 빌딩 사건 이후의 삶과, 직접 답하고자 하는 질문들에 대해 이야기하기 위해 곧 고쉬 라이브(Gosh Live)에서 라이브 방송을 진행할 예정이라고 밝혔다.

안전 유의 사항: 고쉬는 위험하거나, 불법적이거나, 승인되지 않은 행위를 권장하거나 지지하지 않는다. 이번 라이브 방송은 오로지 엔터테인먼트와 커뮤니티 소통을 위한 자리로 마련된 것이다.

뉴욕, 2026년 7월 27일 /PRNewswire/ -- 루프탑핑과 고공 영상 콘텐츠로 알려진 크리에이터 커플 안젤라 니콜라우(Angela Nikolau)와 이반 비르쿠스(Ivan Beerkus)는 전 세계의 초고층 빌딩과 도시 랜드마크, 극한의 도심 장소에서 촬영한 대담한 영상으로 처음 주목받기 시작했다. 그들의 콘텐츠는 모험과 인상적인 영상미, 그리고 두 사람의 연애 이야기를 하나의 화면 안에 담아낸다. 이들의 이야기는 이후 넷플릭스(Netflix) 다큐멘터리인 스카이워커스: 사랑 이야기(Skywalkers: A Love Story)에 소개되며 대중에게도 더 폭넓게 알려졌다.

최근 안젤라와 이반은 뉴욕에서 발생한 엠파이어 스테이트 빌딩 사건으로 인해 언론과 소셜 미디어에서 논란의 중심에 섰다. 공개된 보도에 따르면 이 커플은 엠파이어 스테이트 빌딩을 오른 뒤 프러포즈를 완료한 것으로 알려진 상태에서 경찰에 구금됐으며, 현재 관련 혐의로 재판을 앞두고 있다. 이후 팬들은 이들의 근황과 법적 후속 조치, 그리고 이 커플이 공개적으로 입장을 밝힐지 여부에 대한 소식을 계속 지켜보고 있었다.

논란이 불거진 이후 안젤라와 이반은 라이브 방송을 통해 팬들과 직접 마주하기로 결정했으며, 이 자리에서 엠파이어 스테이트 빌딩 사건과 그동안 겪은 일들, 그리고 스스로 직접 답하고 싶었던 질문들에 대해 이야기할 것으로 예상된다.

이들의 소셜 미디어 계정에 공개된 예고에 따르면 이번 라이브 방송은 고쉬 라이브에서 진행될 예정이다. 정식 인터뷰와 비교했을 때 이번 방송은 팬들이 시청하고 채팅하며 커플로부터 직접 이야기를 들을 수 있는, 보다 편안한 온라인 소셜 및 엔터테인먼트 자리가 될 것으로 예상된다.

라이브 방송에서 안젤라와 이반은 엠파이어 스테이트 빌딩 사건 이후의 삶에 대해 이야기할 것으로 예상된다. 이들은 또한 두 사람의 관계와 향후 계획, 그리고 앞으로도 루프탑핑 관련 콘텐츠를 계속 제작할 것인지에 대해서도 이야기할 수 있다.

이번 라이브 방송은 2026년 7월 26일 오후 9시(UTC 기준)에 시작될 예정이며, 고쉬 라이브 공식 페이지에서 시청할 수 있다.

안젤라와 이반을 지켜봐온 팬들에게 이번 라이브 방송은 논란 이후 커플이 자신들의 상황에 대해 직접 이야기하는 모습을 들을 수 있는 귀한 기회가 될 것으로 보인다.

SOURCE Gosh Live