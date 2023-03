Travelport übernimmt Deem und erweitert damit seine Investitionen in den modernen Einzelhandel und Geschäftsreisen

LANGLEY, Vereinigtes Königreich, 10. März 2023 /PRNewswire/ -- Travelport, ein globales Technologieunternehmen, das Reisebuchungen für Hunderttausende von Reiseanbietern weltweit ermöglicht, gab heute die Übernahme von Deem bekannt, einer führenden Plattform für das Management von Geschäftsreisen. Seit der Einführung des zukunftsweisenden Marktplatzes Travelport+ hat Travelport seine Investitionen in Innovationen fortgesetzt, wobei die Übernahme von Deem das jüngste Beispiel ist.

„Die bahnbrechende Übernahme von Deem durch Travelport erfüllt den nach der Pandemie wachsenden Bedarf an einem straffen, voll integrierten Unternehmenstool, das Zugang zu allen Multi-Source-Inhalten, einschließlich NDC, bietet", sagte Greg Webb, CEO von Travelport. „Wir haben uns auf Investitionen in technologische Innovationen konzentriert und Travelport+ hat die Arbeitsabläufe in den Agenturen vereinfacht, die Erstellung von Reiseinhalten verbessert und einen modernen Reisevertrieb ermöglicht. Mit der Übernahme von Deem bietet Travelport nun Geschäftsreisen mit preisgekrönten, ergänzenden Tools an, die ebenso revolutionär, modern und benutzerfreundlich sind wie Travelport+."

Deem, das früher zu Enterprise Holdings, einem führenden Anbieter von Mobilitätslösungen, gehörte, ist seit langem als die führende moderne Technologie für die Geschäftsreisebranche anerkannt. Deem wurde von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen des Jahres 2022 ausgezeichnet und ist mit seiner Suite von Onlinebuchungs- und Reisetechnologieprodukten für Geschäftsreisende, Travel-Manager sowie Travel-Management-Unternehmen und -Anbieter ein Vorreiter, der die Geschäftsreiseerfahrung für alle effizienter macht. Deem hat seinen Anteil am Geschäftsreisebereich weiter ausgebaut, und die Investition von Travelport soll dieses Wachstum auf globaler Ebene weiter beschleunigen.

„Deem freut sich, Teil der Travelport-Familie zu werden", sagte David Grace, Präsident von Deem. „Wir sind stolz auf das Wachstum und den Erfolg, den Deem in den letzten Jahren erzielt hat. Die Übernahme durch Travelport wird Deem ein starkes zukünftiges globales Wachstum ermöglichen und dazu beitragen, die Bereitstellung von Travel-Management-Lösungen in einer sich schnell entwickelnden Branche zu beschleunigen. Wir möchten unseren Kunden unsere aufrichtige Anerkennung aussprechen und die harte Arbeit und das Engagement unserer Deem-Teammitglieder würdigen."

Travelport hat sich mit der Einführung der branchenweit ersten End-to-End-Lösung für die NDC-Inhalte von American Airlines als Marktführer im Bereich NDC etabliert. Travelport plant, seine Führungsposition durch eine rasche technische Integration auszubauen, um Deems Zugang zu den Angeboten, Produkten und Dienstleistungen von NDC zu ermöglichen. Der Zugang zu diesen Inhalten wird für Reisebüros, Unternehmen und Reisende immer wichtiger, insbesondere in Nordamerika, wo die Fluggesellschaften damit beginnen, einige Inhalte ausschließlich auf NDC zu verlagern. Diese Übernahme wird die Markteinführungszeit von Deem erheblich verkürzen und die nahtlose Integration von Multi-Source-Inhalten ermöglichen.

„Wir wollen einen reibungslosen Übergang für die Mitarbeiter, Partner und Kunden von Deem gewährleisten und freuen uns darauf, sie bei Travelport willkommen zu heißen", fuhr Webb fort. „Eine zentrale Quelle für alle Inhalte in einem einzigen Unternehmenstool zu haben, ist schon seit langem das Hauptziel unserer Kunden. Gemeinsam mit dem Deem-Team wird Travelport dies erfüllen."

Informationen zu Travelport:

Travelport ist ein globales Technologieunternehmen, das Buchungen für Hunderttausende von Reiseanbietern weltweit ermöglicht. Käufer und Verkäufer von Reisen sind durch den zukunftsweisenden Marktplatz des Unternehmens, Travelport+, miteinander verbunden, der die Verbindung zwischen Marken vereinfacht, den Verkauf von Reisen verbessert und den modernen digitalen Einzelhandel ermöglicht. Travelport hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich und ist in mehr als 180 Ländern auf der ganzen Welt tätig. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Innovationen voranzutreiben, die das komplexe Reise-Ökosystem vereinfachen.

