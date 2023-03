Travelport acquiert Deem et investit davantage dans la vente au détail moderne et les voyages d'affaires

LANGLEY, Royaume-Uni, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Travelport , une entreprise de technologie mondiale qui gère les réservations de voyages pour des centaines de milliers d'agences de voyages dans le monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Deem , une plateforme de gestion des voyages d'affaires de premier plan. Depuis le lancement de sa marketplace de nouvelle génération, Travelport+, Travelport a poursuivi ses investissements dans l'innovation, l'acquisition de Deem en étant le dernier exemple.

Travelport acquires Deem

« L'acquisition révolutionnaire de Deem par Travelport permettra de répondre à un besoin croissant, après la pandémie, d'un outil d'entreprise bien ficelé et entièrement intégré qui donnera accès à tout le contenu de multiples sources, y compris le NDC », a déclaré Greg Webb, PDG de Travelport. « Nous nous sommes concentrés sur l'investissement dans l'innovation technologique, et Travelport+ a simplifié le flux de travail des agences, amélioré la façon dont le contenu des voyages est organisé et permis une vente au détail de voyages moderne. Avec l'acquisition de Deem, Travelport offrira aux agences de voyages d'affaires des outils complémentaires primés, aussi révolutionnaires, modernes et faciles à utiliser que Travelport+. »

Auparavant détenue par Enterprise Holdings, un important fournisseur de solutions de mobilité, Deem est reconnue depuis longtemps comme la technologie moderne la plus avancée pour l'industrie des voyages d'affaires. Nommée l'une des entreprises les plus innovantes de 2022 par Fast Company, Deem a lancé sa gamme de produits de réservation en ligne et de technologies de voyage pour les voyageurs d'affaires, les gestionnaires de voyages, les sociétés de gestion de voyages et autres fournisseurs, rendant ainsi l'expérience du voyage d'affaires plus efficace pour tous. Deem n'a cessé d'accroître sa part du marché des voyages d'affaires et l'investissement de Travelport vise à accélérer cette croissance à l'échelle mondiale.

« Deem est heureux de rejoindre la famille Travelport », a déclaré David Grace, président de Deem. « Nous sommes fiers de la croissance et du succès de Deem au cours des dernières années. L'acquisition par Travelport permettra à Deem de poursuivre sa croissance mondiale et d'accélérer la livraison de solutions de gestion des voyages dans une industrie en rapide évolution. Nous tenons à remercier sincèrement nos clients et à souligner le travail acharné et le dévouement des membres de notre équipe Deem. »

Travelport s'est imposée comme un leader dans le domaine du NDC en lançant la première solution de bout en bout pour le contenu NDC d'American Airlines. Travelport prévoit de renforcer sa position de leader en mettant en œuvre une intégration technique rapide pour permettre à Deem d'accéder aux offres, produits et services de NDC. L'accès à ce contenu devient essentiel pour les agences de voyages, les sociétés et les voyageurs, en particulier ceux en Amérique du Nord où les compagnies aériennes commencent à transférer une partie de leur contenu exclusivement sur NDC. Cette acquisition améliorera considérablement la rapidité de mise sur le marché de Deem, ce qui lui permettra d'intégrer facilement du contenu multisource.

« Nous sommes déterminés à assurer une transition en douceur pour les employés, les partenaires et les clients de Deem, et nous avons hâte de les accueillir au sein de Travelport », a ajouté M. Webb. « Depuis longtemps, l'objectif principal de nos clients est d'avoir un guichet unique pour tout le contenu sur un seul outil d'entreprise. En collaboration avec l'équipe Deem, Travelport répondra à cet objectif. »

